SPORT

Inter și-a aflat adversarele din Champions League. Chivu își va înfrunta fosta echipă

joi, 28 august 2025, 20:30
Inter și-a aflat adversarele din Champions League. Chivu își va înfrunta fosta echipă

Cele mai bune echipe din Europa şi-au aflat joi adversarele din faza principală a Ligii Campionilor. Printre participante se numără şi echipa lui Cristian Chivu, Inter Milano, scrie News.ro.

Tragerea la sorţi a fost efectuată de starurile Zlatan Ibrahimovici şi Kaka. Deţinătoarea trofeului, PSG, va înfrunta echipele Bayern Munchen (acasă), FC Barcelona (în deplasare), Atalanta (acasă), Bayer Leverkusen (în deplasare), Tottenham (acasă), Sporting (în deplasare), Newcastle (acasă) şi Athletic Bilbao (în deplasare).

Inter va evolua cu Liverpool (acasă), Borussia Dortmund (în deplasare), Arsenal (acasă), Atletico Madrid (în deplasare), Slavia Praga (acasă), Ajax Amsterdam (în deplasare), Kairat Almaty (acasă) şi Union SG (în deplasare). În faza Ligii sunt implicate 36 de echipe.

Partidele vor avea loc la 16/17/18 septembrie 2025, 30 septembrie –1 octombrie2025, 21/22 octombrie 2025, 4/5 noiembrie 2025, 25/26 noiembrie 2025, 9/10 decembrie 2025, 20/21 ianuarie 2026, 28 ianuarie 2026.

