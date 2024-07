Incident la o nuntă din judeţul Iaşi: Interpreta Laura Lavric este acuzată că ar fi lovit cu palma un alt solist. Pe numele artistei a fost deschis dosar penal

Potrivit unor surse, neînţelegerile ar fi pornit de la programul muzical.

Bărbatul, solist în cadrul unei formaţii locale de muzică populară, a povestit pentru suceavalive.ro că a fost lovit cu palma peste faţă şi că Laura Lavric i-a spus că este nesimţit.

”Eu nu cred că a avut un motiv întemeiat pentru ceea ce a făcut. Bănuiesc că inconvenientul ar fi fost de la programul muzical, pentru că ea a ajuns mai devreme decât promisese, a ajuns mai devreme decât era stabilit şi a dat programul peste cap. Ne-a oprit pe noi, formaţia, ne-a încurcat şi aşa mai departe, dar totul a fost în regulă, nu am avut nimic împotrivă, am lăsat-o, am oprit eu programul meu muzical, am lăsat-o să intre, şi-a făcut programul, totul în regulă, iar la sfârşitul programului ei, înainte să plece, a venit la mine, mi-a zis că sunt un nesimţit şi m-a lovit peste faţă şi a plecat. Asta s-a întâmplat în timpul nunţii, în sală, în mijlocul evenimentului, unde erau circa 400 de persoane”, a declarat interpretul.