Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (III)

Unul dintre poemele postume, scris în 1879, poartă titlul Noi amândoi avem același dascăl și este una dintre cele mai cunoscute creații eminesciene. Cele cinci strofe, de câte șase versuri fiecare, au o structură prozodică perfectă și extrem de sofisticată, concepută de poet anume pentru a pune în relief nu doar semantic, ci și muzical, refrenul sau leit-motivul cu care se încheie fiecare strofă, și anume propoziția latinească Non idem est si duo dicunt idem, care este traductibilă literal prin „Nu este același lucru dacă doi spun același lucru”. Ritmul este iambic. Primele patru versuri ale fiecărei strofe alcătuiesc un catren, versurile de 11 silabe alternând cu cele de 10 silabe, iar rima este încrucișată. Strofa se încheie printr‑un distih (11 silabe, rimă împerecheată) cu caracter gnomic sau aforistic, prin care se pune în relief unul dintre sensurile tainice ale refrenului.

Citez, ca îndemn la re-vizitarea poeziei eminesciene, întreaga poezie. Mă voi opri înainte de fiecare strofă, încercând să formulez sintetic o temă centrală, luminată de refren. Menționez mai întâi că, din punct de vedere retoric, discursul se prezintă ca un dialog între sinele poetului și un alter‑ego imaginar.

În prima strofă, ideea centrală pe care poetul pare că dorește să o sugereze este aceea că natura umană este identică în toți indivizii: Noi amândoi avem același dascăl,/ Școlari suntem aceleiași păreri…/ Unitul gând oricine recunoască-l./ Ce știi tu azi, eu am știut de ieri,/ De‑aceleași lucruri plângem noi și râdem./ Non idem est si duo dicunt idem./

Conținutul celei de‑a doua strofe l‑aș rezuma în aprecierea că suntem de acord că patria se află în derivă, dar fiecare o simțim în felul nostru: Tu zici că patria e-n decădere,/ De râs și de ocară c-au ajuns;/ Când cineva opinia mi-ar cere,/ El ar primi tot astfel de răspuns,/ Ca de rușine ochii să-i închidem:/ Non idem est si duo dicunt idem./

Strofa a treia tematizează ideea că ceea ce iubește cineva, celălalt poate urî: Căci din adâncul gândurilor tale/ Răsare ură, din al meu amor./ Tu ai vrea tot să meargă pe-a sa cale,/ Eu celui slab îi sunt în ajutor./ Cu-același gând, noi totuși ne desfidem:/ Non idem est si duo dicunt idem.

Misterios și ambiguu ca de altfel în întreg poemul, sensul principal din a patra strofă ne trimite cu gândul la opoziția dintre viziunea sumbru‑pesimistă și cea solar-optimistă asupra existenței: Pe mine răul, deși râd, mă doare,/ Mă ține liniștea vieții-ntregi;/ Iar tu uiți tot la raza de splendoare/ Ce-o varsă-asupra ta a lumii regi…/ Ș-ai vrea cu proprii mâni să ne ucidem:/ Non idem est si duo dicunt idem.

În fine, cea de‑a cincea și ultima strofă a poemului exprimă durerea de a ne vedea condamnați la diferență și la neputința de a comunica între noi: E greu a spune ce deosebire/ Ne-a despărțit, de nu mergem de-a valma./ Și s‑ar vedea atunci fără-ndoială/ Când noi ne‑am scoate sufletele-n palmă,/ Ca-ntregul lor cuprins noi să‑l deschidem:/ Non idem est si duo dicunt idem.

Cam atât despre conținutul poemului și despre virtuțile expresive ale frazei generice Non idem est si duo dicunt idem.

Cât privește acum eventuala sursa textuală a acestui adagiu, în investigațiile pe care le‑am făcut nu am reușit să găsesc un loc în care apoftegma eminesciană să se găsească întocmai în această formă. De aceea, formulez ipoteza că șlefuirea frazei latinești aparține chiar poetului. Cea mai la îndemână sursă de inspirație care îi putea sta la îndemână a fost probabil cartea Aforisme asupra înţelepciunii în viaţă (Aphorismen zur Lebensweisheit) de Arthur Schopenhauer, filosoful german a cărui învățătură, se știe, Eminescu și‑o însușise cu convingere. Citesc, în traducerea lui Titu Maiorescu (Opere, III, p. 223), pasajul cuvenit din Schopenhauer: „Să nu iai pe nimeni de model în purtarea ta, fiindcă situațiile, împrejurările, relațiile nu sunt niciodată identice și fiindcă deosebirea caracterelor face și acțiunile deosebite, prin urmare duo cum faciunt idem, non est idem. Trebuie, din contră, după o matură chibzuință și după ce te‑ai gândit cu toată agerimea minții, să lucrezi în conformitate cu caracterul tău propriu”. Constatăm mai întâi că la filosoful german structura dictonului este sensibil diferită, dar mai ales sensul este cu totul altul. În locul conjuncției condiționale si ‘dacă’ apare adverbul relativ cum ‘când’, iar în locul verbului dicunt ‘spun’ de la Eminescu, apare verbul faciunt ‘fac’, așa că sensul literal al enunțului ar fi următorul: „nu este același lucru când doi fac același lucru”. De altfel, în contextul lărgit, Schopenhauer explică pe larg semnificația pe care el o atribuie dictonului latinesc: este vorba despre originalitatea necesară pe care orice persoană superioară trebuie să o dovedească prin faptele sale!

Schopenhauer nu își citează sursele, așa că, pornind căutările cuvenite, aflăm în marele dicționar german Mayers Konversations Lexicon că dictonul circulă în mod curent cu forma Duo quum faciunt idem, non est idem. – „Când doi fac același lucru, nu este același lucru”. Dictonul este citat atunci când vrem să spunem că acțiunile oamenilor au valoare diferită în funcție de autorii lor și trebuie evaluate nu în sine, ci în funcție de aceștia. Această interpretare, precum și forma arhaică quum a adverbului relativ cum ne trimit cu certitudine către sursa antică primară a adagiului respectiv. Este vorba de un pasaj din comedia Frații (Adelphoi) a dramaturgului roman Publius Terentius Afer (cca 195‑159 î. Hr.). Citez din scena V, v. 823‑824 ale acestei piese: Duo quum idem faciunt, hoc licet impunere facere huic, illi non licet – „Când doi fac același lucru, este îngăduit să spui că ceea ce săvârșește unul nu îi este îngăduit și celuilalt”. Pentru a exprima și mai direct această idee, în repertoriul curent al adagiilor latinești mai avem și fraza Quod licet Iovis, non licet bovis. – „Ce îi este îngăduit lui Jupiter nu îi este îngăduit (și) unui bou”.

Revenind la Eminescu, subliniez în concluzie încă o dată maniera subtilă și expresivă în care fraza latinească este valorificată de poet. (Va urma)

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea

