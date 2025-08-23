Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (IV)

Poemul postum Umbra lui Istrate Dabija-Voievod este datat în anul 1878. Structura prozodică savantă inventată de poet (16 strofe alcătuite fiecare din câte două catrene cu rimă încrucișată, 9 silabe în ritm iambic) se potrivește perfect tonalității evocatoare, nostalgic-parodice, reclamată de conținutul poemului. Figura centrală evocată de poet este cea a lui Istrate Dabija, domn al Moldovei între 1661‑1665, succedându‑i la tron lui Ștefăniță Lupu, care a murit după doar câteva luni de domnie. Eustatie sau Istrate Dabija a avut acces la tron prin consensul marilor boieri, cărora vizirul de la Țarigrad le ceruse să indice drept candidat pe unul dintre ei. Cei patru ani ai domniei sale au reprezentat o perioadă de relativă acalmie în Moldova, fiind urmați de decenii întregi de tulburări politice și sociale, de sărăcie și suferințe. Istrate Dabija voievod și‑a creat printre contemporani reputația de om blând și darnic, dar și de mare băutor de vin. Iată cum descrie cronicarul Ion Neculce, în chiar primele pagini ale Letopisețului său, înscăunarea lui vodă Istrate Dabija: „Vinit-au Dabije‑vodă în scaonul domnescu în Iaşi, tuturor cu bucurie de bună părere pentru domnu bun de boieriu de ţară. Şi era tuturor cu bine. Şi nu era niciun boieriu în prepus sau în minciuni la acest domn, nici ţara nu era împresurată cu dările pre acea vreme. Acest domnu avè obicei, cînd şidè la masă şi vidè niscaiva oameni săraci dvorind prin ogradă, învăţa de lua cîte doao, trii blide de bucate din masa lui şi le trimete acelor oameni acolo în ogradă, de mînca acei oameni. (…) Așijdere el bè vin mai mult din oală roșie decât din păhar de cristal, dzicînd că‑i mai dulce vinul din oală decît din păhar.” (ed. Iordan 1955, p.123‑124). Eustatie Dabija a murit la 11 septembrie 1665, fiind înmormântat la Mănăstirea Bârnova, lângă Iași. Apelăm din nou la cuvintele lui Ion Neculce, care descrie astfel înmormântarea bătrânului domn mort în scaun: „L-a dus cu toată boerimea, cu mare cinste, de l-au îngropat în mănăstirea lui, în Bârnova, carei este de dînsulŭ isprăvită; iară din temeliul ei a fost‑o început-o Barnovschie‑vodă, şi n-a apucat să o isprăvească, c‑au perit la Poartă” (ed. cit., p. 127).

Pornind de la aceste date istorice, Eminescu imaginează un scenariu quasi‑rabelaisian, având în centru figura hiperbolizată a unui voievod a cărui principală preocupare este organizarea de ospețe nesfârșite stropite în valuri de vin. Lungul discurs al fantomei voievodului este precedat de un exordiu al vocii poetului, care anunță tema centrală a poemului, o temă recurentă în poezia eminesciană: deșertăciunea vieții omului, inclusiv a marilor acestei lumi: Cum trece‑n lume toată slava/ Ca și un vis, ca spuma undei!/ Sus, în cetate la Suceava,/ Eu zic: Sic transit gloria mundi!/ Pe ziduri negre bate lună,/ Din vechi icoane numai pete./ Sub mine‑aud un glas ce sună,/ Un glas adânc, zicând «Mi‑e sete!». Plasată într‑un loc privilegiat al structurii poetice arhicunoscuta propoziție latinească Sic transit gloria mundi! – „Așa trece gloria lumii!” provine dintr‑un text de la sfârșitul Evului Mediu, text care, după Biblie, a circulat cel mai mult în Occidentul catolic. Este vorba despre cartea Imitatio Christi, scrisă de călugărul augustinian Thomas à Kempis (1380‑1471). În original (I,3,6) formularea este sensibil diferită: O, quam cito transit gloria mundi! – „O, ce repede trece gloria lumii”). Acest adagiu medieval este inclus prin tradiție în discursul de salut adresat la înscăunarea unui nou papă la Roma. Revenind la strofa inițială a poemului pe care îl comentăm, să remarcăm, în treacăt, subtilitatea rimei încrucișate spuma undei – gloria mundi.

