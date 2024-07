Industria se întoarce la Iași pe autostradă? Parcul Lețcani: cereri pentru spații de trei ori cât suprafața

Situația parcurilor industriale din Iași ar putea suferi o adevărată revoluție în acest an, potrivit președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Constructorul parcului industrial de la Lețcani are termen pentru finalizarea lucrărilor data de 18 iulie. Pentru un nou parc industrial, la Holboca, a fost semnat la începutul acestei săptămâni ordinul de începere a studiului de fezabilitate, spun mândri șefii Consiliului Județean Iași, care vorbesc acum și despre importanța pe care o va căpăta și Pașcaniul. Și acolo se va face un parc industrial, dau asigurări autoritățile, pentru că, situat la intersecția autostrăzilor A7 și A8, Pașcani ar putea deveni un important centru industrial.

Interes mare: intersecția a două autostrăzi

“Aș vrea să vă spun că administrația liberală de la Consiliul Județean Iași în acest mandat, practic, se va continua demersul început în mandatul anterior, să finalizăm lucrările la cele trei parcuri industriale. (…) În acest an 2024 vom scoate la licitație pentru concesiune suprafeţele din parcul industrial de la Lețcani, care cumulează astăzi 17 hectare, plus până la diferența de 30 de hectare. S-a semnat ordinul de începere pentru parcul industrial de la Holboca, ce va avea o suprafață de 35 de hectare, și suntem cu studiul de fezabilitate în lucru pentru cel mai mare parc pe care îl vom avea, la intersecție de celor două autostrăzi, la Pașcani, A7 și A8, pe 65 hectare”, a declarat președinte Consiliul Județean Iași, Costel Alexe, prezent în Parcul Industrial I Miroslava pentru inaugurarea unei noi fabrici.

De șase ani, Iașul figurează în hârtiile Ministerului Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice cu trei parcuri industriale. Asta în timp ce județul Prahova are 16 parcuri industriale, Clujul 11, Brașovul are 10, Bihorul 8 și județul Timiș deține 7 parcuri industriale, potrivit ultimelor actualizări ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (din 8 aprilie 2024). În total, în România există la acest moment, cel puțin pe hârtie, 112 parcuri industriale. În realitate, la Iași doar două parcuri industriale sunt funcționale, parcurile industriale I și II de la Miroslava, în timp ce Parcul Industrial Iași (Lețcani) a defilat până acum prin raportările ministeriale și județene doar cu titlul de parc industrial.

Ce se întâmplă cu întârzierile?

Discuțiile privind proiectul parcului industrial de la Lețcani au început în perioada 2012 – 2016, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice a eliberat titlul de Parcul Industrial iași pentru Lețcani în 2018. De atunci, administrațiile județene nu au reușit să pună pe picioare acest parc.

„Noi acolo avem contract de lucrări cu Iasicon – ei ne-au dat garanţii ca in luna august vor fi gata pentru recepţie. Imediat ce recepționam am vrea sa fim gata cu localizarea parcelelor pentru investitori. Administratorul, SC Iasi Industrial Parc SRL, se va ocupa de acest lucru. Ne dorim să lucrăm mai degrabă pe producție decât pe logistică”, a spus pentru Ziarul de Iași vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă.

Despre întârzierile mari apărute la dezvoltarea Parcului Industrial Iași (Lețcani) am vorbit cu Laurențiu Rădulescu, director SC Industrial Park SRL, compania care va administra atât parcul industrial de la Lețcani, cât și cele aflat în acest moment în faza de vis, de la Holboca și Pașcani. “Compania de autostrăzi ne-a întârziat 3 ani și ceva. Am fost nevoiţi să dezmembrăm suprafaţa de teren. A trebuit să reluăm toţi pașii. Proiect tehnic, studii de fezabilitate. Am preferat sa facem pe o bucată mai mica si sa facem ceva, decât să nu facem nimic acolo: pentru parcul Lețcani era prevăzută o suprafață de vreo 30 de hectare de teren. În studiul inițial de fezabilitate al autostrăzii A8 pe o bucată din această suprafață a parcului industrial figura breteaua de legătura între E585 și traseul viitoarei autostrăzi. În noul studiu, autostrada nu mai trece pe acolo. În momentul în care va fi finalizat acest studiu de fezabilitate al autostrăzii A8 și va fi ridicată sarcina pe o suprafaţă de 13,6 hectare”.

Cerere de trei ori mai mare la Lețcani

În aceste condiții, spune Laurențiu Rădulescu, parcul de la Lețcani va fi compus din două parcuri industriale lipite. Primul, pe o suprafață de circa 18,6 hectare, va fi dat în folosință în acest an. Planul administratorului sună cam așa: “ Pe 18 iulie Iasicon trebuie sa finalizeze lucrările din proiectul tehnic. Iar până la sfârșitul anului vom avea toate parcelele selecționate”.

