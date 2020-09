Interviu cu Cosette Chichirău, despre Chirica, economie, corupție. Și-a ieșit din sărite: „Ce întrebare e asta”?

Primarul Mihai Chirica este „un politician bun, care ştie să prostească lumea“. Cel puţin aşa susţine principalul contracandidat al său la Primăria Iaşi, Cosette Chichirău (USR-PLUS). Într-un interviu acordat „Ziarului de Iaşi“, deputata USR-PLUS a explicat motivele pentru care candidează pentru funcţia de primar, a vorbit despre corupţia din mediul universitar şi politic, despre momentul în care s-a decis să candideze, despre brandul Iaşului şi, nu în ultimul rând, s-a arătat deranjată de una dintre întrebările adresate: „Ce întrebare e asta? E o mizerie plasată...“.

Intenţia ziarului nostru a fost să publicăm, în această săptămână, interviuri cu principalii trei candidaţi la Primăria Iaşi: Mihai Chirica (PNL), Cosette Chichirău (USR-PLUS) şi Camelia Gavrilă (PSD). Dintre cei trei, doar candidatul USR-PLUS a acceptat o întâlnire pentru a putea fi realizat interviul. Iniţial, Gavrilă a acceptat, şi chiar au fost stabilite o zi şi o oră, dar, ulterior, un consultant al acesteia ne-a sunat şi ne-a solicitat „întrebările“ şi „scenariul“ interviului. După ce nu am dat curs invitaţiei consultantului, interviul a fost anulat. La o nouă încercare de a programa interviul, nu am avut succes. Pe de altă parte, am încercat la sfârşitul săptămânii trecute să-l contactăm pe primar pentru a stabili o întâlnire. Timp de trei zile nu a răspuns nici la telefon, nici la mesaje. Sâmbătă, după o conferinţă de presă, l-am abordat pe edil cu întrebarea dacă ne poate acorda un interviu timp de 30 minute. „Pe 28 (septembrie, n.r.)“, a spus, sec, edilul, după care a adăugat că nu acordă interviuri în ultima săptămână de campanie, susţinând că a refuzat şi alte invitaţii din partea unor televiziuni centrale.

„Prima măsură la Primărie este să fac o evaluare: a personalului, a achiziţiilor directe şi a autorizaţiilor de construire”

Ziarul de Iaşi: Când v-aţi decis să candidaţi la funcţia de primar al Iaşului? Întrebăm pentru că în ultimii 4 ani nu aţi fost foarte activă în mediul politic local.

Cosette Chichirău: Cred că în iunie 2019 am luat decizia finală, am fost 100% hotărâtă, am cântărit această decizie cu jumătate de an înainte, întrebarea era dacă eu sunt cel mai bun candidat care să-l înfrunte pe Chirica sau putem găsi pe cineva mai bun, eu îmi doream să candidez, dar era şi o problemă de strategie de partid, de alianţă. Putea să vină un alt candidat, mai cunoscut decât mine, putea să vină un candidat de la PLUS sau putea să fie, atunci nu ştiam că PNL îl va lua pe Chirica, era posibil să fie o alianţă PNL-USR-PLUS la Primăria Iaşi, în care PNL dădea candidatul. Acum un an, erau foarte multe posibilităţi. Eu am decis să intru în cursă din partea USR, în USR nu găsisem alţi candidaţi cu o notorietate mai mare decât mine şi atunci am făcut acest pas. Întotdeauna am pus binele oraşului peste binele meu, şi am spus lucrul ăsta, şi sunt sinceră când îl spun. Pentru mine, nu este o ambiţie personală să devin primarul Iaşului, de aceea eram pregătită să cedez această candidatură în favoarea unui candidat mai bine plasat care să-l învingă pe pesedistul Chirica. Vreau să fac bine, şi asta m-a motivat: Iaşul are potenţial mare, dar administraţia este încremenită într-un alt secol, avem o mafie imobiliară susţinută de o mafie administrativă, avem un haos urbanistic, praf peste tot, poluare, trafic, probleme foarte mari care nu pot fi rezolvate decât dacă eliminăm sistemul corupt care a pus stăpânire pe Primăria Iaşi, pe toate instituţiile din subordine şi începem să construim ceva real.

ZdI: Care ar fi prima măsură pe care o veţi adopta în cazul în care sunteţi aleasă de ieşeni în funcţia de primar?

