Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (VI)

Folosesc ca sursă de informație volumul de Proză literară, publicat în anul 1964 în îngrijirea lui Eugen Simion și a Florei Șuteu. Încep cu nuvela Sărmanul Dionis, text citit de autor într‑o primă versiune la o ședință a Junimii din 1872 și publicat ulterior în „Convorbiri literare” din decembrie 1872‑ianuarie 1873. Primită fără mare entuziasm de junimiști, intrigați de o presupusă obscuritate a discursului, nuvela prezintă, după cum se știe, tribulațiile filosofico‑existențiale ale tânărului fantast Dionis. Succesivele reîncarnări ale personajului sunt un prilej pentru poet de a expune o serie de speculații pe marginea filosofiei kantiene și a altor surse, unele dintre acestea aparținând literaturii occidentale de sorginte alchimică sau mistică, surse pe care poetul le‑a frecventat probabil în limba germană.

Prima secvență latinească, pe care o găsim chiar pe prima pagină a nuvelei menționate, este caeteris paribus, sintagmă la cazul ablativ plural, formată dintr‑un pronume demonstrativ (caeterus, caetera, caeterum) și un adjectiv (par, paris), care se poate traduce literal prin „celelalte [păstrându‑se] egale”. Această expresie a fost folosită, în secolele când latina era încă limba universală a științei, de filosofi sau de învățați din științele naturii, pentru a se referi la necesitatea logică de a păstra intacte anumite constante, în vreme ce itemul studiat era modificat, în scop experimental sau speculativ. Eminescu introduce acest adagiu în următorul context: „Să ne-nchipuim lumea redusă la dimensiunile unui glonte, și toate celea din ea scăzute în analogie, locuitorii acestei lumi, presupuindu-i dotați cu organele noastre, ar pricepe toate celea absolut în felul și în proporțiunile în care le pricepem noi. Să ne-o închipuim, caeteris paribus, înmiit de mare – același lucru.”

Câteva pagini mai departe, sărmanul Dionis se întrerupe din meditațiile sale metafizice pentru a compune un poem sarcastico‑umoristic, publicat postum și separat cu titlul Cugetările sărmanului Dionis. În acest poem, „eul gânditor” este prezent la un moment dat, la modul parodic, în persoana unui motan, din ale cărui reflecții motănești citez două strofe: „Ah! Sunt pântre voi de‑aceia care nu cred tabla legii,/ Firea mai presus de fire, mintea mai presus de minte,/ Ce destinul motănimei îl desfășură‑nainte!/ Ah, atei, nu tem ei iadul și‑a lui duhuri – liliecii? // Anáthema sit! – Să‑l scuipe oricare motan de treabă./ Nu vedeți ce‑nțelepciune e‑n făptura voastră chiară?/ O, motani fără de suflet! – La zgâriet el v‑a dat gheară/ Și la tors v‑a dat mustețe – vreți să‑l pipăiți cu laba?”

Anáthema sit, în limba greacă ἀνάθημα ἔστω, este formula tradițională folosită pentru a excomunica din Biserică o doctrină sau o persoană. Substantivul anátemă, accentuat astăzi, după model franțuzesc, și anatémă, apare deja în vechile texte românești din secolul al XVI‑lea, inclusiv în Biblia de la București (1688), ca împrumut bisericesc după neogreacă. Sursa originară pare să fie un pasaj din Noul Testament, și anume din Epistola către galateni 1:8, unde Sfântul Pavel spune: „Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar vesti altă Evanghelie decât aceasta pe care v‑am vestit‑o, să fie anátema! (versiunea Radu‑Galaction, 1937), în Vulgata: Sed licet nos aut angelus de caelo evangelizet vos praeterquam quod evangelivavimus vobis, anáthema sit. De menționat că substantivul grecesc ἀνάθημα vine din verbul ἀνατίθημι, care înseamnă frecvent, în Vechiul Testament, ca și în Noul Testament, ‘a depune (o jertfă) la templu’.

Trec la un alt exemplu din aceeași nuvelă, Bietul Dionis (ibidem, p. 35). Aflăm cum Dionis deschide „o carte veche legată cu piele și mâncată de molii – un manuscript de zodii”. Deși se autodefinește ca un „ateist superstițios”, Dionis deschide cartea și dă peste titlul scris în latinește: Architecturae cosmicae sive astronomiae geocentricae compendium. – „Compendiu de arhitectură cosmică sau de astronomie geocentrică”. În continuare, după invocarea numelor lui Platon și al lui Pitagora, cititorului i se vorbește despre „două triunghiuri crucișe încungiurate de sentința: Director coeli vigilat noctes diesque, qui sistit fixas horas terigenae. – Îndrumătorul cerului veghează nopțile și zilele, el care statornicește orele exacte pentru ceea ce este pământesc”. Cunoscut colecționar și cititor pasionat al vechilor manuscrise românești, Eminescu nu pierde nici acum prilejul de a imagina un manuscris somptuos, cu inscripții în greacă și latină, cu diferite formule și desene geometrice și algebrice, în a cărui contemplare personajul său se scufundă ca într‑un abis de semne tainice: „Cu coatele așezate pe masă și cu capul în mâni, Dionis descifra textul obscur c‑un interes deosebit, până ce căpețelul de lumânare începu a agoniza fumegând. Se stinse.” (p. 36).

Ne oprim în treacăt și asupra unui text de câteva pagini rămas în manuscris și editat cu titlul La aniversară. Cele două personaje ale schiței narative se imaginează la modul fantastic a fi reîncarnări ale cunoscutelor personaje ale istoriei romane, Caius Iulius Caesar Octavian August și, respectiv, Cleopatra, regina Egiptului. Avatar al cunoscutului împărat roman, un tânăr fantast ia la un moment dat o coală de hârtie pe care începe să scrie: „Regină, te iubesc!” iscălit „Gajus Iulius Caesar Octavian August, manu propria.” (p. 66) Expresia în cazul ablativ singular manu propria, literal „cu mâna proprie” se insera în Evul Mediu la sfârșitul unor documente, oficiale (tratate, decizii politice sau juridice etc.) sau personale (testamente, scrisori etc.), pentru a atesta autenticitatea absolută a emitentului respectivului document. (Va urma)

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea

