Inteligența artificială și noile profesii – Ce meserii noi vor apărea cât de curând? Vor fi chiar la mare căutare (I)

Știri de ultimă oră au produs îngrijorare în rândul informaticienilor, date fiind numeroasele concedieri pe care firmele gigant din domeniul de IT le fac și care dau frisoane, în special programatorilor, din toată lumea.

Măsurile drastice sunt determinate, exclusiv, de implementarea, zi de zi, de noi tehnologii bazate pe inteligență artificială și care facilitează înlocuirea informaticianului – om cu o multitudine de instrumente artificiale.

Această nouă realitate are, la rândul său, și un revers pozitiv pentru acei informaticieni care au înțeles starea lucrurilor și s-au adaptat noilor realități. Construcția, implementarea și folosirea inteligenței artificiale, oricât de avansată ar fi sub aspect tehnologic presupune o multitudine de activități, în sarcina omului și care devin, pe zi ce trece, noi profesii. De aceea, este foarte important să abordăm acest subiect și să încunoștințăm dar să și „trezim la realitate” pe cei care, din varii motive, nu acționează prin propriile eforturi pentru adaptare la noul mediu IT.

World Economic Forum a pus la dispoziție un raport (The Future of Jobs), în care sunt enumerate cele mai importante însușiri pe care trebuie să le dovedească un aspirant la un post de muncă specific inteligenței artificiale, prezentate sub forma următoarelor competențe: digitale, creativitate, gândire critică și analitică, abilități de problem solving, învățare proactivă. Parlamentul European s-a implicat în mod direct și a definit competențele digitale ca fiind abilitatea de a utiliza sigur diverse game de tehnologii digitale pentru a obține informații, pentru comunicare și soluționarea problemelor de bază în toate aspectele vieții.

Redăm, în continuare, o tentantă listă cu 25 de profesii din domeniul IT, listă pusă la dispoziție de FORGE OF TALENTS SRL, firmă specializată și în domeniul pregătirii profesionale – https://sdacademy.ro/blog/meserii-de-viitor/

Artificial Intelligence (AI) Engineer – Inginerii de inteligență artificială sunt la mare căutare, deoarece industria tehnologică își îndreaptă atenția către domeniul emergent al automatizării. Astfel, se numără printre locurile de muncă cu cele mai bune perspective pentru viitor. Inginerii AI își petrec timpul folosind big data pentru a antrena modele implicate în procesarea limbajului natural, prognoza economică, recunoașterea imaginilor. Ei pot contribui la dezvoltarea tehnologiei Internet of Things (IoT). Iar inteligența artificială a lucrurilor (AIoT) câștigă teren în întreaga lume.

Cum să devii un inginer AI? Pentru a deveni inginer AI, ai nevoie de studii de specialitate – poți obține o diplomă de licență în inteligență artificială și învățare automată, informatică, știința datelor sau orice domeniu IT conex. O altă modalitate este să urmezi un curs de știință a datelor care este specializat în inginerie AI.

Data Scientist – Organizațiile și companiile colectează din ce în ce mai multe date în fiecare zi. De aceea, experții calificați în știința datelor sunt vitali pentru o gamă largă de industrii. Oamenii de știință de date își petrec orele de lucru compilând, analizând și interpretând date pentru ca organizațiile să ia decizii informate.

Numărul de locuri de muncă disponibile în știința datelor este uriaș și nu arată niciun semn de încetinire. Cu această cerere mare, un rol de cercetător al datelor este o alegere ușoară pentru orice top cu meserii de viitor, în tehnologie.

Cum să devii cercetător de date? Pentru a-ți începe cariera poți alege să studiezi la facultate și să obții o diplomă de specializare în știința datelor, informatică sau orice domeniu conex. Sau poți urma cursuri de formare. Majoritatea cercetătorilor de date urmează ulterior un master sau un doctorat.

Software engineer – Ingineria software este una dintre cele mai versatile cariere de viitor, dacă pui lucrurile în context – folosim munca inginerilor de software în fiecare zi. Aplicațiile de smartphone, browser-ul de internet prin care ai ajuns la acest articol, sunt dezvoltate de ingineri software.

Mai mult, aproape fiecare industrie din lume folosește un fel de software și are nevoie de specialiști care să le dezvolte uneltele digitale necesare. Aceasta înseamnă că numărul de locuri de muncă nu scade în curând, din contră.

Cum să devii inginer software? Dacă te interesează acest domeniu cu mare potențial, există mai multe căi pentru a te califica pentru locuri de muncă în inginerie software – studii universitare, cursuri de specializare în informatică și programare. Dar tot mai multe companii de tehnologie și alți angajatori renunță la cerințele legate de diplomele universitare în informatică. În schimb, se concentrează pe căutarea de candidați cu experiență practică în dezvoltarea de aplicații software.

Information Security Analyst – Calculatoarele și informațiile digitale continuă să cuprindă tot mai mult activitatea din lumea afacerilor. De aceea este nevoie de analiști în securitatea informațiilor, aceștia lucrează în prima linie pentru a proteja sistemele informaționale de amenințări cibernetice.

Analiștii de securitate sunt esențiali pentru protejarea datelor utilizatorilor și a informațiilor sensibile ale companiei. Ei folosesc o varietate de strategii pentru a se asigura că datele sunt sigure și companiile utilizează sisteme de protecție eficiente, conform reglementărilor guvernamentale.

Cum să devii analist de securitate a informațiilor? Mulți angajatori se așteaptă la o diplomă de licență în informatică, programare sau un domeniu conex. Cu toate acestea, este posibil să obții un post de analist în securitatea informațiilor chiar și fără diplomă. Asta dacă ai experiență semnificativă în IT și securitate cibernetică.

Continuare în numărul viitor

Marius GHEORGHIU: CONTACT – Email: redactie@ziaruldeiasi.ro, Telefon: 0745079523

Publicitate și alte recomandări video