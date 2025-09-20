Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (VIII)

Primul element care necesită un scurt comentariu este chiar cuvântul‑titlu. După aprecierile lui G. Călinescu, acest fragment de proză trebuie pus în relație cu un text mai amplu, pe care criticul îl numește Avatarii faraonului Tlà, o nuvelă romantică, realist‑fantastică, având ca temă centrală metempsihoza, adică eterna transmigrare a sufletului dintr‑o existență în alta. Sufletul eroului principal a locuit cândva în trupul unui faraon egiptean, pentru a se regăsi, peste milenii, în cel al unui bătrân cerșetor din Sevilla. Fragmentul la care mă refer este datat în anul 1875, pe când poetul se afla încă la Iași.

Ahasverus. Gravură medievală

Eroul-narator din acest fragment intră într‑o cârciumă unde se întâlnește cu un moșneag impunător și autoritar, care îl abordează și declară că vrea să îl lămurească ce este acela un Archaeus. Urmează un lung discurs despre caracterul iluzoriu al existenței umane, un amestec ingenios între apriorismul kantiano-schopenhauerian, mistica extrem‑orientală și teozofia alchimiștilor medievali. De altfel, forma latinizată archaeus, la plural archaei apare ca atare la cunoscutul alchimist și medic Paracelsus (1493‑1541), care prin archaeus înțelegea spiritul sau puterea care guvernează transformările alchimice din corpurile vii, asigurând perpetuarea vieții. Din punct de vedere strict lingvistic, la bază se află cuvântul grecesc ἀρχαῖος ‘vechi, primar, originar’, un adjectiv derivat de la substantivul ἀρχή ‘început; origine; principiu’.

Înțelesul particular pe care poetul voia să îl dea vechiului termen alchimic se lămurește mai departe, când, excedat de lipsa de înțelegere a tânărului său preopinent, bătrânul înțelept îi explică următoarele: „Unul și acelaș princip de viață încolțește în mii de mii de flori din cari cele mai multe se scutură la drumul jumătate, puține rămân, și aceste puține au în sfârșit aceeași soarte, atuncea vezi cumcă ființa în om e nemuritoare. E unul și același punctum saliens care apare în mii de oameni, dizbrăcat de timp și spațiu, întreg și nedespărțit, mișcă cojile, le mână una‑nspre alta, le părăsește, formează altele nouă, pe când carnea zugrăviturelor sale apare ca o materie, ca un Ahasver al formelor, care face o călătorie ce pare vecinică.”

În explicația bătrânului ne atrage atenția sintagma punctum saliens, alcătuită din substantivul neutru punctum ‘punct’ și din participiul prezent sáliens al verbului salio, salire, salivi, saltum, care înseamnă ‘a sări; a izbucni’. Semnificația unitară a expresiei este aceea de ‘punct de pornire, sursă sau origine a unei activități sau a unui proces’ și apare în latina savantă din scrierile unor medici sau biologi de la începuturile epocii moderne.

O scurtă lămurire merită și numele propriu Ahasver sau Ahasverus, care este personajul central al unor legende medievale germane, tip al evreului condamnat la o perpetuă rătăcire prin lume, până la a doua venire a lui Iisus Hristos.

Trecem acum la un alt cuvânt latinesc pe care îl găsim în fragmentul de proză Archaeus, contextul fiind următorul: „Lumea nu-i cumu-i, ci cum o vedem; pentru gânsac, cum o vede el, pentru câne item, pentru membru de la primărie – pentru Kant item. Totuși câtă deosebire între ochii de porc a susînțelesului membru și privirea adâncă a înțeleptului de la Königsberg.”

În latina clasică, ítem, accentuat pe prima silabă, este un adverb indeclinabil și definește identitatea unui obiect, a unui proces, a unei dimensiuni etc. cu altele de același fel dintr‑o serie sau dintr‑o mulțime, traducerea aproximativă fiind ‘la fel; întocmai’. Acest adverb, item a fost curent folosit în textele științifice și filosofice, din Scolastică și până în epoca modernă. Aceasta este și valoarea contextuală, semantico-discursivă, în textul lui Eminescu citat mai sus. De menționat ca un fapt secundar, este că, împrumut relativ recent după engleză și/sau franceză, cu accentul schimbat (itém), cuvântul apare și în limba română actuală ca substantiv masculin (cu pluralul: itémi) sau neutru (cu pluralul: itéme sau itémuri), fiind folosit de diverși specialiști (lingviști, sociologi, psihologi, filosofi etc.) pentru a desemna un element bine definit dintr‑o mulțime oarecare (cuvânt, element gramatical, tip de comportament, concept etc.).

În fine o altă expresie care apare în același text manuscris eminescian este quid novissimi. Strict gramatical, avem o îmbinare între pronumele relativ quid ‘ce’ (neutru, singular nominativ) și novissimi (superlativ plural de la adjectivul novus ‘nou’); literal, am putea traduce prin „ce este foarte nou sau foarte recent”. Această expresie pare să fie și ea un ecou din repertoriul terminologic alchimic. Folosind‑o, alchimiștii doreau să denumească cele mai recente descoperiri ale sufletului universal. Ceva similar găsim și în teologia catolică, prin adjectivul substantivizat novissima, echivalent al grecescului τὰ ἔσχατα, se înțelegea cele mai recente, adică ultimele momente ale destinului uman, care sunt moartea, judecata particulară, infernul și paradisul. Iată contextul eminescian: „Învățații cuvântului […] întreabă totdeauna quid novissimi. Cartea cea mai nouă este pentru dânșii cea mai bună. Ei citesc mult și au în capul lor o mulțime de definiții, formule și cuvinte despre a căror adevăr nu se îndoiesc niciodată, căci n‑au vreme de‑a se îndoi.” În mod evident, Eminescu atribuie acestei expresii un sens laic și intelectual, referindu‑se ironic la tendința unora de a considera că cele mai recente descoperiri reprezintă adevăruri ultime și definitive. (Va urma)

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea

