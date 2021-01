Îngenuncheaţi în prelungiri

Poli: Brănescu – Cană, R. Popa, Baxevanos, Buşu – Mihalache, Passaglia – Flores (’55 - Vanzo) – Mensah (’46 - Popadiuc), Djuranovic (’87 - Zajmovic), Onea. Antrenor: Daniel Pancu.

UTA: Fl. Iacob – Tomozei, Erico, Fl. Ilie, Bustea – Miculescu (’73 - Buhăcianu), Albu (’88 - Isac), Vorobjovas (’46 - Roşu), Rusu – Roger, Antal (’73 - Rus). Antrenor: Laszlo Balint.

Cartonaşe galbene: Brănescu (’67), Buşu (’70), Passaglia (’73) - Miculescu (’23), Vorobjovas (’38), Antal (’40), Erico (’83), Rus (‘90^5).

Arbitri: Andrei Antonie; Ovidiu Artene, Vlad Bârleanu.

1-0, min. 9: Djuranovic îi fură mingea lui Vorobjovas în jumătatea proprie, îi pasează perfect lui Flores, care preia şi şutează de la marginea careului, lateral dreapta, mingea lovind bara înainte de a intra în plasă;

1-1, min. 90^2: Roger centrează dintr-un corner de pe dreapta, Erico scapă uşor de marcajul lui Mihalache şi reia cu capul, de la 6 metri;

1-2, min. 90^4: Roger reia cu capul după o centrare de pe dreapta, Brănescu respinge în faţă, Rus reia din careul mic.

Deşi tocită, placa legată de ghinioanele teribile care au lovit Politehnica în acest sezon a fost pusă şi aseară, în Copou! Fără nu mai puţin de nouă jucători, A. Cristea, Calcan, De Iriondo, Acosta şi A. Stan – bolnavi de COVID, Platini - accidentat, Frăsinescu şi Fr. Cristea - suspendaţi, Vega – fără drept de joc, cartea verde neajungându-i încă, cu Passaglia jucând accidentat, cu infiltraţii, cu Flores forţat, deşi a venit cu destule kilograme în plus, Poli a fost la câteva minute de un succes care ar fi ozonificat din plin Copoul. Trupa pregătită de Pancu a condus încă din minutul 9, aproape tot meciul, însă a luat două goluri în prelungiri, al doilea la ultima fază a meciului şi a pierdut din nou.

Cu Cană, Mihalache, Flores şi Djuranovic pentru prima dată titulari în acest an, silit să conteze iarăşi pe jucători precum Mensah ori Popadiuc, Pancu a mizat pe o mutare care să-i surprindă pe arădeni: un start ofensiv, agresiv, cu pressing. Tactica a dat roade. Djuranovic a trecut pe lângă 1-0 încă din secunda 10, Iacob având un reflex excelent în faţa muntenegreanului, care scăpase singur, iar Flores a deschis scorul după nici zece minute, după o pasă ideală a aceluiaşi Djuranovic. UTA a replicat abia după minutul 30, şuturile lui Miculescu (’33) şi Albu (’35) fiind parate de Brănescu, iar cel al lui Roger (‘45^2) trecând peste poartă.

Problemele uriaşe de efectiv din tabăra gazdelor şi diferenţa de prospeţime (arădenii, care jucaseră sâmbătă, au venit cu un avion charter la Iaşi, Poli s-a întors în noaptea de duminică spre luni cu autocarul de la Mediaş) s-au simţit din plin în actul doi, pe care UTA l-a dominat în totalitate. Brănescu a respins la şuturile lui Rusu (’56), Erico (’76), Ilie (’78), Roşu (’84), care trimisese peste poartă în minutul 59, la fel ca Ilie (’85), şi se părea că Iaşul va avea, în sfârşit, noroc. Prelungirile au readus însă Politehnica cu picioarele pe pământ, golurile marcate de “Bătrâna Doamnă” schimbând soarta partidei.

Continuă Pancu?

^ Rezerve neutilizate la gazde au fost Brînză, A. Zaharia, Cabral, Moisă şi Gaitan. ^ Poli a cerut penalty în minutul 41, după un duel Rusu – Cană, iar oaspeţii în minutul 60, când Popa l-a faultat pe Antal. ^ Contestat în ultimele zile de primarul Iaşului, Mihai Chirica, Daniel Pancu avea postul în pericol aseară. O decizie legată de viitorul băncii tehnice ieşene va fi luată până la meciul cu FCSB, de sâmbătă. Printre zvonurile care au circulat cu insistenţă în ultimele zile se numără cel legat de posibila revenire la club a lui Flavius Stoican, alături de Adrian Ambrosie, Chirica lăudându-l pe ultimul. De la plecarea de la Poli, Stoican a lucrat în Liga a II-a, la Petrolul Ploieşti, care a renunţat la el pe parcursul sezonului trecut, şi Viitorul Pandurii Târgu Jiu, unde este acum. Există însă şi alţi foşti tehnicieni ieşeni ale căror nume au fost puse pe tapet, între care Cristiano Bergodi şi Mihai Teja, ambii fiind liberi de contract.^ Celelalte rezultate înregistrate ieri: Academica – FC Botoșani 2-1 (1-1). Ad. Popa ('13), Ciunciukov ('73) / Al Mawas ('27). Șeroni (B) a fost eliminat în mi, 48; Dinamo – Gaz Metan 2-1 (2-1). Gueye ('32), Puljic ('43) / Valente ('7).

Declaraţiile tehnicienilor

Daniel Pancu: “Mi-e greu să găsesc cuvinte după ce suntem egalaţi în minutul 92 şi pierdem în minutul 94. Asta după ce am pierdut cu Botoşaniul în minutul 90. Sunt şi cauze obiective, au jucat fotbalişti care nu au evoluat de mult timp, fiind în premieră împreună. În plus, avem problemele noastre vechi. Suntem într-un moment greu, trebuie să adaptăm jucătorii din mers. Lotul este bun acum, peste cel din tur. Cu cât vom integra jucătorii noi mai repede, cu atât mai bine”.

Laszlo Balint: “Stau rău cu tensiunea! Încă două-trei meciuri de acest gen şi voi avea probeme şi mai mari. Cu excepţia primelor zece minute, am controlat partida, am făcut cel mai bun meci de până acum! După patru zile în care am terminat meciul în genunchi, am învins frumos. Această echipă va creşte!”.

Clasament

1.FCSB 19 13 3 3 44-18 42 (^15)

2. CFR 18 12 4 2 25-8 40 (^13)

3..Craiova 19 10 6 3 22-12 36 (^9)

4. Sepsi 19 8 8 3 31-18 32 (^5)

5. Clinceni 19 7 8 4 20-16 29 (-1)

6.Chindia 18 7 6 5 16-14 27 (0)

7. Viitorul 19 5 9 5 27-26 24 (-6)

8. Botoşani 19 6 6 7 27-25 24 (-3)

9. UTA 19 6 6 7 17-28 24(-3)

10.Mediaş 19 7 2 10 25-30 23 (-4)

11.Dinamo 19 6 4 9 22-24 22 (-8)

12.FC Argeş 19 4 7 8 18-26 19(-11)

13 .Astra 18 4 5 9 23-29 17 (-10)

14.Voluntari 19 4 4 11 22-31 16 (-14)

14.FCH 18 3 7 8 19-28 16 (-14)

16..Poli Iaşi 19 4 3 12 17-41 15 (-15)