Potrivit lui Costel Alexe, investitorii interesați să devină chiriași ai parcului sunt de trei ori mai mulți decât ar putea să acomodeze Lețcaniul pe suprafața disponibilă pentru acest parc. Industria bate insistent la porțile Iașului, dar până acum, în zadar.

“Pentru Lețcani, numai solicitările antreprenorilor sunt de trei ori mai mari decât le putem pune noi la dispoziție. Astăzi și pentru Pașcani și pentru Holboca, la fel cum este și pentru Parcul Industrial II de la Miroslava, sunt cereri mai mari decât poate (acomoda) suprafața. Dar sunt convins că în perioada următoare vom începe demersuri și pentru a construi alte parcuri industriale, pentru că nu putem vorbi despre dezvoltarea industrială dacă nu discutăm de dezvoltarea economică pentru județul nostru. Sunt convins că vom obține banii să facem podul peste Bahlui, la fel cum sunt convins că infrastructura aferentă în proximitatea căii ferate va fi realizată”.

„Cereri sunt, săptămânal primim cereri. Era de așteptat, locul e foarte ofertant, acces ușor, terenul e viabilizat, cu toate utilitățile”, confirmă și Laurențiu Rădulescu interesul mare pe care îl arată antreprenorii și industriașii din Iași pentru parcurile industriale. “Ei trimit cereri, noi le trimitem răspunsuri privind stadiul lucrărilor.

“În momentul în care vor începe licitațiile pentru parcelele din parcul industrial, când se vor depune ofertele, acestea vor fi evaluate pe baza unui punctaj. Iar puncte mai multe vor obține cei care vor veni cu activități de producție. Suma pe care intenționează să o investească și numărul de muncitori pe care îi angajează vor fi, de asemenea, criterii importante de departajare. La Holboca se lucrează la studiul de fezabilitate. După aceea, se va porni dosarul pentru a obține titlu de Parc Industrial de la Ministerul Dezvoltării. Sper să se întâmple până la sfârșitul anului. La Pașcani la fel. Pașcaniul are o poziție extrem de favorabilă, pe acolo vor trece și A7 și A8”, a mai spus administratorul Parcului Industrial Iași.

Stadiul celorlalte parcuri industriale ale CJ

SC Industrial Park SRL, compania înființată în urmă cu zece ani special pentru administrarea parcului de la Lețcani, avea anul trecut un singur angajat. Cifra de afaceri, firesc, era de zero lei, iar pierderea înregistrată era de 127.000 lei (mai mică totuși decât în 2022, când pierderea a fost de 154.176 lei). În schimb, Miroslava Industrial Parc SRL, înființată în urmă cu nouă ani, a înregistrat în 2023 aproape un milion de lei cifră de afaceri și profit de 202.461 lei, cu 4 angajați. Nici acestea nu sunt sume mari, având în vedere faptul că parcul industrial Miroslava funcționează și găzduiește deja unele dintre cele mai de mari/de succes businessuri din Județul Iași (Phinia, Electra, Misavan sunt câteva dintre acestea).

“Ce pot să vă spun despre Parcul Industrial Miroslava este că acum, în Parcul Industrial I sunt 15 șantiere deschise. Dacă îl scădem pe acesta (noua fabrică inaugurată de Misavan marți, 2 iulie), rămân 14. Până la urmă, ca administrator al Parcurilor Industriale, scopul meu este să mă asigur că aceste două parcuri industriale devin funcționale. Și mai mare bucuria este atunci când se finalizează o investiție în producție. (…) Eu, aici, ca administrator, am învățat destul de repede că trebuie să ne mișcăm, să finalizăm aceste investiții, pentru că astfel vor veni mai mulți bani la bugetul local din Miroslava. Având și locuri de muncă, având și bani, inevitabil, așa cum a spus și domnul primar, va crește calitatea vieții în zonă și vom vedea că zona asta crește și se dezvoltă și va rămâne atractivă și pe termen lucru”, a declarat Cristian Antoniu, administratorul parcurilor industriale din Miroslava.

Industria vine la Iași pe autostradă și are ca țintă parcurile industriale. Cristian Antoniu spune, ambițios, că noua zonă industrială a Iașului va fi la Miroslava: “Una din marile întrebări pe care le avem de fiecare dată, este „unde este industria noastră?”. Mi-aș dori să spun în câțiva ani când se vor finaliza toate, că (industria noastră) este la Miroslava. Pentru că este o zonă care are și avantajul că este bine poziționată, este căutată de foarte mulți investitori. Și este normal să sprijinim, să ajutăm această locație să atragă și să dezvolte investițiile, astfel încât, în timp, toată zona asta pe care o vedem, inclusiv parcurile industriale și până la Lețcani, să putem să spunem aici este noua zona industrială a Iașului”.

