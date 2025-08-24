Incident neobișuit azi la Iași: tamponare violentă în cimitir, două victime au ajuns la spital

Un accident rutier neobișnuit a avut loc, duminică, în municipiul Iași, pe strada Moara de Vânt, chiar în incinta Cimitirului „Petru și Pavel”. Două autoturisme s-au ciocnit, iar în urma impactului au rezultat două victime: o femeie și un copil.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, precum și un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanță Județean.

Cele două persoane rănite au fost evaluate de cadrele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările producerii accidentului.

