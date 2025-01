Dosarul stomatologilor ieșeni: Cum răspund medicii la acuzațiile de „cartelizare” la tarife și angajări

De asemenea, Consiliul Concurenței are suspiciuni că prin intermediul colegiului s-ar fi introdus unele restricții privind recrutarea personalului de la un cabinet stomatologic la altul, cu scopul de a-și împărți piața forței de muncă specializată în domeniul stomatologic și de a impune un nivel minim al drepturilor salariale. Astfel este eliminată concurența: oamenii nu pot pleca pentru că știu că nu-i va angaja altcineva în domeniu.

„Ziarul de Iași” a încercat să discute cu cât mai mulți profesioniști din domeniu din Iași pentru a înțeleg amploarea fenomenului. Aceștia spun însă că nu există o astfel de înțelegere între medicii stomatologi, ba dimpotrivă, ar fi nevoie de o reglementare a tarifelor în acest domeniu pentru că sunt unii jucători care introduc „practici anticoncurențiale”.

„Ziarul de Iași” a discutat cu ultimii trei președinți ai Colegiului Medicilor Stomatologi din Iași despre investigația desfășurată de către Consiliul Concurenței. Nu este clar, în anunțul consiliului, durata acestor presupuse practici neloiale și neconcurențiale, dar cu toții au negat vehement că la Iași s-ar fi discutat ceva în acest sens în mandatele lor.

Dr. Sebastian Lupu, președintele în exercițiu al CMS Iași, a precizat pentru „Ziarul de Iași” că, din punctul său de vedere, nu există nici măcar o singură speță din cele enumerate de Consiliul Concurenței. Deși inițial a menționat că nu poate să dea o declarație, acesta a ținut să precizeze că de la nivel de Colegiu al Medicilor Stomatologi nu a pornit niciun fel de inițiativă legată de tarife sau de angajări.

„Nu există așa ceva, este o piață liberă. Nu am făcut absolut nimic, nicio reglementare, nu am impus nimic. Ați văzut reacția Colegiului la nivel național, este vorba de un cod deontologic pe care vrem să-l modificăm și facem un parteneriat în acest sens cu Consiliul Concurenței ca lucrurile să fie bine făcute. Dar, nu, în legătură cu angajări și cu tarife, nu știu să fie nimic și nu am întâlnit nimic”, a precizat dr. Sebastian Lupu.

Prof.dr. Sorin Andrian, fostul președinte al CMS Iași, care a învins-o în alegeri pe prof.dr. Norina Forna, însă a demisionat după o lună, a explicat pentru „Ziarul de Iași” că pe scurta perioadă a mandatului său nu s-a discutat această problemă. Au fost unele zvonuri în rândul colegilor, crede profesorul, dar nu știe cât anume au contat acestea pentru a se putea vorbi acum despre o „direcție generală”.

„Vă spun sincer că în legătură cu colegiul eu nu mai am legături, m-am limitat la activitatea de cercetare și la cea didactică, mi-am suspendat-o și pe cea de la cabinet. Cred că Consiliul Concurenței trebuie să evalueze deficiențele de acolo și, dacă există, să fie luate măsuri. Nu am auzit de aceste discuții, cel puțin unde am avut colaboratori cu care am putut schimba opinii. Probabil că au fost dificultăți pentru unii colegi, fiind o activitate liberală, profitul contează mult, dar profitul trebuie modulat și de actul medical și de responsabilitatea legală de a organiza o activitate economică, idei care trebuie respectate”, a precizat prof.dr. Sorin Andrian.