Închisoare pentru un tânăr de 18 ani care s-a trezit cu doi vecini la poartă, unul cu un cuțit și celălalt cu o furcă. „Nu știu altceva în afară de școală, cal și trompetă”

Un tânăr din Pârcovaci și-ar putea începe viața de adult cu 5 ani de închisoare. În urma unui conflict născut din furtul unui vițel, a bătut doi consăteni până i-a băgat în spital. A fost trimis în judecată pentru tentativă la omor, iar încercarea avocatului de a obține achitarea sau măcar schimbarea încadrării juridice a eșuat. În ultimul său cuvânt din fața instanței, băiatul nu a putut spune decât că incidentul i-a distrus viața, când aceasta abia începea.

„Când am ajuns să fiu cunoscut de lume, când am ajuns să fac un ban din muzică, când am ajuns să merg la multe cântări, s-a petrecut acest eveniment și am ajuns în arest la domiciliu. Am îmbătrânit în câteva zile cât pentru câțiva ani, cu toate că mintea mea este de 14 ani. Când am ajuns să fiu cunoscut și îmi puteam ajuta părinții, mi s-a pus stop și am căzut înapoi”, a spus tânărul.

S-au înarmat cu o furcă și un un cuțit de bucătărie

Impresionați, magistrații Tribunalului au dictat minimul de pedeapsă, prea mare însă și acesta pentru a se putea dispune suspendarea executării. Ultima șansă a băiatului se va juca la Curtea de Apel.

Doru Răscol Timofte a ajuns în fața judecătorilor în urma unui incident iscat din afacerea părinților. Aceștia cumpără animale, îndeosebi bovine, pe care le revând pentru abatorizare. Între tatăl lui Doru Răscol și un consătean, Constantin H., relațiile erau încordate, tatăl acuzându-și consăteanul că i-ar fi furat un vițel. Conflictul a fost „moștenit” și de băiatul de 18 ani. Pe 21 septembrie 2023, Doru Răscol s-a întâlnit la magazinul sătesc „La Cogeac”, cu Ion A., care locuia la două case distanță, bun prieten cu Constantin H. S-au văzut de la distanță, dar nu s-au salutat. În aceeași seară, băiatul s-a întâlnit iar cu Ion A., în drum. L-a înjurat, acuzându-l că „este în gașcă cu H.” și l-a lovit cu pumnul în față. La scurt timp după aceasta, Ion A. a luat legătura pe Messenger cu Constantin H. și au hotărât să meargă acasă la Răscol, pentru a-i cere socoteală. H. a luat o furcă, iar A., un cuțit de bucătărie.

Când au ajuns la casa băiatului, acesta exersa la trompetă. Din drum, cei doi l-au strigat, cu glas prefăcut, să pară de copil. Răscol a ieșit și i-a văzut. A izbucnit o scurtă ceartă, iar Constantin H. și-a pregătit furca pentru a lovi. Doru Răscol a fost însă mai iute. S-a întors, a luat din curte o furcă cu trei coarne care stătea rezemată de gard și și-a lovit cu ea adversarul în cap, de două ori. Ion A. și-a scos cuțitul din buzunarul de la spate al pantalonilor, dar nici el nu a apucat să lovească. Răscol s-a întors spre el, lovindu-l cu furca pe spate, apoi lovind unde a mai apucat. Ion A. a căzut în drum, iar Răscol l-a mai lovit o dată.

În legitimă apărare?

Ambulanța chemată la fața locului i-a transportat pe A. și H. la spitalul orășenesc Hârlău, iar apoi la „Sf. Spiridon”. Ion A. suferise două fracturi costale, iar plămânul drept fusese perforat. I s-a scos un litru de sânge amestecat cu aer. În lipsa îngrijirilor medicale, ar fi putut muri. Constantin H. fusese înțepat cu furca în antebrațul drept, în timp ce încerca să se apere și suferise o contuzie în partea dreaptă a capului, având nevoie de doar 8-10 zile de îngrijiri medicale.

