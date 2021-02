Înșelăciune în numele BCR. Grijă mare când deschideți emailurile venite din partea băncii

”Nu mai am cont la BCR de prin 2016, deci de aproape cinci ani. Cu toate acestea, astazi am primit un mail prin care eram anuntat ca contul meu a fost blocat. Mi-am dat seama imediat ca este un atac cibernetic, atac anuntat de altfel si oficial. Pentru a nu cadea in astfel de capcane cititi cu atentia toate mailurile care au legatura cu bancile unde aveti cont/conturi. Fotografia atasata este mai mult decat sugestiva. In partea incercuita se vede clar ca mailul vine de la o adresa foarte ciudata, care nu are nici o legatura cu Romania sau cu BCR”, a scris ieșeanul Dan C. pe rețelele de socializare.