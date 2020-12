Întâlnire online între micuții de la Grădinița 13 și Moș Crăciun

”Se apropie usor, ușor, frumoasele sărbători mult așteptate de noi toți, dar mai ales de minunații noștri copii.De aceea, chiar dacă în acest an nu ne-am putut întâlni la grădiniță, față în față, cu Moș Crăciun, am găsit o soluție inedită, invitându- l pe moș să intre on line și să dicute cu copiii și d- nele educatoare, de la grădiniță. El a răspuns bucuros invitației noastre și a venit încărcat cu daruri pentru copiii noștri, a vorbit cu fiecare, după care bucuroși am spus poezii, am cântat și colindat, iar la sfărsit ne- am făcut frumoase urări pentru sărbatori.

Sperând că am adus în sufletele voastre, dragi copii, părinți, bunici, veselie și bucurie, dorim, încă o dată, să vă urăm:

SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE, CU SĂNĂTATE, LINIȘTE ȘI BUCURII, cu gândul că ne vom reîntâlni cât mai curând la grădiniță!!”, este postat pe pagina de Facebook Grădinița cu Program Prelungit Nr.13 Iași, unde puteți vedea mai multe poza din cadrul întâlnirii.