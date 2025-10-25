Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (XI)

Într‑o serie de articole din august 1878, referitoare la problema anexării Dobrogei, Eminescu efectuează o analiză erudită și precisă a drepturilor istorice ale României asupra teritoriilor dintre Dunăre și Mare. Despre expresia ab antiquo am vorbit mai pe larg într‑o intervenție anterioară. Ne vom referi acum la alte câteva expresii latinești prezente în articolele respective.

În „Timpul” din 19 august 1878 Eminescu scrie: „Dacă dreptul nostru istoric și împrejurările sunt îndestul de puternice față cu Bulgaria și alte puteri, lucrul nu stă tot astfel față cu chiar populația Dobrogei. În privința acesteia, maxima jus posterius derogat priori e‑n vigoare. Locuitorii Dobrogei sunt adevărații proprietari ai ei și dreptul nostru istoric alături cu posesiunea lor de fapt se poate compara cu un hrisov vechi domnesc alăturea cu proprietatea reală.”

Enunțul jus posterius derogat priori conține un vechi principiu de drept care este cunoscut mai ales în forma lex posterior derogat priori – „o lege posterioară anulează pe cea anterioară”. Este vorba despre faptul că, în teoria și în practica judecătorească, precum și, prin extensiune, în dreptul internațional, în cazuri litigioase, se consideră ca valabilă legea sau paragraful de lege cel mai recent. În cazul de față, se consideră că Tratatul de la Berlin (1878), care instituia alipirea la România a Dobrogei, a Deltei Dunării și a Insulei Șerpilor, este un document juridic care are prioritate față de orice legi sau convenții anterioare. Ceea ce înseamnă că românii devin, în virtutea legii celei mai recente, adică Tratatul de la Berlin, proprietari în Dobrogea.

Din punct de vedere gramatical, ius, juris este un substantiv neutru de declinarea a III‑a imparisilabică și înseamnă ‘justiție’, dar și ‘lege’, ‘cutumă’ și chiar ‘dreptate‘, forma de neutru singular posterius (masc. și fem. posterior) este impusă de legea acordului. Verbul derogo, derogare, derogavi, derogatum însemna la origine ‘a îndepărta; a limita’, iar ca termen juridic înseamnă ‘a anula’; verbul acesta cere cazul dativ, de aceea avem forma priori de la adjectivul prior, prius ‘primul; anterior’.

În continuare, voi cita un pasaj interesant pe marginea aceleiași problematici dintr‑un articol din 20 august 1878, unde Eminescu folosește pe rând, cu iscusință, dar și cu o ironie subtilă, nu mai puțin de trei expresii latinești din jargonul juridico-diplomatic: „Sofisma e atât de vederată și de pipăită, încât un copil o poate duce ad absurdum. Căci într‑adevăr, daca cesiunea a trei județe întregi nu este decât o schimbare de limite, atunci și cesiunea a 10, 15, 20 de județe nu‑i decât o schimbare de limite, ergo (…) am putea ajunge să vedem rectificat teritoriul României la circumscripțiunea Fefeleiului. Sofisma «Românului», departe de a fi de o fineță deosebită, e din contră atât de ordinară încât, stabilindu‑se odată clar și bine status controversiae, argumentațiunea «Românului» devine absurdă.”

Sintagma ad absurdum, citată de obicei în formula completă reductio ad absurdum ‘reducere la absurd’ sau argumentrum ad absurdum ‘argumentare prin (dovedirea) absurdului’, a fost folosită în practica dialectică sau, mai târziu, în matematică, și desemnează un procedeu retorico-dialectic constând în dovedirea falsității unui enunț prin simularea enunțului contrar, care contrazice sau anulează enunțul primar. Între cele mai cunoscute exemple ale acestui procedeu retoric se citează următorul: Enunțul 1: Toate păsările zboară. Enunțul 2: Struțul este o pasăre. Enunțul 3: Struțul nu zboară. Rezultă deci, prin reducere la absurd, că enunțul nr 1 este fals sau neadevărat.

Al doilea latinism folosit în context de Eminescu, este conjuncția conclusivă ergo, care înseamnă ‘așadar‘ și se rostește de obicei, înaintea concluziei unui raționament. De exemplu: Premisa 1: Toți oamenii sunt muritori. Premisa 2: Socrate este om. Concluzia: Ergo, Socrate este muritor.

Expresia status controversiae înseamnă ‘starea sau stadiul unei controverse’ și se referă la formularea clară, de către cei doi preopinenți aflați într‑o dispută de natură logică sau retorică, a punctelor de vedere și a argumentelor fiecăruia. Încă din antichitate, stabilirea „stadiului disputei” a fost un exercițiu retoric pentru asimilarea de către juriștii în formare a tehnicilor de argumentare în procese. Manualul de referință în această privință aparține lui Marcus Annaeus Seneca (aprox. 54 î.d.Hr. – aprox. 39 d.Hr). În lucrarea sa Controversiae, în zece cărți, se imaginează o serie de exerciții retorice, succesiuni de argumente și contraargumente pe o temă dată. Procedeul a fost folosit în Scolastică și de teologi sau de filosofi. Gramatical, status, ‑us este un substantiv masculin de declinarea a IV‑a, iar controversia, ‑ae este un feminin de declinarea I, la genitiv în context.

Din același articol, mai reținem contextul următor: „Asemenea schimbări sau rectificări au de presupunere fundamentală că statele învecinate au rămas idealiter proprietari ai locurilor inalienabile pe care le‑au uzurpat unul de la altul”.

Adverbul idealiter este un derivat cu sufixul adverbial specific de la adjectivul latin idealis (derivat, la rândul său, din idea ‘chip, figură; model’, un împrumut din limba greacă) și înseamnă „la modul ideal” sau „în cel mai bun caz”. Antonimul perfect al lui idealiter este adverbul realiter. (Va urma)

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea

