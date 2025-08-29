Independență sau dependență energetică?

Nu se știe prea bine care va fi viitorul energetic al lumii. Unii vorbesc de utilizarea forței apei, alții de sisteme fotovoltaice asociate cu baterii de stocare, în condițiile în care energia solară care ajunge pe Pământ într-o oră ar putea acoperi întregul consum energetic al planetei pe timp de un an! Deci, energie este berechet, cu mult mai multă decât am avea nevoie!

Există niște cuvinte care au un puternic impact pozitiv. Utilizarea acestor cuvinte asigură un traseu sigur către înțelegerea și acceptarea unor atitudini sau convingeri cu un caracter mai mare sau mai restrâns de generalitate. Termeni precum unire, dragoste, independență, național, unitate, etică, integritate, suveranitate etc. generează o stare pozitivă, de acceptare a tuturor ideilor asociate cu acestea.

Un astfel de exemplu este independența energetică a României, sintagmă care vine din perioada comunistă, asupra căreia este cam greu să se vină cu idei contrare. La noi, ideea de independență națională a fost intens cultivată, după sute de ani de dominare din partea a diverse imperii. Zicerea lui Mihail Kogălniceanu din 9 mai 1877, în Parlamentul României … în starea de rezbel cu legăturile rupte ce suntem? Suntem independenți; suntem națiune de sine stătătoare, a avut și mai are încă o puternică rezonanță, cel puțin la orele de istorie.

Independența energetică totală a unei țări se întâlnește destul de rar. De fapt, se vorbește de autosuficiență energetică, adică măsura în care un stat își asigură consumul de energie din producția internă. Țări independente energetic sunt Norvegia, Canada, Australia, Rusia, Qatar, Arabia Saudită, Mongolia, Statele Unite, Papua Noua Guinee, Myanmar ș.a. Un exemplu interesant este Islanda, unde aproape 100% din electricitate este asigurată din resurse regenerabile (geotermale și hidro), dar, circa 85% din consumul total de energie primară provine din resurse regenerabile, iar restul de 15% sunt produse petroliere importate pentru transporturi. Deci, Islanda nu este chiar independentă energetic, așa cum mai apare în unele statistici. Conform Eurostat, în 2023 dependența energetică medie a Uniunii Europene era de 55%, cele mai dependente țări fiind Malta, Luxemburg, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Belgia și Lituania, iar cele mai puțin dependente erau Estonia, Suedia și România. În afara Europei, printre cele mai dependente țări sub aspect energetic sunt Singapore (importă aproape toată energia), Japonia (importă aproape 90%), Coreea de sud (85%), Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Hong Kong, Taiwan etc.

Conform datelor de la Institutul Național de Statistică INS, în anul 2023, consumul energetic total al României era asigurat în proporție de 36% din importuri. În acest consum total transporturile au ponderea cea mai mare (33,7%), urmate de consumul populației (32,5%) și de cel în industrie (21,3%). Dacă ne referim la energia electrică, aici apar diverse informații, în funcție de sursă. De regulă, de la guvern se transmite în spațiul public ideea că România a devenit un exportator important de energie electrică. Așa este, numai că și importăm energie electrică. Potrivit datelor INS, în 2023 cele mai mari cantități le-am importat din Ungaria (3,3 milioane MWh) și cel mai mult am exportat în Bulgaria (5,3 milioane MWh). Prețul de export a fost de 106,1 euro / MWh, în medie, și am importat cu 137,7 euro/ MWh, în medie, adică am cheltuit cu 23% mai mult pe importuri. Prețul energiei electrice variază pe durata unei zile, în funcție de nivelul de producție. De exemplu, prețul de tranzacționare dimineața și seara poate fi în jur de 1.100 lei pe MWh, iar la mijlocul zilei – în jur de 350 de lei pe MWh. De fapt, România exportă energie în timpul zilei – când producția e mai mare datorită fotovoltaicelor și a consumului mai mic, iar prețul este scăzut, și importă seara – când crește consumul și scade producția, iar prețul este mai mare.

Bineînțeles că producția de energie electrică este influențată de mulți factori, precum seceta, retehnologizările hidrocentralelor sau mentenanța centralelor nucleare, variabilitatea naturală a resurselor regenerabile etc. Bineînțeles că diversitatea surselor de energie electrică generează o complexitate ridicată a sistemului. Astfel, la data de 27 august anul acesta, la ora 18.44, consumul era de 6410 MW, iar producția de 5885 MW, defalcată după cum urmează: 25.39% Hidro – 1494 MW; 22.65% Nuclear – 1333 MW; 21.78% Hidrocarburi – 1282 MW; 12.93% Cărbune – 761 MW; 10.40% Eolian – 612 MW; 5.45% Foto – 321 MW; 0.97% Biomasa – 57 MW; 0.42% Instalatii de stocare – 25 MW. La acea oră importam 566 MW, aproape 10% din producție (date de pe site-ul Transelectrica).

Se pune întrebarea de ce România este prinsă în acest joc al alternării importurilor cu exporturilor? Avem sau nu suficientă energie? Problema nu o reprezintă, în primul rând, capacitățile de producție, ci flexibilitatea producției de energie. Este vorba de incapacitatea sistemului de a răspunde rapid, în timp real, la variabilitatea producției interne. Astfel, este nevoie de rețele de distribuție inteligentă (Smart Grids), care să optimizeze fluxurile variabile de energie, de utilizarea unor tarife dinamice, care să conducă la un anumit comportament al consumatorilor, de sisteme de stocare a energiei (de ex. hidrocentrale cu pompaj) etc. Oricum, vorbim de un sistem energetic gândit într-o altă epocă, atunci când nu erau sisteme eoliene și fotovoltaice și nici atâtea aparate de aer condiționat.

Problemele sunt cunoscute, soluții există, urmează implementarea acestora, care necesită timp și bani. Miza o reprezintă reducerea gradului de dependență energetică. După cum s-a văzut din statistici, există țări puternice, cu resurse proprii de energie extrem de limitate, precum sunt și țări foarte sărace, dar independente energetic, cu mențiunea că aceste țări au un consum de energie foarte redus. Deci, independența energetică nu reprezintă o condiție nici necesară și nici suficientă pentru ca o țară să se dezvolte. Oricum, cele mai multe țări sunt dependente energetic, în baza unor realități determinate de anumite condiții geografice și istorice. La urma-urmei și energia este o marfă care se tranzacționează ca orice marfă. Problema apare atunci când dependența energetică duce la constrângeri politice și economice.

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este cadru didactic și prorector la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

