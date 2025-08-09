Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (II)

Un alt titlu în limba latină ales de Mihai Eminescu este cel al poeziei Mortua est, publicată în „Convorbiri literare” la 1 martie 1871, dar scrisă cu câțiva ani mai devreme. Titu Maiorescu a apreciat mult acest poem, socotindu‑l o creație de maturitate a foarte tânărului poet. Avem de a face cu o amplă elegie (21 de catrene, cu rima împerecheată, ritm iambic, versuri de 11/12 silabe), în care sentimentalismul romantic se îmbină cu reflecția filosofică. Moartea unei tinere fete este prezentată ca un simbol al morții universale și al deșertăciunii vieții umane. Între arhicunoscutul incipit (Făclie de veghe pe umezi morminte,/ Un sunet de clopot în orele sfinte,/ Un vis ce își moaie aripa’n amar,/ Astfel ai trecut de al lumii otar.) și misteriosul distih final (De e sens într-asta, e-ntors şi ateu,/ Pe palida-ţi frunte nu-i scris Dumnezeu.) poetul desfășoară un amplu discurs de esență orfică. Strict gramatical mortua est reprezintă forma de perfect, persoana a III‑a, feminin a verbului latinesc morior, moriri, mortuus sum, care este un verb deponent, unul dintre acele verbe latinești cu forme de pasiv, dar cu înțeles activ; traducerea exactă este (ea) a murit. Banală în gramaticalitatea sa strictă, formula aleasă de poet ca titlu sugerează cititorului român mister, sobrietate și compasiune.

Unul dintre cele mai cunoscute inserate latinești din poeziile lui Eminescu este alcătuit din secvențele horum-harum / nervus rerum gerendarum, plasate în poziție de rimă într‑una din strofele poemului Scrisoarea II, publicată mai întâi în „Convorbiri literare” din 1 aprilie 1881. Iată întregul context: Vai! tot mai gândeşti la anii când visam în academii/ Ascultând pe vechii dascăli cârpocind la haina vremii,/ Ale clipelor cadavre din volume stând s-adune/ Şi-n a lucrurilor peteci căutând înţelepciune?/ Cu murmurele lor blânde, un izvor de horum – harum/ Câştigând cu clipoceală nervum rerum gerendarum;/ Cu evlavie adâncă ne-nvârteau al minţii scripet,/ Legănând când o planetă, când pe-un rege din Egipet.

Intuind funcția sugestivă a sintagmelor latinești, cititorul obișnuit savurează muzicalitatea lor intrinsecă, resimțind și un fel de aport ironic al vocii poetului evocând atmosfera specifică a amfiteatrelor universitare de odinioară, dar nu își pune neapărat problema semnificațiilor stricte ale celor două formule. Încerc să satisfac eventuala curiozitate a unui potențial cititor. Prima secvență, horum – harum, nu este altceva decât o banală formulă mnemotehnică folosită de „alumnii” de odinioară pentru a memora formele de genitiv plural masculin/neutru și, respectiv, feminin, ale unuia din bogata serie a pronumelor demonstrative latinești, și anume hic, haec, hoc (‘acesta’/ ‘aceasta’/ ‘acesta’), prin care se desemnează obiecte aflate în stricta apropiere a vorbitorilor. Pentru urechea formată a învățăceilor în limba latină, desinențele -arum și -orum erau de altfel mărcile după care recunoșteai genitivul plural al tuturor substantivelor de declinările I și a II‑a.

