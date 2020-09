Înfângere usturătoare pentru PNL la Timişoara. Un neamţ îi scapă pe bănăţeni de Robu

Nicolae Robu (PNL) și-a recunoscut înfrângerea în alegerile pentru primăria Timișoarei în fața lui germanului cu cetăţenie română Dominic Fritz (USR - PLUS). „Am pierdut, este voința timișorenilor, diferența este mare”, a declarat Robu, citat de tion.ro.

„Comparând numărul de voturi, diferența este surprinzător de mare, nu o pot spune în procente. Am considerat că va fi un scor strâns și am fost optimis până în ultimul moment dar diferența este mare ceea ce înseamnă că așteptările timișorenilor sunt altele (...) Nu am nicio suferință. Înseamnă că nu mă pliez pe ceea ce vor timișorenii pentru următorii patru ani. Asta e viața, fără regrete!”, a spus Nicolae Robu.