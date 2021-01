Inițiativă inedită: "Dorim ca TIMPUL să fie un Facebook cultural"

Pe urmele lui Mihai Eminescu, care a lucrat șase ani ca prim redactor la TIMPUL, între 1877 - 1883, calcă acum prof.univ.dr. Mihai Vacariu, cel care a început de la sfârșitul anului trecut demersurile pentru a descoperi valorile culturale ale românilor din toată lumea.

Această inițiativă culturală este una nemaiîntâlnită, inedită prin formă și magnitudine și unește într-o singură platformă zeci de mii de scriitori din țară și din străinătate.

Prin noul proiect TIMPUL – Portal de cultură, site-ul www.revistatimpul.ro va deveni un portal de cultură unde vor publica atât autori români consacrați, cât și (mai ales) debutanți.

„Ideea de bază a proiectului constă în constituirea/găzduirea a sute și chiar mii de reviste TIMPUL, în țară și diaspora, care să implice mii de colaboratori și zeci de mii de cititori. De altfel, sloganul nostru este deja celebrul îndemn al lui Ion Heliade – Rădulescu: „Scrieţi, băieţi, orice, numai scrieţi!”. Am început să creăm comunități TIMPUL (Oamenii Timpului) care să editeze reviste TIMPUL la nivel de județ (de exemplu Timpul de Brașov, Timpul de Timiș, Timpul de București etc), dar și la nivel local, în orașe mai mici, în comune, sate, școli, licee sau universități (Timpul de Codlea, Timpul de Tg. Frumos, sau Timpul „Negruzzi, Timpul „Sf. Sava, sau Timpul Medical, Timpul Muzical” etc. etc.).

Avem parteneriat de colaborare cu Ministerul Educației prin care vom începe crearea de reviste în licee și școli", a spus prof.univ.dr. Mihai Vacariu, manager al proiectului TIMPUL - Portal de cultură.

Practic, fiecare filială va putea avea propria revistă TIMPUL, cu propriul colectiv de redacție (minim 3 membri) și un coordonator (de preferat, profesor de limba română sau de disciplină umanistă).

Portalul va fi constituit pe diverse categorii: Politică, Cultură, Evenimente, Interviuri etc și, respectiv, subcategorii: Artă, Literatură, Filosofie, Spiritualitate, Film, Muzică, Teatru, Economie, Drept și Romanism (Patrimoniu cultural/Mediu).

Portalul TIMPUL va conține Timpul TV și Radio TIMPUL, o televiziune și un post de radio culturale care vor emite online, vor difuza interviuri sau dezbateri cu personalități marcante românești și străine, transmisii live (înregistrate), evenimente culturale (lansări carte, expoziții, concerte, spectacole) din țară sau străinătate.

"Vom pune accent pe implicarea, educarea, încurajarea si promovarea tinerilor în toate domeniile: artă, literatură, film, teatru, muzică, filosofie, religie, drept și economie. Organizăm și cursuri gratuite online pentru membrii comunităților noastre, cursuri de JURANLISM, ISTORIA ARTEI, ISTORIA MUZICII, COMUNICARE, LITERATURĂ, ECONOMIE, DREPT. Dorim ca portalul de cultura TIMPUL să fie un Facebook Cultural", a mai spus Mihai Vacariu.

Scopul final al proiectului este educațional și formativ, de culturalizare în masă a tinerilor din întreaga țară. Revista TIMPUL dorește ca mii și mii de tineri să se apuce de scris (și de citit).

La sfârșitul anului 2020 a fost semnat cu Ministerul Educației și Cercetării un parteneriat pentru a implementa proiectul la nivelul unităților de învățământ din țară.

Mihai Vacariu este profesor la Universitatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București.