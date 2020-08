Inspectoratul General de Aviaţie nu mai face bază SMURD la Aeroport

Sediul Aviaţiei Utilitare, situat în zona Aeroportului, va reveni astfel înapoi sub administrarea autorităţilor judeţene

Unul dintre proiectele asupra cărora consilierii judeţeni urmează să se pronunţe la următoarea şedinţă de CJ este revocarea unei hotărâri adoptate tot de ei cu un an în urmă, prin care o parte din fostul sediu al Aviaţiei Utilitare era cedat Inspectoratului General de Aviaţie. Scopul era amenajarea aici a unei staţii regionale SMURD, care să acopere şi Republica Moldova. „Consiliul Judeţean Iaşi a notificat Inspectoratul General de Aviaţie prin adresele înregistrate sub nr. 23849/14.08.2019 şi 18331/16.06.2020 să se prezinte în vederea semnării contractului de comodat încheiat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 204/26.06.2019, însă nici până în prezent nu a dat curs solicitărilor. În conformitate cu prevederile art. 2 din HCJ nr. 204/26.06.2019 «efectele prezentei hotărâri încetează de drept dacă într-un an de zile nu încep lucrările de reabilitare a clădirilor»“, se arată în raportul de specialitate al proiectului.

Amintim că imobilul fusese dat iniţial în folosinţă RA Aeroportul Iaşi, în perspectiva mutării aici a birourilor administraţiei aerogării şi a amenajării unui terminal de mărfuri. Întrucât costurile erau prea mari, consilierii au fost de acord cu cedarea imobilului către Inspectoratul General de Aviaţie pe o perioadă de cinci ani, în vederea utilizării ca bază a Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi.