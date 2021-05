Indicele ROBOR la 3 luni rămas vineri la 1,54%

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, în şedinţa de luni, 15 martie 2021, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25 la sută pe an. BNR a mai decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 1,75 la sută pe an. De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituţiile bancare din România, în lei, iar evoluţia sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piaţă. Valoarea IRCC, aferentă perioadei aprilie-iunie 2021, este de 1,67%, în declin faţă de nivelul de 1,88% aferent primului trimestru.

IRCC se aplică împrumuturilor acordate populaţiei după luna mai a anului 2019, data la care a fost înlocuit ROBOR în contracte.

IRCC este calculat în funcţie de dobânda medie la care se împrumută băncile între ele şi este aplicat cu o întârziere de un trimestru faţă de perioada de referinţă. Indicele este stabilit zilnic de BNR, ca medie aritmetică a cotaţiilor folosite de zece bănci selectate de Banca Naţională.