Mai complicate sunt lucrurile în privința sintagmei nervus rerum gerendarum. Ca și în cazurile de mai sus, voi proceda mai întâi la o analiză lexicală și morfo-sintactică a celor trei termeni, apoi voi reîntregi semnificația de ansamblu a sintagmei. Substantivul nervus, ‑i, este un masculin de declinarea a II‑a și înseamnă ‘nerv’; res – rei este un substantiv feminin de declinarea a V‑a și înseamnă ‘lucru’. În fine, verbul gero, gerere, gessi, gestum, cu toate formele sale de dicționar, are sensul principal ‘a purta, a duce’, dar mai înseamnă și ‘a îndruma’, precum și ‘a face, a săvârși’. În sintagma pe care o discutăm, avem forma de gerundiv, gerendus, gerenda, gerendum. Acest mod impersonal specific limbii latine desemnează acțiunea respectivă ca pe ceva iminent sau necesar. Din punct de vedere sintactiv, nervus este la nominativ, iar celelalte două sunt la genitiv plural. Așadar, nervus rerum gerendarum s‑ar traduce literal „nervul lucrurilor care trebuie îndeplinite sau săvârșite”. Prin această metaforă sofisticată studenții desemnau banii, mijloc de existență necesar, dar atât de rari în buzunarele sparte ale alumnilor. Este una dintre expresiile metaforice curente din jargonul studențesc al epocii, cu origini mai îndepărtate în epoca Scolasticii, când latina era nu doar limba de predare în universități, ci și limba de conversație curentă între magistri și discipuli, veniți la Bologna, Paris, Salamanca, Oxford, apoi Praga, Tübingen, Viena sau Berlin din toate colțurile Europei.

Erudiții au stabilit că expresia ca atare, împreună cu înțelesul său alegorico‑metaforic, trebuie atribuită unui autor antic grec obscur, Crantor, originar din Soli, orășel în Cilicia, care a trăit aprox. între 340‑290 î.Hr. Acest autor este menționat de Diogene Laertios în vasta sa sinteză despre viețile și doctrinele filosofilor, (IV, 5) ca filosof și poet apreciat de contemporani săi din Academia Platoniciană de la Atena.

O posibilă sursă de inspirație pentru Eminescu o indică Ion Sân‑Giorgiu, în studiul Mihail Eminescu și Goethe, Ramuri, Craiova, s.a, p. 16, unde este citată următoarea strofă a epigramei Zeichen der Zeit a marelui Goethe: Hör’auf die Worte harum horum/ Ex tenui Spes Saeculorum./ Willst du die harum horum kennen,/ Jetzt werden sie dir sich selber nennen. (Într‑o traducere liberă: „Ascultă cuvintele harum horum:/ Ex tenui spes seculorum./ Dacă vrei să le cunoști pe harum horum,/ Acum ele îți vor spune singure cum se numesc.”) Goethe s‑ar fi inspirat la rândul său din versurile unui vechi cântec studențesc (Vivant omnes,/ Hi et hae/ Qui et quae,/ Horum harum,/ Quorum quarum,/ Sanitatem bibimus.), pus pe muzică de bunul său prieten Carl Friedrich Zelter (1758‑1832), reputat compozitor și profesor de muzică.

Am menționat aceste detalii istorico-filologice pentru a sugera o dată în plus caracterul organic al racordării tânărului Eminescu la sursele culturii europene autentice. Citez în încheiere în întregime ultima strofă din Scrisoarea a II‑a, pentru a ne reaminti de neasemuitul amestec de tandrețe nostalgică și sarcasm prin care poetul reconstituie vremea tinereții studioase: Ameţiţi de limbe moarte, de planeţi, de colbul şcolii,/ Confundam pe bietul dascăl cu un crai mâncat de molii/ Şi privind păienjenişul din tavan, de pe pilaştri,/ Ascultam pe craiul Ramses şi visam la ochi albaştri/ Şi pe margini de caiete scriam versuri dulci, de pildă/ Către o trandafirie şi sălbatică Clotildă./ Îmi plutea pe dinainte cu al timpului amestic/ Ba un soare, ba un rege, ba un animal domestic./ Scârţiirea de condeie dădea farmec astei linişti,/ Vedeam valuri verzi de grâne, undoiarea unei linişti,/ Capul greu cădea pe bancă, păreau toate-n infinit;/ Când suna, ştiam că Ramses trebuia să fi murit. (Va urma)

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea

