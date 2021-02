Inconştienţa la volan: beat şi cu permisul suspendat. A fost făcut pieton

El a fost transportat la cel mai apropiat spital pentru a-i fi luate probe din sânge. Pe numele şoferului a fost deschis un dosar penal, fiind învinuit de conducerea unui autoturism fără permis de conducere şi sub influenţa băuturilor alcoolice. "La data de 22 februarie, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Paşcani au depistat un bărbat de 49 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 208, în comuna Valea Seacă, având suspendat dreptul de a conduce. De asemenea, având în vedere faptul că bărbatul emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, iar cercetările continuă", au comunicat reprezentanţii Poliţiei Iaşi.