Întârziere la plecare din cauza birocrației vamale. Trenurile cumpărate de Ferotrans din Israel și Luxemburg nu intră încă pe ruta Iași-București

O nouă amânare pentru Ferotrans TFI, compania ieșeană de transport feroviar care urma să pună în circulație din acest an mai multe trenuri cumpărate din Israel pe rutele Iași – Bucureși și Suceava – București.

Planul inițial era ca acestea să fie funcționale începând cu data de 18 mai, dar socotelile de pe hârtie nu s-au potrivit cu realitatea de zi cu zi din România, iar pașii de urmat s-au dovedit mai anevoioși decât se aștepta, a explicat pentru „Ziarul de Iași” omul de afaceri Dumitru Anchidin, proprietarul Ferotrans TFI. Până în acest moment au ajuns în România 13 din lotul de 33 de trenuri cumpărate anul trecut din Israel.

Pe lângă trenurile din Israel, Dumitru Anchidin spune că au mai sosit în țară și patru trenuri electrice, dintr-un lot de 14, dintr-un contract încheiat cu Căile Ferate din Luxemburg în urmă cu doi ani.

Legendă foto 1 și 2: „Așa arată trenurile electrice cumpărate din Luxemburg, care vor circula pe ruta Suceava – București”

Sursă fotografii: Dumitru Anchidin, proprietar Ferotrans TFI

„Am obținut autorizația pentru a face servicii în România, dar mai avem câțiva pași de parcurs, cum ar fi înregistrarea în Registrul Feroviar, introducerea unui curs de formare ca să ne instruim mecanicii, etc. Când citești în reglementări care sunt pașii de făcut nu realizezi cât de mult pot dura acești pași”, a mărturisit Dumitru Anchidin.

Trenurile electrice, pe ruta Suceava-București și retur

Potrivit acestuia, trenurile electrice ar urma să fie utilizate pe ruta Suceava – București și retur. „Cu trenurile din Luxemburg suntem ceva mai avansați în ce privește procedurile. În plus, următoarele cinci trenuri din acest contract urmează să ajungă în România în octombrie, iar ultimele cinci până la finalul anului”.

Pe de altă parte, trenurile cumpărate din Israel vor urma să circule pe ruta Iași-București și retur.

„Chiar dacă nu au ajuns decât 13 din 33, pentru a acoperi programul pe care ni l-am propus, cu două trenuri care circulă în fiecare zi, unul cu plecare din Iași dimineața și unul după-amiază, 11 trenuri sunt suficiente, deci nu asta ne ține pe loc, ci toate procedurile pe care trebuie să le urmăm”, a mai spus proprietarul Ferotrans TFI.

Este și o veste bună

Vestea bună pentru ieșeni este că, după o serie de lucrări de reparații realizate pe calea ferată în zona Crasna, timpul de călătorie până în capitală s-a redus cu circa un sfert de oră, potrivit calculelor reprezentantului companiei private de transport feroviar din Iași. Atunci când trenurile sale vor fi în sfârșit puse în circulație, Dumitru Anchidin se va putea lăuda că oferă cel mai rapid transport pe șine din capitala Regiunii Nord-Est către capitala țării: „Călătoria Iași – București va dura 5 ore și 28 minute”.

Publicitate și alte recomandări video