Interes maxim pentru selecția administratorilor Aeroportului. Nicio modificare în documentele de concurs la ședința de ieri a CJ: s-au votat inclusiv greșelile

Acestea au trecut pe sub nasul consilierilor din CJ ca prin brânză, fără nicio modificare și cu tot cu greșelile de culegere din textul supus inițial dezbaterii publice.

Ședința extraordinară a Consiliului Județean a confirmat că primele etape din procedura de selecție a noului Consiliu de Administrație al Aeroportului Iași sunt în așa fel elaborate și parcurse încât nu atrag interesul nimănui. Adoptarea formală a documentelor de către aleșii județului – obligatorie, pentru că regia se află în subordinea CJ – a arătat că dezbaterea publică de cinci zile și apoi discuțiile scurte în comisii înaintea votului pe proiect nu au schimbat nicio literă din textul inițial al scrisorii de așteptări. Documentul propus consultării publice a fost copiat cu tot cu greșelile de conținut în proiectul de hotărâre care a fost adoptat fără crâcnire, ieri, de majoritatea consilierilor județeni.

Documentul cuprinde setul de jaloane minimale de performanță impus de administrația județului pentru candidații care se vor prezenta la concurs. Printre acestea, o creștere anuală de 8,58 la sută a profitului, două rute noi deschise pe an, o creștere a mișcării aeronavelor cu 3 la sută de la un an la altul, cel puțin jumătate din energia consumată să fie „verde”.

Liderul grupului PSD din CJ, Cristian Stanciu, a reproșat această lipsă de transparență, respectiv lipsa unor discuții aprofundate, a unor „dezbateri reale” – cum le-a numit el, într-o ședință ordinară a Consiliului Județean. Din acest motiv, consilierii social-democrați care au participat la ședință s-au abținut de la vot.

Vicepreședintele Marius Dangă, care a condus ca de obicei ședința, i-a răspuns că tot calendarul procedurii de concurs este bătut în cuie și a asigurat că documentele sunt la vedere.

Precedentul ApaVital

Ziarul de Iași a relatat însă că selecția membrilor viitorului Consiliu de Administrație al Aeroportului Iași este opacă, dar nu din cauza conținutului documentelor sau a modului în care sunt ele dezbătute. Lipsit de transparență este concursul propriu-zis, de la depunerea candidaturilor până la anunțarea celor cinci câștigători. Legea care stabilește modul în care se desfășoară selecția propriu-zisă conține unele prevederi în acest sens, duse însă la extrem până acum de organizator, respectiv de Consiliul Județean.

Acest parcurs secret încheiat cu celebra etapă a interviului, în care expertul independent va fi ca de obicei în minoritate față de membrii comisiei de evaluare desemnate de CJ, aruncă o umbră de îndoială asupra întregii proceduri și duce la înscrierea unui număr foarte mic de concurenți. Ultima selecție încheiată cu un mare semn de întrebare a fost cea pentru administrația ApaVital. Deși indemnizațiile membrilor CA de acolo sunt consistente, peste 5000 de lei/ lună, puțini candidați s-au înscris la selecția care s-a încheiat la sfârșitul anului 2023. CJ încearcă acum din răsputeri să o apere în fața deciziei de anulare transmisă de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Două contestații au fost depuse împotriva acestei decizii de către Asociația regională de apă-canal care coordonează ApaVital, condusă de președintele CJ, iar Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să se pronunțe în prima dintre ele pe 12 noiembrie.

Publicitate și alte recomandări video