Ceea ce mi se pare grandios în țesătura de semnificații a poemului este amestecul între două registre opuse, chiar contrare. Avem mai întâi sugestia arhaicității și a autohtonismului moldovenesc – voievodul petrecăreț este, în fond, un om simplu! –, dimensiuni simbolice sprijinite textual pe cuvinte și expresii populare sau arhaice: „nu trece la izvod”, „hălăduiam pe la Cotnari”, „aveam și grivne‑n buzunar”, „galbeni venetici”, cimpoieri, păharnic, zloți, recile mademuri (împrumut din turcă, cu sensul generic ‘metale prețioase, giuvaeruri’), „agarenii/ Mureau în iuruș cu halai”, „calcă țara hantatarii”, „chefuiam cu cimpoieșii”. De cealaltă parte avem aluzii, sugestii și trimiteri la universul scolastic‑goliardic occidental, evocat nu doar de inseratele latinești, ci și de alte conjecturi sau simboluri. Evocarea de două ori a Cotnarilor nu are cum nu amintească cititorului instruit de Schola Latina de la Cotnari, întemeiată la 1562 de Jacob Heraclide, efemer domn al Moldovei cu numele de Despot vodă (1561‑1563). Organizată și condusă de umanistul transilvănean Iohannes Sommer după modelul scolastic occidental, în acest așezământ se oferea tinerilor studioși artele liberale, adică artes triviales (gramatică, dialectică și retorică), precum și elemente din artes quadriviales (aritmetică, geometrie, astronomie, muzică).

Ruinele de la Cotnari ale vechii Schola Latina din secolul al XVI‑lea

Mai mult încă, în discursul bătrânului domn petrecăreț mai apare și figura aparent anacronică a unui… arheolog: Dacă venea să rătăcească/ Vun învățat arheolog,/ Vorbind în limba păsărească,/ Nu m‑arătam ca să mă rog. Asemenea unor clerici din tabernele de pe lângă marile universități europene, „moș Istrate‑voievod”, disprețuiește deopotrivă scorțoșenia nobiliară, dar și pe cea a erudiților. Asemenea sugestii goliardice mai întâlnim la tot pasul: Se certe ungurii și leșii…/ Ce‑mi pasă mie! La Cotnari/ Eu chefuiam cu cimpoieșii,/ Cu măscărici și lăutari;/ Și sub umbrarele de cetini/ Norodu‑ntreg juca și bea,/ Iar eu ziceam: să bem, prietini,/ Să bem pân’nu vom mai putea.

Evocarea universului goliardic atinge gradul suprem de intensitate în splendida strofă finală a poemului, unde, alături de norod, voievodul poftește la marele banchet și pe un „diac tomnatic și alumn”, iar cântările dorite poartă numele lor latinesc: Răpiți paharele cu palma,/ Iar pe pahar să strângă pumn/ Și să cântăm cu toți de-a valma/ Diac tomnatic și alumn;/ Cântăm adânc un: De profundis./ Perennis humus erit rex./ Frumoase vremi! Dar unde-s? unde-s?/ S-au dus pe veci! Bibamus Ex.

Câteva glose explicative pe margine inseratelor latinești din această strofă. Expresia de profundis, literal „din adâncuri”, reprezintă începutul Psalmului 130 din Biblia latinească (Vulgata), întregul context fiind următorul: De profundis clamavi ad te, Domine! Domine, exaudi vocem meam. Fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae. – „Din adâncuri am strigat la tine, Doamne! Urechile tale să se plece la glasul rugăciunii mele!” Unul dintre cei mai cunoscuți „psalmi de expiere”, Psalmul 130 este frecvent intonat pe parcursul liturghiei romano-catolice. Propoziția latinească, Perennis humus erit rex. – „Rege va fi nemuritoarea humă.” nu am identificat‑o nicăieri ca atare, de aceea presupun că este formulată de poetul însuși pentru a defini încă o dată tema centrală a poemului.

