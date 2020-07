Îngrijorare în Copou privind soarta campionatului

Politehnica Iaşi a organizat ieri, prin intermediul unei platforme online, o conferinţă de presă la care au participat antrenorul principal al echipei, Mircea Rednic şi fotbalistul Andrei Cristea. Cei doi s-au referit la disputa cu Viitorul Constanţa, din etapa a X-a a play-out-ului Ligii, precum şi la situaţia existentă în fotbalul românesc, după ce şase dinamovişti au fost testaţi pozitiv pentru coronavirus. Reamintim, Poli a jucat duminică pe terenul celor de la Dinamo Bucureşti, în etapa a IX-a a grupei a doua valorice a campionatului.

Rednic a spus:“ne aşteaptă un meci greu cu Viitorul. Cu Chindia, Viitorul le-a dat şanse la tineri, dar nu putem noi să-i facem acum programul lui Hagi. Gică oricum n-o să le spună să se dea la o parte. Jucăm la victorie, dar, realişti fiind, orice punct contează. Ce ar fi fost un punct cu Clinceni sau cu Sibiu… Toţi jucătorii mei sunt sută la sută acum, Cristea, Breeveld şi Şerban se antrenează normal. E o situaţie delicată după meciul cu Dinamo. Noi am respectat tot ce ni s-a cerut, acum sunt probleme. Ne-am spus punctul de vedere în legătură cu acest campionat, ni s-a spus că ne e frică de retrogradare.Noi ce vină avem? Numai Dinamo şi Sepsi nu au vrut să se îngheţe play-out-ul. Când se vor programa acum restanţele? E o situaţie complicată”.

Cristea a punctat: “Suntem încrezători, deşi e o perioadă foarte complicată. Suntem îngrijoraţi după meciul cu Dinamo. Ne-am salutat cu ei, am intrat în contact… Cea mai bună soluţie e să fim testaţi din nou, cu toţii. Cei care conduc fotbalul ar trebui să ia decizii, pentru că sunt probleme şi la Petrolul, şi la Argeş şi la Dinamo. |sta mai e campionat? Mă gândesc şi la greşelile de arbitraj. Au trecut două săptămămâni de la meciul cu Sibiul şi nu-mi revin. În 2020 să se întâmple aşa ceva? Nu am mai trăit asemenea lucruri în toată cariera mea! Sunt lucruri ciudate! Iaşul merită echipă în Liga I. Am încredere că putem să o scoatem la capăt!”.

Disputa dintre Poli şi Viitorul este programată să aibă loc luni, de la ora 20:00, pe stadionul “Emil Alexandrescu”.