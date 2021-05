Înfiorătorul drum al ieșencelor traficate în Italia de interlopi prin metoda ”loverboy”

Diana avea 18 ani, era în clasa a XII-a la un liceu tehnologic şi locuia într-o comună de lângă Iaşi. În iulie 2014, o fostă colegă de școală a sunat-o şi i-a spus că un băiat „cu bani şi cu mașină” a văzut pe Facebook o poză cu ea, i-a plăcut mult şi vrea să o cunoască. Tânărul curtezan era Neagu Robert, zis „Dionez”, fratele de 25 de ani şi mâna dreaptă a traficantului Raj Costache.

Cum erau vânate fetele Racolarea prin „săgeţi” era una din metodele folosite de traficanţii lui Raj. Procurorii notează, în rechizitoriu, că o victimă „a fost abordată, în stația de autobuz, de către două tinere de etnie romă, care apoi au căutat-o insistent la magazinul unde ea făcea practică, pentru a-i face cunoștință cu unchiul lor de 26 ani, care «e băiat cuminte și caută o fată cu care să se însoare». „Unchiul” era un alt traficant din clan: Neagu Sorin, zis „Cămin”.

În vânătoarea de fete, Raj, fraţii şi verii lui frecventau zonele din apropierea liceelor cu profil tehnologic, cafenelele, discotecile şi ștrandul. După ce identificau potențialele victime, le contactau insistent şi le promiteau iubire veşnică şi o viaţă fără de griji. „Dulceaţă un pic, restul: Pac! Pac! Pac!”, sintetiza Raj modul de operare, într-o discuţie telefonică interceptată de DIICOT.

Diana pică în plasă

După ce a fost pusă în legătură de fosta colegă de școală, Diana l-a cunoscut pe „Dionez” şi a devenit iubita lui. Traficantul a dus-o în Păcureț, „cartierul general” al grupării infracționale. Aici, fetele erau preluate şi prelucrate de Raj şi de mama acestuia, iar unele, fugite de acasă sau din centre de plasament, erau găzduite şi „pregătite” pentru următorul pas din plan: plecarea în Italia. „Dionez” i-a arătat Dianei o casă în construcţie şi i-a spus că va fi a lor, dar că mai are nevoie de bani, ca să o termine şi să se mute acolo, aşa că trebuie să meargă împreună să muncească în Italia.

„Cum o găsesc pe fiica dumneavoastră, o bag direct în spital”

După ce părinţii fetei au aflat, verificându-i telefonul, de relaţia ei cu „Dionez” şi de planul lor de a pleca în Italia, Diana a fugit de acasă şi s-a mutat cu iubitul ei într-un hotel din campusul universitar „Tudor Vladimirescu”. Câteva zile mai târziu, mama fetei a aflat, de la nişte nepoţi care aveau legături cu interlopii din Iaşi, că Diana urmează să fie dusă în Italia, pentru a practica prostituția. Pe 25 august 2014, femeia l-a sunat pe „Dionez”, rugându-l să-i lase fata în pace.

Discuţia a fost înregistrată de mama Dianei şi e probă în dosar. „Eu sunt cunoscut în orașul acesta. Ai înțeles? Nu vreau să am probleme cu nimeni, că eu femei am să f.. tot Iașiul, să mă scuzați de chestia asta…”, îi spune „Dionez”. Apoi trece rapid la ameninţări: „Eu, cum o găsesc pe fiica dumneavoastră afară, am pus mâna pe ea… O bag direct în spital! (…) O s-o găsiți la spital, pentru că eu nu am nicio treabă cu femeia asta”, „Şi pe P., dacă pun mâna pe el, pe văru ei, și pe el îl ard…” În aceeaşi zi, Diana a fost scoasă din ţară şi dusă în Italia. Pe drum, în maşina în care se afla şi Raj, „Dionez” a avertizat-o pe fată: „figurile și tupeul le-ai lăsat în România”, apoi i-a cerut să rupă cartela din telefonul ei, pentru ca părinţii să nu-şi dea seama unde e, dacă o sună şi intră robotul.

Viaţa la Roma, în teroare şi bătăi

La Roma, Diana a fost forţată să se prostitueze pe stradă, alături de alte fete traficate de gruparea lui Raj. „Programul de lucru” începea la ora 21.00 și se termina la 4.00, timp în care tinerele erau supravegheate îndeaproape, dintr-o maşină care patrula în zonă, de „Dionez”, Raj şi „Ministraş”, vărul celor doi.

Dimineaţa, Diana se întorcea cu taxiul în apartamentul unde locuia cu „Dionez”. El îi număra banii, îi lua, apoi întreținea raporturi sexuale cu ea, spunându-i că „doar așa nu te vei îndrăgosti de nimeni”. În timpul zilei, fata făcea curat în casă și gătea, îi spăla hainele „iubitului” și îi curăța încălțămintea, cu o periuță de dinți pe care el i-o înmânase special în acest scop. La rugăminţile ei, „Dionez” o lăsa uneori să sune acasă şi să vorbească cu mama ei, însă doar în prezența lui și doar de pe număr privat, pentru ca părinţii să nu afle că ea e în Italia.

Traficantul o ţinea pe fată lângă el prin înşelăciune şi teroare: o înjura, o ameninţa şi o bătea constant, nemulţumit că ea depăşea cele zece minute alocate unui client sau că nu făcea treabă în casă, notează procurorii. „După ce mă bătea, eu trebuia să îi cer scuze, să îi sărut mâinile, pentru a fi iertată, şi să îi promit că nu voi mai greși și că voi fi ascultătoare”, a mărturisit fata, în anchetă.