Ultimele două cuvinte, Bibamus Ex conțin un îndemn adresat de voievodul‑filosof tuturor comilitonilor săi: „De vreme ce suntem meniți cu toții inexorabil țărânei obștești, de vreme ce frumoasele vremi de odinioară sunt duse pe veci, nu ne rămâne decât să bem până la fund!” Verbul latinesc exbibo, exbibere, exbibi, exbibitum este un derivat cu prefixul ex‑ de la bibo, bibere, bibi, bibitum și înseamnă ‘a bea până la fund; a bea până la capăt’. Forma de subjonctiv prezent exbibamus este de persoana I plural cu valoare imperativă și s‑ar traduce ‘să bem până la fund, să bem până la capăt’. Problema de subtilitate filologică o văd în această neobișnuită separare a prefixului de radical, un hiperbat morfo‑sintactic inexistent în limba latină, fie ea clasică, târzie, medievală, scolastică sau modernă, dar gramaticalizat și normat în germană modernă. Rezultă că nu putem evita apelul la verbul german austrinken, cu particula aus detașabilă. De exemplu, în germană spunem obligatoriu trink dein Bier aus adică ‘bea‑ți berea până la fund’. Fie că este o invenție ad-hoc a poetului sau, mai degrabă, un ecou din cântările studențești de prin cârciumile vieneze cum era cafeneaua Treudel de pe Wollzeile, o calchiere sugestivă după germanul austrinken este mai mult ca sigură. De altfel, în cântecele goliardice găsim destul de frecvent asemenea contaminări lexicale sau gramaticale cu limbile vernaculare, cu germana mai ales.

Aș încheia acest excurs filologic printr‑un citat din piesa nr. 14 din cantata Carmina Burana de Carl Orf, care începe cu distihul In taberna quando sumus/ non curamus quid sit humus – „Când ne aflăm în cârciumă/ nu ne mai pasă că suntem țărână.”, pentru ajunge către final la o enumerare apoteotică a celor angrenați într‑o beție universală, asemenea celei poruncite de voievodul moldovean: Tam pro papa quam pro rege/ bibunt omnes sine lege./ Bibit hera, bibit herus,/ bibit miles, bibit clerus,/ bibit ille, bibit illa,/ bibit servis cum ancilla,/ bibit velox, bibit piger,/ bibit albus, bibit niger,/ bibit constans, bibit vagus,/ bibit rudis, bibit magnus,/ bibit pauper et egrotus,/ bibit exul et ignotus,/ bibit puer, bibit canus,/ bibit presul et decanus,/ bibit soror, bibit frater,/ bibit anus, bibit mater/ bibit ista, bibit ille,/ bibunt centum, bibunt mille. – „De la papă pân’la rege/ beau cu toții fără frâu/ Bea domnul, bea doamna,/ bea soldatul, bea preotul,/ bea acela, bea aceea,/ bea valetul și servitoarea/ bea cel iute, bea cel leneș,/ bea cel alb, bea cel negru/ bea cel statornic, bea vagabondul,/ bea necioplitul, bea învățatul,/ bea săracul și slăbănogul,/ bea copilul, bea moșneagul,/ bea episcopul, bea decanul/ bea sora, bea fratele,/ bea băbuța, bea și mama,/ bea aceasta, bea acela/ beau o sută, beau o mie.”

Mai semnalez faptul că poetul Șerban Foarță a publicat în „Observator cultural”, din septembrie 2019, o poezie cu titlul Bibamus ex, pe care o citez în întregime: Te uită-n zare, prin pahar,/ la, nemaidornică, bălaia/ bacantă ce-şi va fi luând baia/ în rozurile din pahar.// Un Dionysos fără har,/ cu plete veştede de viţă,/ ar vrea, dar nù poate, zeiţă/ din ea a face. – Căci nu-i har// acolo unde domni şi doamne/ beau a lehamite paharul/ cu vin şi, în deşert, iau harul/ divin al fiecărei toamne. (Va urma)

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” de Iași, și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea

