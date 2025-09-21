Inedită inițiativă privată – Luni, Ziua Fără Mașină la Iași. Ieșenii, provocați să pedaleze, să meargă pe jos sau cu transportul public

Locuitorii Iașului sunt invitați să lase mașinile acasă și să opteze pentru alternative prietenoase cu mediul: mersul pe jos, bicicleta, trotineta sau transportul public. Luni, 22 septembrie, va fi marcată Ziua Mondială Fără Mașină.

După o pauză de mai mulți ani, comunitatea Orașul Bicicletelor reia celebrarea Zilei Mondiale Fără Mașini și încurajează ieșenii să participe voluntar, transformând ziua într-un prilej de mișcare și de promovare a unui stil de viață mai sănătos. Autoritățile locale, care au renunțat de mai mulți ani la această inițiativă, nu sunt implicate.

Ziua Mondială Fără Mașini, sărbătorită anual pe 22 septembrie în numeroase orașe din întreaga lume, face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității, o inițiativă lansată de Comisia Europeană în 2002, care promovează mobilitatea sustenabilă și orașele centrate pe oameni, nu pe trafic auto.

„La Iași nu a mai fost celebrată Ziua Mondială Fără Mașină din 2019. Cum autoritățile nu par să reia organizarea, am lansat această campanie a ieșenilor. Ne dorim ca oamenii, în mod voluntar, să lase mașina acasă pe 22 septembrie. E o zi de luni, poate fi un gest simbolic pentru schimbarea obiceiurilor urbane. Noi, la Orașul Bicicletelor, susținem mersul cu bicicleta și nu numai”, a declarat Costi Andriescu, reprezentant al comunității, pentru Ziarul de Iași.

Inițiativa nu implică închiderea străzilor sau restricții de circulație, ci se bazează exclusiv pe implicarea voluntară a cetățenilor.

