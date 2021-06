Înțelegerea costului anunțurilor de Facebook: parametrii de referință 2019 și 2020 (P)

Banii sunt în general un subiect delicat, în viața de zi cu zi, iar bugetele de marketing și promovare nu fac excepție. Costurile anunțurilor de pe Facebook sunt în atenția tuturor agenților de publicitate, însă nu există o rețetă standard care să se aplice tuturor brandurilor și tuturor campaniilor, care să garanteze reușita.

Costurile pentru anunțurile publicate pe Facebook variază ținând cont de mai mulți parametri cum ar fi luna în care are loc campania, ora la care se desfășoară campania și locația pentru care se desfășoară campania. Îți prezentăm în cele ce urmează modul în care costurile au variat între 2019 și 2020, dar și cei mai importanți factori care determină modificările costurilor pentru Facebook Ads.



Variația investițiilor CPC pe lună

În anul 2019 suma medie pentru cost per click a crescut de la 0.31 USD în 2018, la 0.45 USD. Motivul pentru care costurile au crescut a fost faptul că s-a modificat cererea de spațiu publicitar și implicit oferta de spațiu publicitar, făcând ca Facebook să aibă mai multe cereri decât poate oferi de fapt.



Pentru că în 2020 a apărut pandemia, care a determinat o stare de panică sporită în mediul de afaceri, proprietarii de business-uri fiind nevoiți să reducă bugetul pentru promovare, s-au produs din nou modificări, iar costul CPC a fost mai mic, ajungând la o medie de 0.39 USD.



Variația cheltuielilor CPC ținând cont de ziua din săptămână

Conform statisticilor, atât pentru 2019, cât și pentru 2020, costul pe click are tendința de a fi mai mic în weekend și s-a constatat faptul că atunci când pandemia a fost în plină acțiune, modificările CPC între zilele din săptămână și cele din weekend au fost foarte mici, reducându-se la maxim 10 cenți în 2019 și 2-3 cenți în 2020.



Deoarece oamenii au stat mai mult în casă, acest lucru a făcut ca diferența de costuri dintre weekend și cursul săptămânii să nu se mai simtă.



Fluctuații ale costului pe click în funcție de oră

Pandemia a creat și o altă tendință, și anume, orele de seară au fost mai accesibile decât cele din cursul zilei. În 2019 cele mai scumpe ore pentru promovare au fost cuprinse între 10 AM și 22 PM, în timp ce în 2020, cele mai scumpe ore pentru promovare sunt cuprinse între ora 9 AM și 17 PM și totul se întâmpla din cauza pandemiei, care modifică programul utilizatorilor.



Pentru a avea o abordare corectă, a fost importantă referirea la variații temporale, pentru că băuturile reci și înghețata, de exemplu, se vor vinde mai bine atunci când este cald afară, în timp ce produsele fast-food se vând mai bine în pauzele de prânz sau atunci când potențialii clienți ies de la serviciu.



Indiferent de costul pe click, îți recomandăm să ții cont și de sezonalitatea produselor sau serviciilor tale, pentru că, dacă vrei să vinzi aparate de aer condiționat iarna doar pentru că obții un cost pe click mai bun, sezonul rece nu te va ajuta foarte mult, aceste aparate fiind căutate vara. Dacă vinzi schiuri, cele mai ieftine campanii sunt vara, dar deși se spune că este bine să îți faci vara sanie și iarna car, clienții tăi te vor căuta tot iarna sau toamna târziu.



Evoluția costului pe click în funcție de obiectivul campaniei publicitare

Sumele CPC cresc anual, în funcție de obiectivele campaniilor, însă acest lucru nu a fost valabil și în 2020, an în care toate tendințele s-au modificat. Se pare că, în 2020, costul în funcție de obiective a scăzut alături de mai multe alte obiective CPC.



Comparând costurile din 2019 cu cele din 2020, în 2020 agenții de publicitate au putut profita de costuri diminuate pentru toate obiectivele. Cu toate acestea, este important să determini obiective realiste și în legătură cu brandul tău, pentru că altfel investiția în campanie, chiar dacă este mai mică, rămâne inutilă și nu va genera rezultatele așteptate.



Variații ale costului per like pe lună

Valoarea pe care o are costul pe like este similară cu cea a costului pe click. În 2020 costul mediu a fost de 0,2 USD, având o valoare mai mică decât în 2019, atunci când era de 0.22 USD, și a rămas stabil până în luna septembrie, moment în care a ajuns la 0.15 USD, având o diferență semnificativă față de anul 2019.



Variații ale costului per like în funcție de zi

Costul per like ținând cont de zilele săptămânii a fost atât de variat și de haotic în anul 2020, încât este greu să fie clasificate corect zilele ca fiind scumpe sau ieftine, pentru că variațiile de costuri nu au urmat modificări constante.



Cu toate acestea, se poate spune că în primul trimestru din 2020, duminica, lunea, joia și vinerea au fost cele mai scumpe zile, în timp ce marți și miercuri au fost cele mai ieftine și o bună oportunitate de a genera like-uri pentru pagină. Deoarece modelul pentru 2020 a fost totuși imprevizibil, este recomandat să nu te bazezi pe el atunci când configurezi campaniile pentru a nu avea surprize.



Variațiile costului pe like în funcție de oră

Comparativ cu valorile CPL în funcție de zi, costul pe oră este mai previzibil și s-a constatat faptul că în primul trimestru din 2020, costul pe oră a fost mai mare la ora 12:00, iar cele mai accesibile tarife au fost între ora 23:00 și 11 dimineața.



Variațiile costului pe instalare de aplicații

Costurile pe like si pe click sunt importante, având în vedere faptul că cei mai mulți clienți se bazează pe ele, dar costul pe instalare devine relevant pentru clienții care se află în etapa BOFU, etapă care se referă la clienții care se află în partea de jos a pâlniei și care se bazează pe acțiuni de marketing efectuate în timpul etapei de cumpărare și în ceea ce specialiștii numesc „călătoria cumpărătorului”, unde instalarea de aplicații este importantă.



Costul pe instalare de aplicație, numit și cost IPC ar fi trebuit să fie mai mic în 2020, comparativ cu 2019, dar această supoziție s-a dovedit eronată, costul crescând de la 1,45 USD în 2019, la 3.4 USD în 2020.



Având în vedere informațiile de mai sus, se poate trage concluzia că pandemia a afectat costul campaniilor de promovare într-un mod imprevizibil, scăzând anumite costuri așa cum este media CPC lunară, dar crescând alte costuri, așa cum este de exemplu, costul IPC.