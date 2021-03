Informație care pe mulți i-a afectat emoțional: Bill Gates încearcă să ne fure lumina Soarelui

De această dată este vorba despre Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx), derulat de o echipă de oameni de știință de la Harvard University, în care sunt testați aerosoli care ar putea fi importanți în geoingineria solară.

Geoingineria solară, cunoscută și ca managementul radiațiilor, este fondată pe ideea că ar putea fi combătută schimbarea climei prin reflexia luminii solare înapoi spre spațiu.

De cum s-a aflat în noiembrie de implicarea financiară a lui Gates în SCoPEx, pe Twitter au și apărut opinii că este o activitate criminală, că scopul lui final ar fi „blocarea Soarelui” pentru pământeni. Acestea au prins avânt la mijlocul lui februarie, când locuitorii din Texas s-au confruntat cu furtuni de zăpadă nemiloase, dar continuă și în această săptămână.

Datele de la Google Trends arată că oamenii caută încă răspunsuri. Rezultatele din 1 și 2 martie sunt centrate în jurul convingerii că „Bill Gates încearcă să blocheze Soarele”.

With Bill Gates attempt to “block out the sun”, I don’t believe Texas winter storm was a fluke ????????‍♂️