Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin ce urma să aibă loc la Budapesta a fost anulată
Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, planificată la Budapesta, a fost suspendată după discuțiile dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov, scrie adevarul.ro.
La câteva ore după aceasta, summitul anunțat la Budapesta, a fost anulat. Casa Albă a confirmat marți, 21 octombrie, că nu există niciun plan concret pentru o întrevedere în viitorul apropiat, după ce secretarul de stat american Marco Rubio a discutat, luni, cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relatează adevarul.ro.
Oficialii americani au descris discuția ca fiind „productivă”, însă au concluzionat că nu mai este necesară o întâlnire directă între cei doi lideri.
