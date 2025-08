Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (I)

În cadrul rubricii de față, în urmă cu câțiva ani, am publicat o serie de articole sub titlul generic De ce să (mai) cităm latinește, în care comentam polemic modul defectuos (formă trunchiată, accente greșite, traducere aproximativă sau eronată, contextualizare inadecvată etc.) în care diferite inserate din limbile clasice, latină sau, mai rar, greacă, erau utilizate de diferiți „oameni de cultură”, scriitori, universitari, publiciști, care urmăreau, prin acest artificiu retoric, să‑și sporească gradul de prestigiu intelectual. Apreciam cu acel prilej că, adesea, efectul era contrar, și anume un efect penibil de kitsch discursiv. Îmi mențin acele aprecieri. Ceea ce doresc acum este să arăt că, sub pana unor cărturari autentici, talentați și bine instruiți, acest artificiu retorico-discursiv poate conduce la efecte artistico-expresive de înalt nivel. Apelez, nu numai din respect pentru nivelul maxim de expresivitate al limbii române, ci și dintr‑un fel de comoditate, la poezia, proza și publicistica eminesciană atât cât mi-au fost accesibile.

Dincolo de marele său talent literar, Mihai Eminescu a fost o persoană foarte instruită. Cursurile la liceul german din Cernăuți, cei câțiva ani de studenție la universitățile din Viena și Berlin, dar mai ales un studiu individual intens și sistematic, i‑au asigurat poetului un nivel de cunoaștere cu mult peste media unui intelectual al epocii sale. Asimilând deplin limba și cultura germană, Eminescu și‑a însușit implicit și fundamentele clasice, greco-latine, active încă în învățământul european al acelei vremii. Exegeții au scos în evidență, de‑a lungul vremii numeroasele interferențe culturale ale creației literare și ale publicisticii sale, cu cultura clasică, de la topos‑uri și teme poetice, personaje istorice și figuri mitice și până la structuri metrice clasice asimilate și adaptate de poet la specificul limbi române. S‑a discutat de asemenea și despre frecventele inserate lexicale sau sintagmatice grecești sau latinești folosite de poet în scrierile sale. Un prim lucru care trebuie afirmat și subliniat în această privință, este impresia de firesc și de eleganță pe care asemenea inserate clasice o exercită asupra cititorilor, chiar și asupra celor mai puțin instruiți; altfel spus, remarcăm la poet absența acelei impresii de erudiție forțată și sterilă pe care un asemenea procedeu discursiv-retoric o lasă la alți autori.

Un harnic profesor de limba latină, Nicolae Sulică, a publicat în anii ’30 ai secolului trecut, într‑un anuar din Târgu Mureș, studiul Clasicismul greco-roman și literatura noastră (în special Eminescu), unde găsim următoarea listă de cuvinte și expresii latinești folosite de Eminescu în scrierile sale: recte, plane, sic, item, gratis, ab antiquo, punctum saliens, risum teneatis, minorum gentium, toto genere, ipsissima verba, idealiter, caeteris paribus, mutatis mutandis, extra muros, argumentum ad hominem, distinquendum est, in usum Delphini, in succum et sanguinem, odium generis humani.

Voi comenata pe scurt, în limita timpului și a spațiului pe care le am la dispoziție, aceste cuvinte și expresii. Voi începe cu cele mai cunoscute inserate latinești din scrisul lui Eminescu.

Poemul Mememnto mori este una dintre marile creații eminesciene, scris în perioada studenției la Viena (1869‑1873), dar publicat postum, la câteva decenii de la moartea autorului. În cele 317 strofe, poetul deplânge nimicnicia destinului uman, prezentând, în succesiunea lor, apariția, apogeul și declinul marilor imperii și civilizații umane (Babilon, Egipt, Grecia, Roma etc.). Subtitlul Panorama deșertăciunilor, face încă și mai explicită trimiterea la una din temele centrale ale artei europene: tema morții și, implicit, a futilității destinului uman. Expresia memento mori, nu este aleasă deloc întâmplător de poet ca titlu. Vizitator al câtorva mari muzee și a numeroase spații de cult din Austria și Germania, Eminescu nu avea cum să nu rețină numeroasele reprezentări picturale alegorice (craniul uman intersectat de cele două tibii fiind cea mai frecventă), însoțite de sintagma latinescă memento mori, cu înțelesul „amintește‑ți că vei muri”, sau, mai precis, „ține mereu prezent în minte faptul că vei muri”. Din punct de vedere strict gramatical, avem forma de persoana a II‑a singular a imperativului viitor de la verbul memini, meminisse ‘a avea prezent în minte; a‑și aminti’, urmată de infinitivul prezent de la verbul morior, moriri, mortuus sum ‘a muri’. Folosită și ca deviză de unele ordine călugărești, expresia aceasta face parte dintr‑o serie de alte expresii, unele cu origine în literatura clasică greco‑latină, altele în Biblie. Menționez câteva: vanitas vanitatum, omnia vanitas ‘deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune’, cinis et umbra sumus ‘cenușă și umbră suntem’, fugit irreparabile tempus ‘timpul fuge fără întoarcere’, sic transit gloria mundi ‘așa trece gloria lumii’, morte effugere nemo potest (Seneca), mors mihi munus erit ‘moartea îmi va fi răsplată‘ (Ovidiu).

Imnul academic Gaudeamus igitur, care datează, muzică și text, din timpul Scolasticii (sec. al XIII‑lea), ca piesă din repertoriul poeziei așa‑zis goliardice, întâlnim o a treia strofă, mai rar intonată astăzi, care ne spune: Ubi sunt qui ante nos/ In mundo fuere?/ Vadite ad superos, Transite ad inferos,/ Si vultis videre. – „Unde sunt cei care înaintea noastră/ Au fost în lume?/ Mergeți către cei din ceruri/ Treceți pe la cei din infern,/ Dacă vreți să‑i vedeți”. Acest motiv, menționat pe scurt prin incipit—ul ubi sunt, a fost folosit copios de Miron Costin în poemul Viața lumii, care, cum se știe, are ca nucleu tematic motivul fortuna labilis ‘soarta schimbătoare’, un alt element important al acestei sfere alegorice.

Ca împrumut neologic întâlnit frecvent în uzul curent al intelectualilor din secolul a XIX‑lea, cuvântul memento este înregistrat în dicționarele din trecut și ca substantiv invariabil, denumind fie un carnet personal în care notezi lucruri pe care le consideri importante, fie o însemnare menită să îți amintească despre ceva însemnat din viața ta. (Va urma.)

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», și cercetător la Institutul de Filologie Română «Alexandru Philippide» din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea.

