Interviu cu medicul Florin Roșu, coordonatorul Compartimentului de Terapie Intensivă de la Spitalul de Boli Infecțioase Iași: „Este încă o boală cu foarte multe necunoscute, o boală tânără”

Medicul Florin Roșu, coordonatorul Compartimentului de Terapie Intensivă de la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași, are un optimism care dă speranță în aceste zile. Spune că dacă fiecare dintre noi am sta o zi în preajma pacienților din Anestezie și Terapie Intensivă am realiza cât de frumoasă este viața și cât de puține avem nevoie de fapt pentru a fi fericiți. De la începutul pandemiei, în cele nouă paturi ale Compartimentului au fost tratate cele mai grave cazuri din toată zona Moldovei și a văzut atât tineri care s-au stins deși erau „aparent sănătoși”, cât și cum a intervenit epuizarea întregului personal medical după aceste patru luni. Medicul crede însă că încă nu știm în totalitate cu ce fel de boală ne confruntăm.