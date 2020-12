Institutul Socola, spital sau lagăr ? Cum a ars de viu un pacient de 33 de ani, dle director Şaramet?

În timp ce managerul spitalului în care victima a luat foc ca o torţă spune că în unitatea sa nu se putea intra cu ţigări, anchetatorii zic că, în realitate, bărbatul ars fuma în salon mai ceva ca la cârciumă. Nu mai puţin de trei chiştoace au fost găsite pe lângă patul ars, spun surse din rândul anchetatorilor. Pus în faţa faptelor, managerul Bogdan Şaramet nuanţează: “Pacientul a fost supravegheat. Noi am deschis o cercetare disciplinară, unde se va vedea cine a greşit, iar acela să plătească. Nu pot sta după fiecare să văd dacă îşi face treaba”. Cum a fost însă supravegheat când victima fuma ţigară de la ţigară?

Cazul tragediei de la Spitalul Socola, în care un pacient a decedat după ce i-a luat foc salteaua de sub, el este anchetat pe mai multe direcţii. O anchetă este în derulare la Poliţie, una la Pompieri şi încă una disciplinară, în cadrul spitalului. În cazul anchetei de la Poliţie, anchetatorii sunt convinşi că pacientul, în vârstă de 33 de ani, ar fi adormit cu ţigara aprinsă, iar salteaua ar fi luat foc. Surse din cadrul anchetei au precizat că au fost găsite mai multe mucuri de ţigară în camera în care se afla acesta. Jurnaliştii “Ziarului de Iaşi” au refăcut evenimentele din seara respectivă, mai puţin ce s-a întâmplat în familia celui decedat, când soţia bărbatului a sunat la poliţie pentru a solicita ajutor. Cine este vinovat de moartea bărbatului?

Vecin: “Erau cuminţi”

Ionuţ Adrian Turchină era de profesie taximetrist, şi locuia într-un bloc turn din zona Podu Roş cu soţia şi cei doi copii. Vecinii le-au spus jurnaliştilor noştri că familia se mutase în blocul respectiv în urmă cu câţiva ani, şi nu ieşea în evidenţă cu scandaluri. În ajunul Crăciunului, adică joi seara, bărbatul consumase alcool, însă vecinii spun că nu o cantitate foarte mare. “Băuse câteva pahare, dar noi nu am auzit gălăgie în familie. Atât soţul cât şi soţia erau cuminţi, nu am auzit de scandaluri între ei. În orice familie mai sunt scandaluri. Însă soţia a sunat la Poliţie, nu ştim de ce… Nu trebuia să o facă. Nu cred că a lovit-o. În orice caz, Adrian am înţeles că nu era foarte băut. Păcat de el”, ne-a spus un vecin care locuieşte în bloc cu familia pacientului decedat. În jurul orei 23, potrivit unor surse din cadrul Poliţiei, soţia bărbatului a sunat la 112, unde a reclamat că bărbatul face scandal.

În acelaşi timp, bărbatul a fost de acord ca să fie transportat la Spitalul Socola de o ambulanţă. “El a fost transportat voluntar la Spitalul Socola”, ne-au precizat poliţiştii. După ce a ajuns la spital, cei de aici l-au introdus pe Adrian Turchină într-o rezervă, pentru a aştepta rezultatul testului Covid 19, înainte de a fi transportat într-un pavilion cu pacienţi. “El se afla singur în rezervă, la parter, geamul a fost găsit deschis. Regula cere ca persoana să fie percheziţionată înainte, apoi să fie pusă sub supraveghere. Pacientul nu are voie să iasă din rezervă, însă persoanele cu care interacţionăm noi sunt imprevizibile. Uşa de la rezervă culisează, obiecte de mobilier în interior nu există. Doar patul”, ne-a explica managerul spitalului, Bogdan Şaramet.

Cine are dreptate: anchetatorii sau managerul?

În jurul orei 2.45 a început incendiul în camera în care stătea Adrian Turchină. Medicii de gardă au sărit să scoată pacienţii afară, printre care şi bărbatul, care încă mai respira. Între timp, la ora 2.56, medicul de gardă a sunat la pompieri, însă la venire acestora incendiul era deja stins. “Vă rog să subliniaţi faptul că medicii au salvat 16 pacienţi şi au stins şi incendiul. De asemenea, pacientul din rezerva unde a izbucnit incendiul respira la momentul în care au venit pompierii şi o ambulanţă SMURD. Însă din cauza rănilor, acesta a murit ulterior”, a povestit Şaramet. Poliţiştii aflaţi de serviciu în seara respectivă au mers la faţa locului pentru cercetări. Deşi managerul ne spune că pacientul a fost controlat, anchetatorii au găsit mai multe chiştoace de ţigări în camera lui Adrian Turchină. Iar prima ipoteză pentru oamenii legii a fost că bărbatul ar fi adormit cu ţigara aprinsă în mână, iar aceasta a aprins salteaua pe care se afla pacientul.

“Din câte ştim, bărbatul avea o alcoolemie accentuată. Cel mai probabil a fumat în cameră”, ne-au spus poliţiştii. Şeful spitalului a contrazis faptul. “Din câte ştiu, nu au fost chiştoace. Cert este că primii care trebuiau să îl percheziţioneze trebuiau să fie poliţiştii, apoi angajaţii spitalului. Apoi, pacientul a fost supravegheat. Noi am deschis o cercetare disciplinară, unde se va vedea cine a greşit, iar acela să plătească. Nu pot sta după fiecare să văd dacă îşi face treaba”, a mai spus Şaramet. Poliţiştii au deschis nî acest caz un dosar penal pentru două infracţiuni: pentru ucidere din culpă şi neglijenţă în serviciu. De asemenea, în urma necropsiei făcute de către legişti asupra bărbatului decedat, aceştia au concluzionat că a murit din cauza arsurilor la 60% din suprafaţa corpului, cât şi a intoxicaţiei cu fum.