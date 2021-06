Întâlnire a tuturor directorilor de şcoli, după doi ani de pauză pandemică

Directorii tuturor şcolilor din judeţul Iaşi s-au întâlnit în cursul zilei de ieri, după o pauză de aproape doi ani, cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, cu reprezentaţi ai sindicatelor, ai părinţilor, dar şi ai altor instituţii care colaborează cu şcoala ieşeană, în cadrul Şedinţei de lucru cu directorii şi directorii adjuncţi, intitulată „Retrospective şi proiecţii manageriale pentru final de an şcolar 2020-2021“.

Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Şcolar la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu“, în două serii, pentru a putea fi respectate măsurile de distanţare fizică. Astfel, de la ora 10, directorii unităţilor şcolare din municipiu s-au întâlnit cu reprezentanţii inspectoratului, dar şi cu reprezentanţii altor instituţii, şedinţa fiind repetată de la ora 12 pentru ceilalţi directori de şcoală din judeţ.

Şefa ISJ: „Linii de intervenţie pentru final de an şcolar“

„Astăzi (n.r. - ieri) avem în vedere să organizăm nişte linii de intervenţie pentru finalul de an şcolar în aşa fel încât să aplicăm măsuri unitare, şi să permitem încheiere situaţiei la învăţătură pentru toţi elevii din sistem. Evident, luând în calcul condiţiile pe care le-am traversat în acest an şcolar, dar şi ceea ce la acest moment în şcoală se întâmplă, respectiv activităţile remediale care vor ajuta în sensul încheierii unei situaţii şcolare mulţumitoare. Pe de altă parte, avem în vedere organizarea examenelor naţionale. Este centrul nostru de interes pentru lunile care urmează. Ne referim aici atât la cele destinate elevilor, respectiv Evaluarea Naţională şi Bacalaureat, cât şi la examenele destinate profesorilor, Definitivatul şi Titularizarea, dar şi al directorilor, referindu-ne la concursul care începe pe 27 iulie“, a precizat Luciana Antoci, inspector şcolar general în cadrul ISJ Iaşi.

Totodată, în cadrul discuţiilor de ieri s-au adus în discuţie şi pregătirile pentru următorul an şcolar, care va începe în doar câteva luni. Şefa ISJ a precizat că trebuie luate în calcul toate măsurile necesare, având în vedere că situaţia epidemiologică este încă incertă.

„Nu uităm nici că începe un an şcolar în condiţii care nu pot fi predictibile în acest moment, dar pregătim acest început de an şcolar şi deja căutăm nişte soluţii comune în acest sens, şi, nu în ultimul rând, avem în vedere şi prezentarea unor date legate de politici educaţionale pe termen mediu şi lung, pe care le-am aflat în cadrul unei conferinţe la care am participat la Bucureşti, organizată de Ministerul Educaţiei“, a adăugat Luciana Antoci.

Cine a mai participat

La întâlnirea de ieri au fost invitaţi, alături de directori şi reprezentanţii ISJ Iaşi, Marian Grigoraş - prefectul Iaşului, Costel Alexe - preşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Chirica - primarul Iaşului, Vasile Cepoi - directorul DSP Iaşi, dar şi Gabriela Vasilache - director AJOFM Iaşi, Costel Gâtlan - şeful IPJ Iaşi, Ionuţ Grădinaru - inspector şef ISU Iaşi, sau Costel Grojdea - inspector-şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă. Alături de aceştia, au participat reprezentanţi ai părinţilor, ai elevilor, reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic, ai sindicatelor din învăţământ.