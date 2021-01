Înșelătorie de proporții cu vacanțe de revelion la Sinaia

O înşelătorie de proporţii a lăsat fără bani şi vacanţe zeci de oameni. Au plătit avansuri de mii de lei pentru Revelionul la Sinaia, dar pensiunile pe care le-au închiriat nu există și la telefoane nu le-a mai răspuns nimeni.Ionuţ Rădoi, păgubit: „Nu mă aşteptam niciodată să mă ţepuiască cineva în felul ăsta! Eu am fost cel care a găsit cazarea asta undeva la sfârşit de septembrie. A fost ideea de a-i da 2.000 de lei avans, ulterior, în decembrie să mai discutăm şi pentru restul banilor.”, potrivit digi24.ro

Ionuţ plănuia să plece cu 14 prieteni la munte, de Revelion. A găsit pe un site de anuţuri online o vilă disponibilă în Sinaia. A discutat cu cel care se prezenta a fi proprietar, a cerut poze cu pensiunea şi a fost de acord să încheie un contract şi să plătească un avans.

Ionuţ Rădoi, păgubit: „Nu mi s-a părut nimic dubios, mai ales că erau nişte detalii de la o firmă reală, chiar am căutat firma să mă documentez, să fie cazarea ok. Am căutat detalii despre firmă, dar greşeala a fost să nu sun la firma respectivă să mă asigur.”

Planul şarlatanilor a fost extrem de bine pus la punct. Ca să nu trezească suspiciuni, au folosit datele de facturare ale unei firme din Braşov. Reprezentaţii societăţii spun că sunt la rândul lor victime.

„În luna septembrie am aflat de primul caz de înşelătorie în care mai multe persoane se folosesc de firma mea drept momeală şi încasează aconturi substanţiale. În acest moment am deja o plângere făcută la Poliţia din Braşov, la secţia 3. Vă încurajez să faceţi şi dvs. plângere la secţia de Poliţie de care aparţineţi”, a fost reacția firmei.

De altfel, proprietara firmei a creat un grup pe Facebook, unde rapid au apărut zeci de oameni care se plângeau că au rămas şi fără bani şi fără vacanţă.

- Am trimis 3.000 lei în contul de pe factură. La două zile dupa achitarea avansului am încercat să-l sun, dar numărul era indisponibil.

Alţii, au reuşit să facă şi haz de necaz.

- Având în vedere țepele pe care le-am luat cu toții, a găsit cineva o altă locație în care să facă revelionul? Dacă da, putem veni eu și grupul meu de prieteni?

Culmea este că mulţi dintre cei care au achitat avansul s-au trezit că apar pe contractele altor păgubiţi. Cei care i-au păcălit le cerusele datele, sub pretextul încheierii contractelor de cazare. Documentele arată clar cum, numele lui Ionuţ, de exemplu, apare pe factura sa la secţiunea CLIENT, iar pe factura altei victime ca cel care ar fi încasat banii.

Ionuţ Rădoi, păgubit: „Am primit primul telefon de la cineva din Ploieşti, mi-a spus, uite numele tău apare pe contractul nostru de cazare. Când mi-am văzut numele pe contractul cuiva, am sesizat poliţia. E deja un furt de identitate.”

Şi Andreea, o tânără din Galaţi, a depus plângere la poliţie.

Andreea, păgubită: „Am transferat 3.750 de lei. Cu două zile înainte de Revelion, i-am dat mesaj pe WhatsApp, nu a răspuns, apoi l-am tot sunat de pe mai multe telefoane, la fel, nu răspundea nimeni. Am fost şi am depus plângere la poliţie şi apoi la parchet.”

Șase plângeri penale au fost depuse doar în Bucureşti, spune Poliţia Capitalei. Autorităţile fac cercetări pentru înşelăciune şi recomandă evitarea site-urilor de anunţuri online pentru achiziţia unei vacanţe.