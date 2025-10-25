Este eficient să-ți pedepsești persoana iubită cu tăcere? Dar copilul? Opinia psihologului ieșean Cristina Danilov

O cunoștință avea obiceiul să-și pedepsească membri familiei pentru „faptele lor rele” prin tăcere. Copiii ei, soțul ei, chiar și câinele ei – practic, toți cei la care ținea cel mai mult erau pedepsiți prin tăcere. Nu vorbea cu ei o săptămână, două. Când se întâlnea cu ei în bucătărie, afișa o față serioasă, o față de piatră, le punea mâncarea în farfurie și apoi pleca în camera ei. Atmosfera era insuportabilă. Toți erau spășiți, confuzi, indignați, nu pricepeau de ce li se aplică un asemenea tratament. Din nefericire, ea se lăuda cu asta: „Asta e cea mai bună lecție, să vadă și ei că mama, soția e sfântă pe pământul asta, nu le stă la dispoziție toată ziua cu zâmbete și giugiuleli, așa că au ei chef.” De ce făcea asta? Putem presupune că fusese pedepsită la rândul ei, în acest fel, în copilărie – părinții își arătau în acest mod dezaprobarea pentru faptele ei – sau poate pentru că, pur și simplu, nu își dădea seama de răul pe care îl provoca prin tăcerea ei celor pe care ar fi trebuit să-i iubească cel mai mult pe lumea asta și care aveau nevoie de dragostea ei. Povestea asta m-a dus cu gândul la experimentul lui Tronick.

În anii 1970, psihologul american Edward Tronick a realizat un experiment cunoscut sub numele de „Fața de piatră”, care a pus bazele cercetărilor ce aveau să demonstreze că indisponibilitatea emoțională a unei mame modifică literalmente structura personalității copilului ei. Să vedem despre ce a fost vorba: mamelor li s-a spus să se joace, pur și simplu, cu bebelușii lor, la începutul experimentului. După un timp, acestea urmau să se întoarcă cu spatele pentru câteva secunde și apoi, revenind în poziția inițială, să privească bebelușul cu o față rece, lipsită de orice emoție. Cu alte cuvinte, deși rămânea aproape fizic de bebeluș, aceasta devenea indisponibilă emoțional față de copilul ei.

Dar ce s-a întâmplat cu bebelușii? Cea mai mare parte din ei au „citit” instantaneu schimbările și au încercat mai întâi să atragă atenția mamei lor, dar, neprimind nici zâmbete, nici afecțiune, au început să plângă. Erau atât de pierduți și de tulburați încât nicio manifestare a lumii exterioare nu i-a mai interesat. Comportamentul lor s-a schimbat brusc, au devenit apatici și triști. La sfârșitul experimentului, mamele au început să zâmbească, dar bebelușii nu au reacționat imediat la această schimbare. A fost nevoie de un anumit timp pentru a-și recăpăta zâmbetul și buna dispoziție.

S-a observat și în cadrul altor experimente, când mama sau tatăl copiilor refuzau să comunice cu ei și rămâneau distanți emoțional, copiii încercau inițial să le atragă atenția prin mijloace familiare – joc, râs, țipete și plâns – dar după mai multe încercări nereușite, deveneau serioși și precauți. Apoi se angajau în comportamente de auto-calmare: se retrăgeau în direcția opusă privirii părinților. Tronick a observat că, după o serie de încercări nereușite de a obține un răspuns din partea părinților, copiii au căzut în apatie, o stare de neputință și probabil au experimentat o pierdere a libertății de acțiune. Copiii au devenit necooperanți.

Edward Tronick a mai observat în experimentele lui că indivizii lipsiți de reacție emoțională erau adesea abuzați sau neglijați de părinții lor în copilărie. Prin urmare, adulții au reprodus acest tipar și au evitat apropierea de copiii lor.

Experimentul „Față de piatră” a implicat și alte persoane, nu doar copii. În urmă cu câțiva ani, Edward Tronick și Sue Johnson au decis să plaseze cuplurile căsătorite într-o situație asemănătoare. Unui partener i s-a cerut să-i spună celuilalt o declarație de dragoste, în timp ce celuilalt i s-a cerut să rămână tăcut și distant la auzul acelei declarații. Psihologii au observat apoi cum, la scurt timp, primul partener încerca să atragă atenția celuilalt. S-a dovedit că adulții foloseau aceleași metode ca și copiii: inițial, oamenii erau precauți și puneau întrebări partenerului, dar când nu primeau răspuns, deveneau iritați, agresivi și răniți și puteau chiar să înceapă să ridice vocea și să plângă.