CC: Prima măsură este să fac o evaluare a situaţiei pe care o am pe mână, acest lucru înseamnă personalul din Primărie, pentru că acolo sunt foarte multe cumătrii, şi sigur este prea mare, un activ prea mare, prea mulţi angajaţi pentru ce ne trebuie nouă la Primăria Iaşi, o evaluare a contractelor Primăriei, în special achiziţiile directe pe care le face Primăria, am văzut că face achiziţii directe şi de la firme controlate de condamnaţi penal, de interlopi şi o evaluare a autorizaţiilor de construire date recent care ar putea fi întoarse în justiţie pentru că au elemente nelegale. În acest moment, nimeni nu verifică legalitatea astfel încât se construieşte ilegal. Această evaluare va avea loc din prima zi de mandat, repet a personalului, a contractelor şi a autorizaţiilor de construire. După care, bineînţeles, în primele 30 de zile, aş vrea să începem să ne ocupăm foarte urgent de parcări, ca să uşurăm problema traficului pentru că benzi întregi sunt ocupate de maşini parcate, şi asta înseamnă că ne sufocăm. Fără pasul acesta de a construi parcări în Iaşi, nu ai cum să descongestionezi traficul, iar, lucrările de mai mare anvergură, pentru acestea trebuie să facem un plan mai pe lungă durată.

ZdI: Ştiţi valoarea bugetului municipiului Iaşi din venituri proprii pentru anul 2020?

CC: Ştiu că sunt 400 milioane lei evaluate din impozitul pe venit, vreo 87 milioane lei din TVA, încă câteva zeci de milioane lei din alte surse, taxe, amenzi etc., cred că s-ar ridica la 600 milioane lei, aproximativ. (604 milioane lei, n.r.).

ZdI: Vi se pare un buget mare, mic?

CC: Mi se pare un buget foarte mic. Pentru că Clujul are din impozit pe venit 600 milioane lei, comparat cu 400 milioane lei la Iaşi, deci cu 50% mai mult, la o populaţie comparabilă. Asta înseamnă că toţi clujenii câştigă cu 50% mai mult decât toţi ieşenii. Impozitul pe venit e sursa principală la un buget local: cât câştigă oamenii şi, practic, defalcarea din impozitul lor pe venit care vine la bugetul local este sursa principală din care tu poţi plăti lucruri. Este un buget foarte mic, şi de aceea eu am propus ca principala măsură în programul meu construirea unui parc industrial. Clujul are două parcuri industriale pe raza municipiului, nu vorbim de zona periurbană, are 9 sau 10 în judeţ. Noi avem două la Miroslava plus un parc tehnologic la Tehnopolis.

„Corupţia din mediul universitar e comparabilă cu cea din mediul politic. Tudorel Toader – o ruşine de rector”

ZdI: Apropo de diferenţele între marile oraşe ale ţării, de ce credeţi că Iaşul nu are nicio universitate în Top 1000 mondial, aşa cum au Clujul şi Bucureştiul, de exemplu?

CC: A fost foarte politizată educaţia mai mult la Iaşi decât în alte oraşe şi sunt nişte incompetenţi care conduc aceste instituţii. Practic, îl avem pe Tudorel la „Al.I. Cuza”, o ruşine de rector. Şi nici celelalte universităţi nu sunt lipsite de corupţie, sunt scandaluri la Medicină, cu şpăgi, cu familii angajate, cu soţi, soţii, care primesc posturi şi promovări doar pentru că sunt din partidul care trebuie sau subvenţionează partidul care trebuie. Corupţia în educaţia din Iaşi este foarte mare. Nu se promovează competenţa, se promovează loialitatea, profesorii care fac performanţă sunt pedepsiţi dacă au vreo opinie politică sau dacă sunt mai progresişti sau mai liberali. Nu ai cum să faci performanţă dacă te uiţi la loialităţi politice.

ZdI: Corupţia din mediul educaţional este mai mare decât cea din mediul politic-administrativ?

CC: Eu zic că este comparabilă. Adică foarte mare în toate domeniile, este o caracatiţă care este în mod egal prezentă. Şi, de aceea, de exemplu, nu vedeţi..., sunt oameni care mă susţin, profesori universitari, care nu au curajul să spună că mă susţin. Sunt oameni de afaceri care mă susţin şi care nu au curajul să spună că mă susţin şi de aceea este o tăcere profundă, pare că, dom’le, tot mediul public sau tot mediul de afaceri este complet absent din dezbatere. De ce? De frică. Pentru că nu vrea nimeni să vadă ANAF-ul la uşă şi să primească amenzi pentru că au avut opinia politică greşită, nu vrea nimeni să nu fie promovat în universitate sau să nu primească resurse, sau să i se desfiinţeze laboratorul. Noi trăim încă într-un sistem comunist.

