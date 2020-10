Inedit la Iași în acest weekend! Curse de mașini electrice în Centru

În acest weekend se va desfășura la Iași Trofeul IASI 2020. In perioada 2-4 octombrie va avea loc etapa de campionat national de SuperSlalom care încearcă să aducă emoțiile competițiilor auto la cel mai mic nivel de costuri, dar un grad ridicat de modelare a reflexelor și deprinderilor de pilot. Deviză fiesta step in motorsport este punctata și de prezența juniorilor cu vârste mult sub 18 ani . In același timp IASUl încearcă la acest eveniment un .. FIRST STEP IN ELECTRIC Race. Prezența mașinilor electrice.