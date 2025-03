Inițiativă de toată lauda: zece învățătoare din mediul rural ieșean recompensate de compania Amazon pentru impactul avut în comunitate

Prin această inițiativă, fiecare cadru didactic a primit un sprijin financiar de 3.000 de euro, ca recunoaștere a impactului pe care îl are asupra comunității și a eforturilor dedicate reducerii decalajului educațional dintre mediul rural și cel urban.

Programul „Pas cu pas către excelenţă” a fost lansat pentru a sprijini cadrele didactice din zonele defavorizate, punând accent pe excelenţa educaţională şi pe impactul pe termen lung asupra sistemului de învăţământ. Acesta este rezultatul unei colaborări dintre sectorul privat, organizaţii non-guvernamentale şi instituţii educaţionale, având ca obiectiv principal reducerea decalajului dintre educaţia urbană şi cea rurală.

Potrivit organizatorilor, beneficiarii programului au fost aleşi în urma unui proces riguros de evaluare, care a inclus analiza aplicaţiilor, interviuri individuale şi jurizarea de către patru experţi în educaţie. Printre criteriile de selecţie se numără impactul educaţional, inovaţia şi creativitatea în predare.

Cele 10 învăţătoare premiate sunt:

Pe lângă sprijinul financiar, cele zece învăţătoare selectate vor beneficia, pe parcursul anului şcolar 2024-2025, de 16 sesiuni de coaching individual şi de grup, precum şi de patru ateliere de dezvoltare personală şi profesională. Temele abordate vor include empatia şi asertivitatea în rândul copiilor, mindfulness pentru elevi, precum şi gestionarea tulburărilor emoţionale şi de comportament.

Programul a fost iniţiat de Amazon şi implementat de Fundaţia Comunitară Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.

Diana-Elena Manole, învățătoare la Școala Gimnazială Rediu, consideră că educația trebuie să depășească limitele clasice ale predării și să fie parte din viața de zi cu zi a elevilor. Ea s-a declarat onorată de selecția în program și a promis copiilor o excursie educativă din banii primiți.

„Mă simt onorată să fac parte din acest program și mă bucur să fiu alături de cei ceilalți profesori din mediul rural. Încercăm să facem revoluție școală, dacă îi pot spune astfel, în sensul că școala nu înseamnă doar patru ore alături de un cadru didactic și lecțiile clasice predare, învățare, evaluare. Școala trebuie să continue pe tot parcursul zilei, a vieții și a întregului ciclu. Am fost plăcut surprinsă să fiu nominalizată și chiar atunci când am fost sunată să mi se comunice acest lucru am zis că nu este real a munca pe care o depun zilnic la școală, alături de elevi, să fie recunoscută. Nu am făcut-o niciodată pentru a primi laude. O fac în continuare pentru că asta simt”, a transmis Diana-Elena Manole.