ZdI: Schimbând un pic registrul, ştiţi foarte bine că Iaşul trebuie mai bine promovat. În opinia dvs. care este brandul Iaşului? Din ce punct ar trebui începută o campanie de promovare la nivel naţional şi, de ce nu, la nivel internaţional? Poate deveni Iaşul un oraş turistic?

CC: Aş spune că brandul Iaşului nu există. Nu există un brand al Iaşului, nu l-a construit nimeni, Chirica nu a plătit pentru un brand al Iaşului, acest lucru se face cu o firmă de consultanţă, cu nişte specialişti în PR, în media, în advertising, nu decidem noi, aşa, după ureche...

ZdI: A fost un studiu în 2008, şi era dat şi un slogan atunci: „Iaşi, oraş al inspiraţiei”. Cum vi se pare acest slogan?

CC: Nu-mi spune nimic. Brandul trebuie construit, trebuie contractată o firmă care să facă o analiză a ceea ce avem acum, să aibă un orizont de timp, pentru cât timp vrem noi brandul acesta? Pentru că brandurile se actualizează. Dacă vrem un brand pe 5 ani, vor fi nişte concluzii, dacă vrem pe 10 ani vor fi alte concluzii. Depinde unde vrei să-ţi faci reclamă, poate vrei să-ţi faci reclamă în revistele de business, unde spui că ai, uite zona de IT, puternică, că ai Facultatea de Informatică, sau că tocmai ai construit „n” birouri clasa A. Poţi să-ţi faci reclame în reviste şi oamenii sunt atraşi, chiar şi pentru turism, de un oraş care are un business atrăgător. De exemplu, în Boston te poţi duce să vizitezi centrul financiar, ca să vezi zgârie-nori, să vezi cum funcţionează lumea financiară, e o atracţie turistică în sine. Poţi să promovezi turismul religios, să te axezi pe lucruri pe care deja le ai şi să extinzi de la Sfânta Parascheva să ai trasee bine definite, să faci reclamă la aceste lucruri. Poţi să ai, dacă se opreşte Alexe sau îl oprim din tăiat păduri, turism ecologic, adică să avem nişte trasee de biciclete mai lungi cărora să le facem reclamă.

ZdI: Poate Iaşul deveni un oraş turistic comparabil cu alte oraşe, de exemplu cum e Clujul?

CC: Iaşul poate deveni un oraş turistic, dar trebuie să investim măcar puţin în el. Bugetul de promovare a Iaşului cred că, anul trecut, a fost o cincime faţă de bugetul de promovare a lui Chirica. 20.000 – 30.000 – 40.000 lei, cam asta a fost suma, bani efectiv cheltuiţi pentru promovarea Iaşului. Cu astfel de sume nici nu poţi cumpăra reclame în revistele de la Blue Air, practic vrei ca oamenii care merg cu avionul, cu trenul să vadă Iaşul. Potenţial este, dar nu s-a ocupat nimeni. Trebuie făcut un brand, de exemplu, studiile de brand se fac şi pentru politicieni, eu am un brand făcut de o firmă de consultanţă, USR are un brand făcut de o firmă de consultanţă, noi ştim ce înseamnă asta, analiza care merge în brand, concluziile, promovarea şi toate elementele. Nu e greu de făcut, dacă eşti profesionist.

„Mihai Chirica este un politician bun, abil, ştie să prostească lumea”

ZdI: Revenind la competiţia electorală, numiţi o calitate pe care o apreciaţi la unul dintre contracandidaţii dvs.

CC: O să-l aleg pe Chirica. Chirica este foarte bun la a-şi face reclamă, foarte bun la a-şi face campanie, este un politician bun care a dat ieşenilor impresia că este un administrator bun pentru că a pus gazon, ştie să prostească lumea, asta e o calitate pentru un politician pentru că îi asigură supravieţuirea. Dar, gazonul în afară de faptul că ia ochii şi dă falsa impresie că face ceva, este cumpărat la suprapreţ de la firme de casă, şi nu prea ne ajută cu poluarea. Ne trebuie copaci, iarba nu prea absoarbe poluarea. El nu a rezolvat nicio problemă decât să-şi asigure propriul mandat, dar omul este foarte abil.

