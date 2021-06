Mă salută deunăzi, pe coridoarele Universităţii, cu un entuziasm debordant, un profesor de la Fizică, pe care-l ştiam din vedere şi din auzite, Neicuşor Nefriceanu. Îi răspund cu aceeaşi bucurie, deşi, în realitate, eram puţin descumpănit. Nu vorbisem niciodată cu domnul respectiv. „Ce bine-mi pare că vă văd şi, mai ales, că v-am recunoscut atât de rapid! Asta-mi dă speranţe!” a spus el, cam straniu, în deschiderea unui inevitabil dialog. „Vă zic sincer: de ceva vreme, am probleme cu amintirea colegilor din instituţie. Am intrat la idei. Pesemne că îmbătrânesc accelerat. Problema mai gravă e că lumea de azi nu mai are răbdare. Toţi sunt irascibili şi neîndurători. Am ajuns să mă tem să mai circul pe holuri. Am păţit-o atât de rău în câteva rânduri, încât mi s-a declanşat un fel de agorafobie. Iau, nu vă ascund, anxiolitice. Păi, ce-aş putea să fac? Judecaţi şi dumneavoastră! Mergeam la o şedinţă de departament în urmă cu o lună. Mă grăbeam şi trec iute pe lângă un bărbat care se opreşte ultragiat la vederea mea. Ce, bă Pîrţag, nu mă mai ştii? strigă tipul. Da’, când mi-ai cerut o mie de euro şi ţi i-am dat, mă pupai pe toate părţile. Ai dezvoltat amnezie, ai? Habar n-aveam cine era individul, vă rog să mă credeţi, domnule profesor! Am început să-i explic, mai întâi, că nu mă cheamă Pârţag şi, mai apoi, că nu i-am cerut lui o mie de euro. Răspunsul l-a provocat şi mai tare. Nu mă numeam Pîrţag, ştia asta. Mi-a spus aşa cică în batjocură, pentru că aş fi fost scârţar cu banii. În plus, nu accepta nici o lămurire, nimic. Mă dovedisem ţepar, din punctul lui de vedere, şi urma să fiu sancţionat. Disperat, l-am întrebat cine era. Tenel Scroapă, de la Matematică, a replicat nervos. Oh, Tenel! am exclamat. Prietenul meu din studenţie! Ai trecut cumva, îl întreb, printr-o operaţie de schimbare a fizionomiei? Deci tot o faci pe prostul, a zbierat, ca să nu-mi dai banii înapoi! Şi m-a luat la palme. N-am primit nimic de la matematicieni, vă rog să mă credeţi, şi cu atât mai puţin de la Tenel Scroapă!”

Nefriceanu căpătase o intonaţie plângăcioasă. „La scurt timp, zăresc pe stradă o colegă de generaţie, Frînzişoara Marmelată. Sărut mâna, îi zic voios şi mă reped să o pup. Aoleu, sufletul meu, ce a urmat! Genţi în cap, imobilizarea de către trecători, sosirea poliţiştilor locali, acuzaţii grave - de hărţuire sexuală şi tentativă de viol! Ce mai, nebunia de pe lume! Argumentele mele erau frecţie la piciorul de lemn. Femeia scosese actele şi le arăta poliţiştilor, demonstrând clar că n-avea nici o treabă cu o aşa-numită Frînzişoara Marmelată. Pe ea o chema Stenuţa Bălaiu. În faţa acestei demascări! - extrem de îngrijorătoare pentru memoria mea -, poliţiştii m-au săltat şi, pe drumul spre secţie, m-au bumbăcit cât le-a permis contextul. Acum sunt în cercetare penală. Uraganul nu a încetat însă. Am continuat să nu-i salut pe oamenii pe care, aparent, i-aş fi cunoscut şi să-i salut, cu o amiciţie bolnăvicioasă, pe străini. Alte insulte, alte îmbrânceli, cu precădere, îmi pare rău să constat, în interiorul Universităţii. Leruţ Momîi, de la Sociologie - pe care-l ştiu de o viaţă, dar care nu era el, aidoma falsului Scroapă, atunci când ne-am intersectat! - m-a pus, la rândul său, la zid. Mă prefac, urla după mine pe coridor, că nu-l cunosc, întrucât i-am zgâriat maşina în parcare şi nu vreau să-mi asum răspunderea. Domnule profesor, vă rog să mă credeţi: eu nu am maşină şi nici măcar permis de conducere! Credeţi că a contat acest aspect în ochii pretinsului Momîi? Aş! M-a dat pe mâna agenţilor de la Circulaţie, care, probabil, îmi vor deschide un dosar de daune. În contrapartidă, m-am repezit la o altă doamnă să o salut jovial, doamnă pe care am bănuit-o a fi o prietenă de-a soţiei, Torena Scîrnaţ. Aici, mă jur pe ce am mai sfânt, am realizat confuzia la vreme şi i-am cerut, ceremonios, scuze. Credeţi că a funcţionat? He, he! Într-o lume paralelă, poate. Tipa asta - o erotomană celebră, am aflat ulterior -, Elba Muştap pe numele său, s-a emoţionat la gestul meu prietenesc şi, de atunci, nu mai scap de ea. Vai!”

Nefriceanu tremura. Se văita sfâşietor. „Mă urmăreşte peste tot, domnule profesor! Îmi cere pensie alimentară pentru băiatul ei, despre care susţine că ar fi şi al meu. Este convinsă că trăim un amor clandestin de două decenii încoace. Sunt exasperat. Dar destul cu problemele mele! Ce mai faceţi dumneavoastră? Cum merg experimentele la laborator?” I-am replicat, siderat, că nu derulez experimente de laborator. „Cum, nu sunteţi profesorul Valică Şoapă de la Fizică?” „Nu”, am zis tulburat, „eu sunt de la Litere. Dumneavoastră, domnule Nefriceanu, sunteţi de la Fizică!” „Eu, Nefriceanu?” a strigat Nefriceanu uimit. „De la Fizică? Nicidecum! Sunt Placido Seringo de la Arte!” M-am îndepărtat oripilat. Neicuşor Nefriceanu-Placido Seringo plângea de-a dreptul şi ţipa în urma mea: „Domnule profesor de la Litere, sunt la ananghie. Nu mă puteţi împrumuta cu vreo mie de euroaşi?”

Codrin Liviu Cuţitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi