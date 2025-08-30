Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (V)

Mă voi referi astăzi la alte câteva expresii latinești care apar în opera literară eminesciană. Voi începe cu una dintre primele poeme publicate de Eminescu, în revista „Familia” de la Pesta, în iunie 1867, o odă închinată lui Ion Heliade Rădulescu, cu titlul La Heliade. Discursul poetic este încărcat de referințe din mitologia romană: Apolon – zeul luminii și protector al artelor, Vesta – stăpâna vetrei familiale, Eol – zeul stăpân al vânturilor, Erato – una dintre cele nouă muze, patroană a poeziei lirice. Cele patru strofe ale poemului reprezintă un elogiu înflăcărat al personalității „bardului bătrân”, părinte al literaturii românești moderne și mare legislator al limbii literare, pe care Eminescu l‑a admirat necondiționat, în răspăr oarecum cu majoritatea contemporanilor săi. La moartea în 1872 a lui Heliade, autor al epocalei Gramatici românești de la 1828, fondator al Curierului românesc, mentor și îndrumător al primei generații de poeți români moderni, Eminescu scrie un nou poem, rămas în manuscris și intitulat de poet La moartea lui Eliade. Avem de data aceasta o construcție mult mai amplă, în care profilul profetic al marelui dispărut este zugrăvit printr‑o combinare de trimiteri sau aluzii la mitologia antică greco-latină cu cele biblice (Moze, vechii profeți, Iericho, Providența, Crist). Această subtilă combinare între referințele clasice și cele biblice culminează în strofa a cincea a poemului, pe care o citez în întregime: „O, limba lui! Îmi pare c-aud cum ea răsună/ În aspra ei mânie zidind nor peste nor./ Din ștearsa, ne-nțeleasă a istoriei rună/ A descifrat al ginții puternic viitor./ El trece peste timpuri, pe valuri cum furtuna,/ Valuri care în ceartă se scutură și mor./ Os magna sonaturum! Idei c-ale lui Crist/ În limba inspirată‑a unui evanghelist.” Referința directă este un celebru distih din Horațiu, poet pe care Eminescu l‑a iubit, l‑a admirat și din care a tradus câteva poeme. Este vorba despre un pasaj din Satire, cartea a I, satira a IV‑a, v. 43-44, unde, în hexametru dactilic, marele poet roman spune că nu este demn de numele de poet decât acela care are geniu, o minte mai divină și un glas capabil să exprime lucruri mărețe (Ingenium cui sit, cui mens divinior atque os/ Magna sonaturum, des nominis huius honorem). Extrasă din contextul horațian, sintagma os magna sonaturum se traduce literal prin „gură care [lucruri] mărețe va rosti” și a fost foarte frecvent evocată de poeți și de erudiți europeni, începând cu Renașterea și Romantismul, până în epoca modernă, ca expresie sintetică a genialității creatoare, a sublimului și a forței profetice a cuvântului poetic. Excelentă opțiune intertextuală, am spune, pentru a sugera statura profetică a lui Heliade! Originalitatea opțiunii eminesciene pare să rezide în apropierea simbolică între figura poetului-profet (os magna sonaturum) și simbolistica hristică (Idei c‑ale lui Crist/ În limba inspirată‑a unui evanghelist). Strict gramatical avem aici îmbinarea sintagmatică între un subiect în nominativ (os, ‑oris, substantiv neutru de declinarea a II‑a) + complement direct în acuzativ (pluralul substantivat de la adjectivul magnum) + atribut al substantivului os (participiul viitor sonaturus, ‑a, ‑um al verbului sono, ‑sonare).

Horațiu, portret imaginar de Giacomo de Chirico

Cam din aceeași perioadă datează și cunoscutul poem Epigonii, publicat în „Convorbiri literare”, în august 1870. Citez strofa dedicată aici lui Heliade, conținând o referință la mitologie care merită o scurtă lămurire: „Eliad zidea din versuri și din basme seculare/ Delta biblicelor sânte, profețiilor amare,/ Adevăr scăldat în mite, sfinx pătrunsă de-nțeles;/ Munte cu capul de piatră de furtune detunată/ Stă și azi în fața lumii o enigmă nesplicată/ Și veghează-o stâncă arsă dintre nouri de eres”. Ceea ce ne atrage atenția și intrigă oarecum pe cititorul mai puțin inițiat este enigmatica sintagmă sfinx pătrunsă de‑nțeles, care conține un aparent dezacord morfologic între substantivul sfinx, adaptat în limba română ca un masculin, articulat sfinxul, sfinxului, la plural sfincși, sfincșii etc. Avem aici, de fapt, încă o dovadă a temeiniciei și seriozității cu care Eminescu asimilase subtilitățile limbilor clasice. Căci personajul mitologic cunoscut, Sfinxul, cel de sub teroarea căruia Oedip i‑a salvat pe tebani răspunzând corect la cimilitura acestuia („Ce ființă merge mai întâi în patru picioare, apoi în două și la urmă în trei?” – Omul), himeră reprezentată de obicei ca un leu cu capul de femeie, este denumit în greacă (Σφίγξ) și în latină (Sphinx – Sphingis, declinarea a 3‑a imparisilabică) prin substantive de genul feminin. Marele nostru poet era la curent cu această particularitate gramaticală, actualizată ca atare în unele limbi europene moderne, mai ales în limba germană, așa încât își provoacă cititorii prin acest aparent dezacord gramatical!

O altă expresie latinească la care doresc să mă refer este Carmen Saeculare, expresie invocată de poet în Scrisoarea a IV‑a, în următorul context: „Dar organele-s sfărmate și-n strigări iregulare/ Vechiul cântec mai străbate cum în nopți izvorul sare./ P-ici, pe colo mai străbate câte-o rază mai curată/ Dintr-un Carmen Saeculare ce-l visai și eu odată.”

Carmen Saeculare este titlul unui cunoscut poem compus de Horațiu în strofe safice (structura prozodică imitată de Eminescu în Odă, în metru antic). Având solemnitatea unui imn cu substrat ritualic-religios, poemul a fost conceput de ilustrul poet roman special spre a fi intonat de un cor din tinere și tineri din familiile patriciene în ultima zi a „sărbătorilor seculare” (ludi saeculares) din anul 17 i.Hr, an când se împlinea un deceniu de la declararea lui Octavian drept Augustus, adică împărat (princeps) al Romei. Acest ritual religios străvechi antrena zile întregi întreaga Romă pentru a marca încheierea de secol (saeculum) și începutul următorului. De aici numele poemului, Carmen Saeculare, literal, „cântec secular”. Expresia a ajuns cu timpul să desemneze un imn cu accente ritualice dedicat de un mare poet glorificării neamului său, semnificație pe care o recunoaștem și aici, la Eminescu. Exegeții au pus în evidență, de altfel, cu prisosință, eforturile creatoare ale poetului român de a alcătui o asemenea epopee națională eroică, în cheie romantic‑mesianică.

Ca un amănunt de istorie literară, amintesc faptul că un poem dramatic cu acest titlu au scris Șt. O. Iosif și Dimitrie Anghel. Personaje sunt aici Danubius și Doina, figuri ale unei imaginare mitologii românești. (Va urma)

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea

Publicitate și alte recomandări video