Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (VII)

Unul dintre puținele texte în proză publicate de Eminescu în timpul vieții este Cezara, text caracterizat de poet drept „novelă originală” și tipărit în foileton, în șase numere diferite din august 1876 ale ziarului Curierul de Iași. Nuvela este, se știe, povestea cu note fantastice a iubirii între tânărul călugăr Ieronim și contesa Cezara. Într‑una din zile, între Ieronim, care avea veleități de pictor, și bătrânul său mentor Onufrie, are loc următorul dialog: „–Faci rău că nu înveți pictura. –Eu nu fac nici rău, nici bine, căci nu fac nimic. Mă joc. –Îngropi talantul, fiule, îngropi talantul! –Îngrop pe dracul, părinte. –Apage Satana! zise bătrânul, sărind într‑un picior și aruncându‑i‑se în brațe.”

Reacția verbală a bătrânului călugăr este cea firească pentru un monah, la rostirea numelui diavolului, căci formula grecească Ἄπαγε Σατανᾶ, care se traduce literal „îndepărtează‑te, Satana!”, echivalată în românește de obicei prin „în lături, Satană!”, apare foarte frecvent ca un fel de refren la versetele Rugăciunii domnești (Tatăl nostru) atunci când acestea sunt rostite de monahi. Este de asemenea rostită și în cadrul ritualurilor de exorcizare săvârșite de preot. Din punct de vedere gramatical, avem imperativul prezent persoana a II‑a al verbului gr. ἀπάγω ‘a îndepărta, a izgoni’ și imperativul numelui Σατανᾶ, un împrumut în greacă din limba ebraică (pronunțat aproximativ Šátan, limbă originară în care numele respectiv însemna ‘adversar, potrivnic, dușman; acuzator’). O versiune în limba latină a acestei secvențe (Vade retro, Sataná!) a devenit foarte populară în mediile monahale occidentale, fiind cuprinsă într‑o imprecație de exorcizare atribuită Sf. Benedict din Nursia: Crux sacra sit mihi lux,/ Non draco sit mihi dux./ Vade retro Sataná,/ Numquam suade mihi vana,/ Sunt mala quae libas,/ Ipse venena bibas. – „Sfânta Cruce să‑mi fie lumină,/ Nu dracul să‑mi fie călăuză./ Pleacă înapoi, Satană,/ Niciodată să nu mă îmbii cu lucruri deșarte./ Sunt rele cele cu care mă îmbii./ Să îți bei singur otrăvurile.” Sursa inițială pare să fi fost și în acest caz Evangheliile. În Marcu, 8:33 citim că, la o obiecție a lui Petru, cel dintâi chemat între Apostoli, Iisus l‑a certat și i‑a spus: „Mergi înapoia mea, Satana! că tu nu cugeți cele ce sunt ale lui Dumnezeu, dar cele ce sunt ale oamenilor” – Comminatus est Petro et dicit: «Vade retro me, Sataná, quoniam non sapis, quae Dei sunt, sed quae sunt hominum». În textul grecesc original formula‑cheie din spusele Mântuitorului sună: ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ – „Treci în spatele meu, Satana!”). Să mai menționăm că satana apare curent în limba română, ca substantiv masculin, încă în vechile texte bisericești din secolele al XVI‑lea – al XVII‑lea, ca împrumut direct din slavonă și greacă.

Următoarele două inserate latinești din nuvela Cezara le găsim în scrisoarea pe care Ieronim o primește de la unchiul său, un „bătrân săhastru”, despre care aflăm ulterior că se numea Euthanasius și își trăia sihăstria pe o insulă pustie. Scrisoarea este dominată de o tonalitate sumbră, sceptică și pesimistă cu privire la defectele societății umane, ale omului în general. La un moment dat, discursul bătrânului monah se referă la revoluții („În tot anul o revoluțiune contra aristocrației, a curtizanilor reginei – minus contractul soțial –, orațiunile parlamentelor, argumente pentru dreptul divin și dreptul natural.”) și conchide apodictic: Cinis et umbra sumus. – „Cenușă și umbră suntem.”, printr‑una dintre cele mai cunoscute adagii referitoare la nimicnicia existenței umane. Sursa primară se găsește din nou la Horațiu (Ode, IV, 7, 16), un context în care sunt amintiți trei dintre cei mai fericiți regi ai Romei arhaice, pentru a se conchide că noi, oamenii, nu suntem altceva decât niște umbre și o mână de pulbere: Quo pater Aeneas, quo dives Tullus et Ancus?/ Pulvis et umbra sumus! – „Unde sunt strămoșul Aeneas, unde bogatul Tullus și Ancus?/ Pulbere și umbră suntem”. Vizitatorul atent al marilor muzee arheologice ale lumii poate citi pe multe monumente funerare fraza Ave, viator, cinis et umbra sumus. – „Salutare, călătorule, cenușă și umbră suntem.” Pentru romani trimiterea era foarte transparentă la grămăjoara de cenușă care rămânea în urma incinerării și la convingerea că sufletul (umbra) va fi destinat să meargă în Infern sau pe Câmpiile Elizee.

În aceeași scrisoare a lui Euthanasius către nepotul său Ieronim, găsim expresia advocatus diaboli, literal ‘avocat al diavolului’. Dicționarele ne informează că, inițial, avem de-a face cu denumire metonimică, neoficială, referitoare la un personaj din tribunalul de la Vatican constituit pentru beatificarea sau sanctificarea unei persoane. Unul dintre membrii comisiei instituite în acest scop era chemat să își asume sarcina de a aduce în discuție toate argumentele posibile care vorbesc împotriva aprobării beatificării sau sanctificării respective. Instituirea acestei funcții de „avocat al diavolului” datează, se pare, din primele decenii ale secolului al XVI‑lea, din timpul pontificatului lui Leon al X‑lea (1513-1521) și a fost aplicat prima dată la sanctificarea Sf. Laurentius Justinianus. Ulterior, în mediile laice s‑a răspândit această zicere mai ales pentru a desemna faptul că cineva își asumă în mod deliberat rolul de a aduce toate argumentele contrare într‑o dezbatere, pentru a asigura o examinare cât se poate de obiectivă sau critică a problemei disputate. Adesea, acest adagiu este conotat negativ, un advocatus diaboli fiind un individ lipsit de convingeri și de principii morale, un fel de mercenar al ideilor, aflat în slujba celui care plătește mai bine. Exact aceasta este și semnificația expresiei în cauză în textul eminescian: „Doctrinele pozitive, fie religioase, filosofice, de drept ori de stat, nu sunt decât tot atâtea pledoarii ingenioase ale minții, al acestui advocatus diaboli, care e silit de voință ca să argumenteze toate celea. Acest mizerabil advocat e silit să puie toate într‑o lumină strălucită și, fiindcă existența este în sine mizerabilă, el e nevoit să împodobească cu flori și c‑o aparență de profundă înțelepciune mizeria existenței.” (Va urma)

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea

