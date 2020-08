Infantilismul şi teama de concurenţă a edilului Mihai Chirica blochează activităţile de campanie (P)

Comportamentul nedemn de un primar european dovedeşte teama acestuia de concurenţă şi ne arată caracterul lipsit de onoare şi scrupule elementare. Discreţionar, prin tergiversări şi atitudini abuzive, Mihai Chirica îşi sabotează contracandidaţii şi amână aprobarea tuturor activităţilor care au legătură cu promovarea şi expunerea programului pentru Iaşul următorilor patru ani. Astfel, în data de 17.07 a.c. am întocmit şi depus, la Primăria Municipiului Iaşi, o adresă în vederea amplasării bannerelor pe care legea ne permite să le expunem, iar pe data de 21. 07. a.c. am depus solicitarea aferentă amplasării corturilor pe spaţiul public. Dat fiind că răspunsul municipalităţii a întârziat să apară, în data de 28.07.2020 am verificat dacă solicitările înaintate de partid, implicit de mine, în calitate de candidat la Primăria Iaşi, au intrat pe circuitul firesc de avizare, şi am constatat, prin intermediul sistemului online de urmărire a stadiului cererilor, că cele două adrese au ajuns la edil, loc în care s-au şi oprit, dat fiind că serviciul de publicitate stradală nu deţinea, spre soluţionare, cererile.

Totodată, solicitările formulate fuseseră blocate înainte de a ajunge la Secretariatul Consiliului Local, lucru care nu s-a întâmplat cu solicitările similare venite din partea altor formaţiuni politice, ceea ce denotă că primarul Chirica şi-a propus să saboteze campania noastră prin intermediul unor jocuri obscure de putere, jocuri pe care ieşenii le-au mai văzut şi în alte cazuri publice de notorietate. Iată că acest comportament s-a perpetuat până în prezent, primarul folosindu-se de funcţia deţinută pentru a-i anihila voalat pe toţi cei care îi pun în pericol poziţia publică.

Pentru a înţelege acest spectacol absurd, regizat de Mihai Chirica, este necesar de subliniat că răspunsul adresei prin care solicitam aprobarea amplasării bannerelor a venit la 19 zile de la depunere, după ce un consilier local al social-democraţilor i-a cerut public explicaţii edilului, în cadrul şedinţei de Consiliu Local. De remarcat faptul că actualul primar a minţit cu nonşalanţă şi seninătate pe toată lumea, în timpul Plenului, precizând că va convoca, în data de 3 august, Comisia de Ordine Publică, promisiune neonorată. Constatăm din nou că valoarea cuvântului dat de Mihai Chirica este similară cu valoarea proiectelor majore promise de acesta, deci simple exerciţii de retorică.

În ceea ce priveşte solicitarea pentru amplasarea corturilor electorale, precizez că la data de 5 08. a.c. s-a întrunit Comisia, urmând ca să primim un răspuns la solicitarea depusă în data de 21. 07. a.c, abia în data de 6 august, mai exact, în termen de 16 zile. Astfel timpul de expunere a materialelor electorale a fost redus cu două săptămâni. Respectând în mod civilizat decizia administraţiei, în data de 5 august am înaintat solicitarea pentru aprobarea amplasării cuburilor de promovare a candidaţilor, ca urmare a faptului că au fost interzise corturile pentru strângerea de semnături. Acestea au fost înlocuite cu umbreluţe fără pereţi, ce nu permit difuzarea şi promovarea mesajelor adresate către ieşeni. Aşa cum era previzibil, din nefericire, şi această solicitare s-a pierdut în hăţişul birocratic coordonat de primarul Chirica, neprimind până astăzi niciun răspuns.

În tot acest timp, însă, ieşenii sunt sufocaţi de afişe electorale prin care edilul Chirica încearcă să vândă electoratului iluzia unui viitor mai bun, cerând ca monedă de schimb, în acest troc iluzoriu, voturile cetăţenilor care ar trebui să uite anii de stagnare şi decizii controversate!

Lipsa de curaj şi verticalitate a edilului Chirica, incapacitatea acestuia de a susţine o campanie electorală în spiritul dialogului, al onoarei, al unui fair play politic firesc, abuzurile frecvente de putere, forţarea instituţiilor din subordine să îi asculte ordinele şi să încalce obligaţii legale fundamentale, încercările disperate de a bloca afişajul social-democrat şi de a ne limita formele de comunicare în această competiţie electorală, nu trezesc decât dezamăgirea faţă de un lider politic de la care am avut alte aşteptări... De aceea sunt mai hotărâtă în acest demers, îmi asum fără echivoc nevoia şi logica schimbării, de aceea este şi mai legitim crezul meu că Iaşul merită mai mult şi trebuie să iasă de sub apăsarea unei administraţii depăşite de timpuri, ineficiente şi obscure!

Deputat PSD de Iaşi

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT