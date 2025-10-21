Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin ce urma să aibă loc la Budapesta a fost anulată

Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, planificată la Budapesta, a fost suspendată după discuțiile dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov, scrie adevarul.ro.

La câteva ore după aceasta, summitul anunțat la Budapesta, a fost anulat. Casa Albă a confirmat marți, 21 octombrie, că nu există niciun plan concret pentru o întrevedere în viitorul apropiat, după ce secretarul de stat american Marco Rubio a discutat, luni, cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relatează adevarul.ro.

Oficialii americani au descris discuția ca fiind „productivă”, însă au concluzionat că nu mai este necesară o întâlnire directă între cei doi lideri.

La rândul său, într-o conferință de presă la Moscova, Serghei Lavrov a declarat că poziția Rusiei față de conflictul din Ucraina rămâne neschimbată de la întâlnirea Trump – Putin din Alaska, desfășurată acum două luni.