Doru Răscol a afirmat, ca justificare, că fusese atacat de Constantin H. cu furca. Reușise să i-o smulgă din mâini și lovise, pentru a se apăra. Fusese și el agresat, primind 10-11 lovituri cu bocancii de la H. și o lovitură cu pumnul în coloana vertebrală de la A. Existența acestor lovituri nu a fost confirmată nici de martori, care nu văzuseră așa ceva și nici de examinarea medicală, care nu pusese în evidență nicio urmă pe trupul tânărului. El a fost trimis în judecată pentru tentativă la omor calificat, riscând o pedeapsă de până la 12 ani și jumătate de închisoare.

Răspuns prompt, dar disproporţionat

În timpul procesului, avocatul său a cerut achitarea, invocând faptul că tânărul s-ar fi aflat în legitimă apărare. Magistrații Tribunalului au respins însă cererea, întrucât cele două victime nici nu apucaseră să schițeze intenția de a ataca, atunci când fuseseră lovite. Ei au respins și solicitarea de schimbare a încadrării juridice a faptei comise de Răscol în vătămare corporală gravă, faptă pedepsită cu maximum 7 ani de închisoare. Tânărul folosise ca armă o furcă, unealtă perfect capabilă de a provoca răni mortale, lovise cu hotărâre în zone vitale ale corpului, iar viața lui Ion A. fusese pusă în pericol, ceea ce făcea practic obligatorie încadrarea juridică propusă de procurori. „Reacţia violentă a inculpatului apare ca fiind un răspuns prompt, dar disproporţionat, la atitudinea verbal agresivă exteriorizată de cei doi vecini ai săi”, au explicat judecătorii. Ei au acceptat totuși să ia în considerare provocarea, ca circumstanță atenuantă, ceea ce are drept consecință reducerea cu o treime a limitelor pedepsei. În loc de minimum 7 ani și jumătate, respectiv de maximum 12 ani și jumătate, Răscol risca o condamnare cuprinsă între 5 ani și 8 ani și 4 luni de detenție.

„Nu am crezut niciodată că voi trăi așa ceva”

Convinși că incidentul din toamna lui 2023 va fi doar unul izolat în viața lui Doru Răscol, magistrații Tribunalului s-au decis să-i aplice minimul posibil al pedepsei, 5 ani de detenție. La pedeapsa relativ ușoară pare să fi contribuit și ultimul cuvânt al inculpatului în fața instanței, pe care judecătorii l-au ascultat cu atenție, făcând de altfel referiri la el în sentință. Judecătorii au criticat faptul că băiatul nu a părut să regrete violența cu care acționase, dar au apreciat dorința sinceră a acestuia de a nu mai încălca legea.

„Aș vrea să spun foarte multe, dar nu știu cum să mă exprim. Toată lumea din sat mă cunoaște ca o persoană liniștită, sunt prieten cu toată lumea, inclusiv cu persoanele vătămate pe care le-am cărat de nenumărate ori în spate când erau beți prin glod, zăpadă. Tata m-a învățat să dau bună ziua oamenilor, să îi respect și să fiu muncitor. Nu știu altceva în afară de școală, cal și trompetă pentru că muzica și calul sunt lucrurile care îmi plac cel mai mult. Acești doi oameni mi-au stricat viitorul, pentru că nici de muzică nu m-am mai ținut și de școală m-am lăsat. Singura mea speranță este să fac carieră în muzică, dar trebuie să muncesc și să studiez mult. Tot timpul petrecut acasă a fost pierdut, pentru că dacă nu cânt cu inima, nu mai pot cânta. Pentru mine muzica este cel mai important lucru. Nu am crezut niciodată că voi trăi așa ceva”, a spus băiatul judecătorilor.

Hotărârea Tribunalului poate fi contestată în fața Curții de Apel, ca ultimă instanță.

