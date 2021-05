Inovalabel produce la Iași etichete de 10 milioane de euro. Plan de extindere

Producătorul de etichete Inovalabel din Iași se pregătește să depășească în acest an, pentru prima dată, pragul de 10 milioane de euro în privința vânzărilor. Creșterea va fi susținută atât de comenzile mai mari de pe piața internă, cât și de atragerea de noi clienți externi, din țări precum Elveția, Germania Franța. Pe termen lung, compania vizează o triplare a producției.

Inovalabel și ceilalți producători de profil se confruntă cu o creștere explozivă a prețurilor materiilor prime: pe de o parte sunt disponibile cantități mici de produse folosite în realizarea de autocolante și cerneluri pentru tipar, iar pe de altă parte au crescut dramatic costurile de transport internațional de marfă.

Inovalabel se va concentra în acest an atât pe principalul segment de activitate - etichetele autocolante, pentru clienți din domenii diverse, precum cosmetică, alimentară, farmaceutică, chimică, industria băuturilor etc – cât și pe noi game de produse, un exemplu fiind plicurile cu șervețele (dezinfectante, igienice, etc) ambalate individual.

“În locul în care am construit fabrica avem teren pentru încă două extinderi, fiecare din aceste extinderi urmând a avea suprafața fabricii actuale. Într-un orizont de timp de 5-10 ani, ne dorim triplarea suprafeței actuale a fabricii și, implicit, triplarea capacității de producție”, spune general managerul companiei.