ZdI: Dar dvs. cum credeţi că i-aţi ajutat pe ieşeni în cei 4 ani de mandat în Camera Deputaţilor?

CC: În primul rând, am făcut Iaşul mult mai vizibil în Parlament. Dacă vă întrebaţi care parlamentari de Iaşi sunt cunoscuţi la nivel naţional în acest mandat, eu, nu ştiu, cu ce răspuns aţi putea veni...

ZdI: Deocamdată, eu pun întrebările...

CC: Da, deci, ideea este că toată lumea ştie că eu sunt deputat de Iaşi, eu mi-am făcut un profil în cadrul USR astfel încât să pot ţine discursurile de la „ora prim-ministrului”. Sunt discursuri de anvergură pe care le-am ţinut. şi a fost important că cineva de la Iaşi a ţinut aceste discursuri şi nu sunt aceiaşi oameni din Bucureşti sau din Sibiu care sunt vizibili. Eu am fost vizibilă chiar fără să fiu în conducerea centrală a USR. Acest lucru este un efort pe care puţini reuşesc să-l ducă la bun sfârşit, asta înseamnă să fi deputat: tu să reprezinţi oraşul, să fie oraşul tău vizibil. Toată lumea din Parlament ştie că eu sunt din Iaşi, toată lumea ştie ce priorităţi are Iaşul, toată lumea ştie că autostrada este o prioritate. Spun asta pentru că PNL duce o campanie mincinoasă şi murdară la adresa mea prin firma Future Innovation, cum că eu n-aş susţine autostrada. Campania asta se duce din 2016, nu au cu să mă atace, pentru că eu am o carieră în privat, am o educaţie în SUA, şi atunci ce s-au gândit: hai să spunem că Cosette nu susţine autostrada. Să luăm un subiect sensibil şi să îl folosim împotriva ei. Ei bine, eu am susţinut autostrada în Parlament, în comisia de buget, în fiecare an, am alocat fonduri şi am insistat să fie printre priorităţi. Problema cu PSD şi PNL e că sunt nişte ipocriţi, ei spun că susţin autostrada, dar de fapt, când citeşti lista de priorităţi, autostrada nu se regăseşte. Degeaba aloci buget, important este că ei nu au intenţia să cheltuiască aceşti bani. Se alocă la începutul anului nişte bani, ei nu sunt cheltuiţi. Eu le-am spus, ok, facem această alocare bugetară, dar tot degeaba dacă nu se regăseşte printre priorităţile guvernului. Or, eu asta am făcut, am insistat la guvern să pună în documentele de priorităţi această autostradă ca prioritate.

„Ce întrebare e asta? E o mizerie plasată...”

ZdI: În Parlament aţi devenit foarte vizibilă şi după acele clipuri pe care le-aţi făcut, în care, nu de puţine ori, v-aţi şi certat cu cei pe care îi filmaţi. Cumva, în mediul politic, dacă-mi permiteţi, aveţi o reputaţie că vă certaţi foarte des cu consilieri care vă sunt aproape şi vă sfătuiesc, sau cu alţi colaboratori apropiaţi. Cât de veridic este un astfel de lucru? Vă certaţi des cu consilieri sau cu colaboratori?

CC: Nu. Asta e o mizerie, nu ştiu ce fel de întrebare e asta. Dar e o mizerie plasată, adică...

ZdI: De ce să fie „o mizerie plasată”?

CC: Păi, nu ştiu, pentru că insinuaţi o chestie fără niciun suport. Adică dacă..

ZdI: Eu vă spuneam la modul în care politicienii discută între ei, nu mă refeream la alte motive.

