Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (IX)

Continuăm incursiunea noastră în opera eminesciană, dedicată identificării și comentării unor dictoane, adagii sau expresii latinești, culese din bogata publicistică a poetului. Ca și până acum, vom lua ca bază documentară ediția critică în XVI volume, inițiată de Perpessicius și finalizată de Petru Creția. Vom cita doar data și publicația în care a apărut textul comentat.

Începem cu un text publicat de Eminescu în „Timpul”, martie 1882, cu titlul Novele din popor de Ioan Slavici, text care conține nu mai puțin de trei inserate latinești. Articolul are un caracter polemic, poetul combătându‑l pe Alexandru Xenopol (nemenționat în mod expres), care publicase în revista liberală „Românul” un comentariu critic cu privire la proza scriitorului ardelean, prieten apropiat al poetului. Textul eminescian conține, foarte adecvate la contextul și la tonalitatea polemică, trei inserate latinești: „Căci închipuiască‑și cineva – risum teneatis amici – până și gazeta oficioasă a republicei din cafeneaua Procope «Pseudo-Românul» își dă părerea asupra novelelor lui Slavici, ba criticul – non emunctae naris – spune chiar alb pe negru că autorul nu‑i place când face spirit. Ceea ce aștepta criticul spiritual al «Pseudo-Românului» sunt calambrururi (…), vorbele de șic din romanuri scrise pentru cocotele din Paris, lucruri cari invederat nu se pot găsi în scrierile unui autor român. (…) Ba criticul cafenelei Procope combate chiar teoria estetică emisă de d. Maiorescu (…) că terenul național este singurul pe care pot răsări romanuri bune. Citează – in contrarium – cum s‑ar zice – pe Daudet, căci e citit băiatul”. Deși membri ai „Junimii” amândoi, se pare că cei doi reputați intelectuali ieșeni ai timpului, poetul și profesorul de istorie, aveau convingeri politice și ideologice divergente. „Românul”, numit de poet în derâdere „Pseudo‑Românul”, ziarul fondat și condus de C.A. Rosetti, era un fel de oficios al Partidului Liberal, combătut sistematic de Eminescu în „Timpul”. Evocarea ironică a celebrei cafenele pariziene Procope subliniază și ea incompatibilitatea dintre naționalismul organic nutrit de poet și ceea ce el socotea un cosmopolitism decadent și nociv.

Având în vedere aceste elemente de context, să examinăm pe rând cele trei inserate latinești. Primul enunț, risum teneatis amici, se traduce literal „râsul să vi‑l țineți, prieteni”, cu structura morfosintactică următoare: substantivul risus, ‑i în acuzativ/complement direct, verbul teneo, tenere, tenui, tentus la conjunctiv cu valoare imperativă, persoana a II‑a plural/ predicat și substantivul amicus, ‑i la vocativ plural. Acest dicton se folosește atunci când vrem să sugerăm în modul cel mai expresiv că preopinentul nostru spune lucruri enorme, absurde, ridicole, de necrezut sau lipsite de sens. Sursa primară a acestui cunoscut dicton se află în primele cinci versuri din Arta poetică a lui Horațiu, în care marele poet latin ridiculizează alcătuirile artistice compozite și absurde: Humano capiti cervicem pictor equinam/ iungere si velit et varias inducere plumas/ undique collatis membris, ut turpiter atrum/ desinat in piscem mulier formosa superne,/ spectatum admissi, risum teneatis, amici? – „Dac-ar voi grumazul de cal să-nădească un pictor/ Cap omenesc şi să-mbrace de-asemeni cu pene pestriţe/ Membre-adunate de ici şi de colo, aşa ca femeia/ Mândră la chip să sfârşească nespus de hidos într-un peşte,/ Râsul, venind s-o priviţi, aţi putea să vi-l ţineţi, prieteni?” (traducere de Ionel Marinescu).

Mergem acum la următoarea expresie latinească din textul eminescian, non emunctae naris, prin folosirea căreia în context Eminescu vrea să spună că adversarul său, criticând proza lui Slavici, este lipsit de gust. Forma negativă a sintagmei reprezintă o invenție a poetului, căci varianta standard a expresiei este cea pozitivă, și anume emunctae naris, care se traduce literal ‘cu o nară (bine) ștearsă’; sintagma este la genitiv, fiind alcătuită din participiul perfect emunctus de la verbul emungo, emungere, emunxi, emunctus ‘(mai ales despre ochi, nas, gură) a șterge’ și subst. naris de declinarea a treia parisilabică. Sensul figurat se referă la bunul gust al unei persoane în raport cu obiectele de artă. Sursa primară a acestei sintagme se află de asemenea la Horațiu (Satire, I, 4, 8), într‑un context în care poetul latin se exprimă în mod critic la adresa lui Caius Lucilius (160‑103 î.Hr.), predecesor al său în arta satirei, despre care spune că, imitându‑i pe poeții greci, compunea versuri greoaie în limba latină: Hinc omnis pendet Lucilius, hosce secutus,/ mutatis tantum pedibus numerisque facetus/ emunctae naris, durus componere versus. – „De aceștia depinde Lucilius în întregime, urmându‑i pe ei/ ager la înlocuirea picioarelor metrice,/ cu bun gust, dar greoi la compunerea versurilor.”

În fine, câteva explicații despre expresia in contrarium cu sensul ‘de pe o poziție contrară’, care apare și ea în textul citat, prin care se indică un argument invocat de un participant la o dezbatere împotriva celor ale preopinentului său. Aici, la Eminescu, ironia este evidentă: „Citează – in contrarium – cum s‑ar zice – pe Daudet, căci e citit băiatul”. Din punct de vedere gramatical, avem substantivul neutru contrarium, precedat de prepoziția in în acuzativ.

Mă voi referi în încheierea acestui episod la o altă sintagmă latinească, și anume ab antiquo, folosită deseori de Eminescu în publicistica sa. După cum transpare foarte limpede din cele două contexte pe care le voi cita, sintagma ab antiquo se traduce prin ‘din vechime; din vremurile vechi’. Folosită mai ales în texte cu caracter juridic sau diplomatic, se referă de obicei la unele drepturi politice, sociale sau patrimoniale ale unei comunități, ale unei familii sau, mai rar, ale unei persoane, drepturi justificate pe vechimea lor. Precedat aici de prepoziția ab care cere cazul ablativ, substantivul antiquum, ‑ii este, din punct de vedere istoric, provenit de la adjectivul antiquus, ‑a, ‑um ‘vechi’. Am ales, spre exemplificare, mai întâi, un pasaj dintr‑un articol publicat de poet în „Curierul de Iași” în noiembrie 1876: „Singură Mitropolia Moldovei şi a Sucevei e ab antiquo suverană, neatârnată de nici o patriarhie; acestei mitropolii a Moldovei şi a Sucevei se datoreşte introducerea limbii române în biserică şi stat, ea este mama neamului românesc”. Un al doilea citat este dintr‑un articol din „Timpul”, august 1878: „Orice ne-am fi închipuit în trecut despre drepturile noastre ab antiquo, fie cu, fie fără cuvânt, totuși marile puteri europene ne considerau parte ca pe niște vasali ai Turciei, parte ca pe niște epitropisiți ai Europei.” (Va urma)

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea

