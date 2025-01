INCREDIBIL – Epopeea tristă a unei programări la IBCV Iași. Luni de zile suni și nu-ți răspunde nimeni. Povestea lui Bogdan și a bunicii lui

După externare, bunica lui Bogdan a fost informată că trebuie să se prezinte la un control anual, care necesită o programare telefonică prealabilă. Bogdan a încercat să facă o programarea cu o lună înainte, în martie, însă primul loc disponibil era abia peste 9 luni, pe 8 decembrie, așa că a optat pentru o clinică privată. Totuși, pentru a evita ca și următorul control să fie tot la privat, a încercat să facă o programare pentru anul viitor. Însă, deși a insistat aproximativ patru luni, nimeni nu i-a mai răspuns.

„Nu răspund la telefon, am încercat să sun la alt număr, mi s-a spus să mă întorc la spital și să urc la etajul patru. Așa am și făcut, dar când am ajuns acolo mi s-a spus că nu se poate și că trebuie să sun din nou. Am încercat să le explic că sunt deja acolo și că mă chinui de ceva timp să fac acea programare, dar am fost încurajat să sun timp de două-trei luni pentru că sigur îmi va răspunde cineva. Le-am arătat că am sunat de 10-15 ori în ultimele zile și mi-au spus că în ultimele trei zile telefonul a fost închis pentru că era la încărcat. Nu poate să fie la încărcat de trei zile! La final m-au redirecționat către privat. Bineînțeles că am mers la privat, pentru că nu am mai putut aștepta după ei. Însă, nu cred că e în regulă să-mi sugereze ei asta. Am trimis și un e-mail, pentru că eram curios dacă îmi dau același răspuns, dar de trei luni nu am primit niciun răspuns”, a declarat Bogdan.