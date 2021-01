Îngrijirile paliative îşi propun creşterea calităţii vieţii pacientului şi a familiei acestuia

Tatăl meu, în vârstă de 79 ani are un cancer de colon pe care medicii care îl supraveghează îl stăpânesc tot mai greu. În ultima perioadă îi este din ce în ce mai greu să se descurce singur. El stă cu mine, dar eu am serviciu şi nu îl pot ajuta decât după-amiaza, după ce vin de la slujbă. Am şi copii, soţ, şi-mi este tot mai greu să îmi fac timp pentru toţi. Câţiva colegi de serviciu, care îmi cunosc mai bine situaţia, m-au sfătuit să încerc o internare la IRO, la Îngrijiri Paliative, atât pentru un bilanţ medical al tatălui meu, cât şi pentru a primi câteva sfaturi încât să pot să mă descurc în această situaţie. Vă spun sincer că am inima îndoită, pentru că nu ştiu ce înseamnă îngrijirile paliative şi mă tem să nu greşesc. De aceea, m-ar ajuta enorm să primesc câteva informaţii privind rolul acestui tip de îngrijiri“