CC: Păi, dacă nu-mi daţi date concrete, şi spuneţi speculaţii, asta poate să fie şi o minciună, eu nu ştiu ce discută politicienii între ei. Adică, cum? Ce fel de speculaţie e asta? Şi eu pot să spun că soacra dvs. spune că vă certaţi. Trebuie să puneţi întrebări foarte clare, concrete şi cu dovezi. Eu nu mă cert cu oamenii, asta e o altă mizerie pe care lumea politică vrea să o împingă despre mine, pentru că sunt un om cinstit. Eu nu am cu ce să fiu atacată, pentru că nu am furat nimic, nu voi fura nimic, aduc oameni competenţi lângă mine şi sunt un pericol pentru sistem. Şi sistemul nu are cum să se apere de un om independent ca mine, pe mine Barna nu m-a adus în partid, eu nu-i datorez ceva lui Barna sau altcuiva. Problema sistemului cu mine este că sunt un om independent şi sunt un om cinstit. Şi asta deranjează foarte tare, şi atunci ce să facă? Asta se cheamă atac la persoană, atac de caracter. Doamna Chichirău se ceartă, doamna Chichirău nu ştiu ce. Nu! Doamna Chichirău nu se ceartă, doamna Chichirău are o problemă cu sistemul. Sistemul este profund corupt, împiedică dezvoltarea Iaşului şi a României şi trebuie schimbat. Ştiu că e foarte deranjant pentru că sute de mii de pesedişti şi penelişti îşi vor pierde existenţa, vor pierde ciolanul şi vor trebui să meargă la muncă, cum am mers şi eu, şi cum au mers milioane de români. Este foarte deranjant când cineva ia mii de euro de la stat gratis, îşi vede această viaţă de lux ameninţată de cineva ca mine. Şi, atunci, încearcă tot felul de atacuri, dar ăsta este un atac la persoană care este complet nejustificat.

„Marius Bodea nu este traseist politic”

ZdI: În regulă, revenim la actuala campanie electorală. Colegul dvs., Marius Bodea, a ocupat în ultimii aproape 15 ani funcţii administrative fiind susţinut de PNL, de la şef la Protecţia Consumatorului, prefect, director de Aeroport şi până la funcţia de deputat. El a făcut parte inclusiv dintre tinerii promovaţi de Relu Fenechiu. Marius Bodea e candidat acum USR-PLUS, are adeziune la USR. În acest context, vă întreb ce s-a întâmplat cu principiul „oameni noi în politică” al USR? De ce traseismul e rău la PNL sau PSD, dar la USR e bun?

CC: În primul rând, vreau să menţionez că Alexe l-a vizitat în închisoare pe Fenechiu şi că prietenia este între Fenechiu şi Alexe, şi că Marius Bodea nu a făcut astfel de vizite la Penitenciar, la „tătuca”, asta ca să fie clar de la început. Apoi, sloganul „Oameni noi în politică” avea sens când noi am intrat în politică. Or, eu sunt deputat de 4 ani, eu personal nu pot să spun că sunt un om nou în politică pentru că am deţinut funcţia de deputat timp de 4 ani. Ce am vrut noi să spunem, pe scurt, prin „oameni noi în politică” a fost „oameni curaţi în politică”. Şi întrebarea este despre orice om, dacă el este „curat”, dacă a făcut afaceri „murdare”, dacă a furat, dacă a făcut contracte la suprapreţ, dacă şi-a angajat rudele şi prietenii, dacă a încurajat cumătrii, interlopi, penali, asta este întrebarea esenţială. Când eşti „nou”, automat nu ai făcut aceste lucruri pentru că nu ai avut posibilitatea să le faci. Dar, Marius Bodea este un om „curat” în politică, noi nu am găsit ce să-i reproşăm, dacă sunt reproşuri prin asociere sau prin, mai ştiu eu, tendenţioase, nu ştiu, dar noi am considerat că este un om capabil. Traseismul înseamnă să te duci de la un partid la altul pentru a menţine o funcţie, cum a făcut Chirica, Chirica e primar în funcţie, mulţi primari în funcţie s-au dus la PNL, de la PSD la PNL. Dar Marius Bodea şi-a dat demisia din PNL, nu se punea problema de traseism, el nu avea o funcţie pe care vroia să o menţină şi atunci a mers de la un partid la altul. Pura schimbare a apartenenţei politice nu înseamnă traseism, traseismul are scopul menţinerii unei funcţii.

ZdI: Ca un ultim aspect din acest interviu, convingeţi ieşenii nehotărâţi în 30 secunde să vă voteze.

CC: Mă cronometraţi?

ZdI: Da.

CC: Iaşul are un potenţial foarte mare pe care nu-l poate atinge cu administraţia curentă. Deşi oraşul merge într-o direcţie bună, dat fiind sectorul privat, administraţia îl ţine în urmă. Veniturile ieşenilor nu pot creşte cu administraţia PSD-PNL. Îmi propun să cresc veniturile ieşenilor prin atragerea de firme multinaţionale în Iaşi, astfel încât să creştem şi bugetul local, şi să avem bani pentru parcări, creşe şi grădiniţe, pentru un muzeu de artă, pentru un muzeu de ştiinţe.

ZdI: În regulă, 31 de secunde. Mulţumesc.