Dacă o mamă este anxioasă, nesigură pe ea sau prea îngrijorată de sănătatea copilului ei, privirea ei denotă frică. Ne putem imagina cum se simte un copil atunci când mama sa îl privește cu frică, înspăimântată. Copilul va căuta sursa acestei frici a mamei în interiorul său, îngrijorându-se și devenind indignat. El nu va înțelege ce anume din interiorul său o face pe mamă să fie atât de anxioasă. O mamă anxioasă își privează copilul de sentimentul de echilibru și siguranță, ceea ce împiedică procesul de dezvoltare psihologică și formare a propriului sine. Ajuns adult, el va experimenta anxietate de separare, de asemenea acest lucru duce la tot felul de dependențe.

Să încercăm să ne imaginăm cum este pentru un copil să trăiască permanent sub privirea unei mame care afișează mereu „față de piatră”. Ce se întâmplă cu el și, mai târziu, cu adultul care va deveni? Adulții care au fost privați de atenția emoțională a mamei lor în copilărie descriu adesea o senzație profundă de gol interior. „E ca și cum aș fi mereu invizibil, oricât aș încerca să mă fac văzut” sau „Simt că nu merit să fiu iubit, chiar și atunci când cineva îmi spune că mă iubește”, „Când cineva nu-mi răspunde imediat, am impresia că am făcut ceva greșit”, „Îmi ascund emoțiile, pentru că mi s-a părut mereu că nu interesează pe nimeni”. Unii descriu o permanentă nevoie de confirmare: „Am nevoie ca cineva să-mi spună că sunt în regulă, altfel simt că mă prăbușesc”, „Mă simt liniștit doar când cineva îmi spune că sunt important”. Alții recunosc o durere mai subtilă, dar constantă: „Parcă port în mine un gol pe care nimeni și nimic nu-l poate umple”. Este o formă de durere tăcută, greu de pus în cuvinte, pentru că nu provine dintr-o traumă evidentă, ci din absența unui răspuns emoțional, din lipsa unui zâmbet, a unei priviri calde, a unui gest de confirmare. Nu toți reușesc să recunoască aceste trăiri. Mulți le poartă în ei fără să știe de unde provin. De aceea, reacțiile lor în relațiile apropiate pot părea nejustificate: pot deveni irascibili, reci sau chiar agresivi atunci când se simt ignorați. În realitate, nu furia este cea care vorbește, ci rana veche a copilului care nu a fost văzut emoțional de către mamă. Să luăm un exemplu: M., un bărbat de 35 de ani, aparent echilibrat și responsabil. În relațiile sale, totul merge bine până în momentele în care partenera lui se retrage în camera ei pentru lectură sau devine mai tăcută. Atunci, M. simte un gol în stomac, o neliniște inexplicabilă. Începe să o acuze că nu îl mai iubește, ridică tonul, devine defensiv. În realitate, nu vorbește adultul de 35 de ani, ci copilul de 7 ani care încerca zadarnic să obțină un semn de afecțiune de la o mamă absentă emoțional. Nevoia de securitate emoțională, care nu a fost satisfăcută în copilărie, devine un filtru prin care sunt percepute toate relațiile: orice tăcere, orice privire distantă sau orice schimbare de dispoziție poate declanșa frică sau agresivitate.

Aceste reacții inconștiente sunt modul prin care corpul și mintea încearcă să refacă o poveste veche – aceea în care tăcerea și răceala mamei însemnau respingere. Fără o înțelegere conștientă a situației, adultul rămâne captiv în acest tipar, retrăind aceeași durere de fiecare dată când cineva apropiat nu-i acordă atenție. După cum vedem tăcerea doare mai mult decât țipetele. Știi despre ce este vorba în tăcerea ta, mai ales atunci când tăcerea ta e răspunsul rece la zâmbetul copilului tău? Este vorba despre un gol căruia nu i se vorbește, care nu este observat, la care nu se răspunde, unde nimeni nu e în viață, poate însăși viața a dispărut.

Cristina Danilov este psiholog și scriitor

