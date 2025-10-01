Intolerabila intoleranță

Cei care mă cunosc, apropiați sau cititori de cursă lungă, știu că, de regulă, mă străduiesc să fiu echilibrat și obiectiv nu numai din igienă intelectuală, dar și pentru că detest profund propagandiștii. Îi detest pentru că sunt slugi decerebrate, nu pentru o poziționare sau alta în chestiuni politice. Primul lucru pe care îl observ la cineva care vede altfel lucrurile decât mine este argumentația. Dacă e coerentă și reflectă un minim efort intelectual, dacă e afirmată cordial sau echilibrat, fără isterii și fără ifose autosuficiente, stau întotdeauna să judec cu mintea mea. Nu am avut niciodată orgoliul castrator de a pretinde că dețin adevăruri absolute, mai presus de orice polemică sau contradicție. Însă tonul face muzica.

Proștii, în general, au convingeri absolute, de nechestionat. Și, mai ales, nu ascultă niciodată altceva decât litania care le-a pirogravat pe creier un tatuaj politic imuabil. Cu cât sunt mai neșcoliți și mai puberi intelectual, cu atât sunt mai vehemenți în promovarea poveștii care le-a fost implantată în cap. Și, ca orice neofit, nu numai că e vocal în promovarea smintelii sectare pe care a internalizat-o, dar arde de dorința de a te converti cu forța la grupul lui de credincioși. E agresiv să te convingă de adevărul propriu. Un adevăr care e, vai!, nu efortul vreunei analize personale, ci e doar un discurs prefabricat pe care îl regurgitează iresponsabil și violent. Decerebrat, da, pentru că nu le poți pretinde sectanților rațiune și gândire critică. Ei sunt doar niște marionete trase de sfori. Problema nu este „credința” lor de nestrămutat, ci efectul toxic al încolonării lor în cirezi ideologice duse cu belciugul TikTokului și al manipulării în masă făcută prin social media. Problema nu e, la rigoare, că votează, ci că nu-i duce capul să priceapă că votează, duși de nas, împotriva intereselor proprii și că astfel se încolonează ca idioți utili în armata invadatorului care dirijează această gloată de marionete.

Ca să fiu sincer, multă vreme am făcut eforturi să-i ignor, în acord cu principiile mele de a respecta alte păreri și de a fi tolerant cu polemiștii. Totuși, în ultima vreme, s-a dovedit că toleranța este o strategie greșită pentru că haitele de idioți utili nu se mărginesc doar la promovarea temelor cu care i-au îndopat agresorii, lorzii războiului hibrid, ci în acord cu structura lor de hominizi mai apropiați de fiare decât de Homo sapiens, rag, înjură, insultă și sar la gâtul celor care îi contrazic, iar această imensă mocirlă umană și morală în care se străduiesc să ne tragă și pe noi, tinde să mânjească tot.

Până acum mai mult mă amuzam de cretinismele lor: că pământul e plat, că virusul n-a existat, că vaccinurile te omoară, că doamna Macron e bărbat, că lumea e condusă de Rothschild și Soros sau că securistul dement umflat cu pompa manipulatoare a kaghebeului este Mesia care va salva poporul rumegătoarelor auriste. Mă tem, totuși, că nu e de râs. Am văzut toamna trecută ce se putea întâmpla cu o țară lăsată de izbeliște, ca un sat fără câini, de instituțiile statului în frunte cu un președinte laș și leneș, orbit de egocentrism. Din fericire, Maia Sandu și echipa ei au învățat din prostia noastră și au luptat mult mai eficient cu hidra manipulatoare și criminală de la Moscova: au scos în afara legii „georgeștii” de conjunctură, au blocat atacurile cibernetice, au arestat comandourile antrenate în Serbia, plătite să provoace o lovitură de stat și au zăgăzuit, după puteri, miile de autobuze cu „cetățeni treziți în conștiință de banii Moscovei”, care veneau din Tiraspol să voteze trădătorii de țară. N-au putut face tot, căci mașinăria de prostit oamenii cu Tiktokul, așa cum a făcut la noi, l-a scos din pălărie peste pragul electoral pe un „semiom” aurist moldovean sprijinit, conform anchetei făcute de Expert Forum, de o rețea de conturi false (care azi au dispărut) ce a generat un potențial de 16 milioane de vizualizări nu numai în masa votanților interni, ci, grație platformei globaliste, și în întreaga lume unde este risipită diaspora moldoveană. Care, în partea ei rudimentară, l-a și votat în Italia cam cum s-a întâmplat și la noi. Din fericire, adunătura kaghebistă de sub pulpana lui Igor Dodon, care trebuia ajutată de acest satelit moscovit să ia puterea, s-a făcut de râs, cu tot cu steaua ei roșie în cinci colțuri. Însă, cum spuneam, admitem că democrația le permite acestor oameni să-și exprime, conștient sau duși de nas, preferințele electorale și, bineînțeles, ele trebuie respectate ca atare chiar dacă Putin a deblocat 350 de milioane de euro pentru cumpărat voturi, manipulare media, agitatori violenți sau (vom vedea) pentru coruperea om cu om a parlamentarilor. Atâta timp cât Comisia Electorală Centrală validează voturile, asta e realitatea pentru următorii patru ani.

Ce m-a făcut pe mine să scriu acest text, nu e neapărat satisfacția că leprele trădătoare și-au luat-o peste bot, cât uriașul val de dejecții care a însoțit tot acest efort electoral de pe social media în timpul și după finalizarea luptei la urne. Dacă la comentariile oțetite ale securiștilor și dughiniștilor din media românească mă așteptam (bleah, nu „Oaia” Sandu a câștigat, PAS a pierdut de fapt opt deputați, filmul PLAHA e o ficțiune și n-a avut niciun efect, Rusia e măreață și, da, o să vedem noi acuși o Euro-Plaha etc., etc.), ceea ce e șocant e indescriptibilul jeg uman care transpare din mesajele violente, coprofage, insultătoare și la limita demenței aparținând unor bravi exponenți ai simpatizanților extremismului românesc din țară și diaspora. Este o mizerie și o răutate atât de toxică, o intoleranță veninoasă care mă lasă fără replică. Ce s-a întâmplat oare cu acești oameni, de afară și de acasă, de au decăzut într-un asemenea hal? Dacă în anii 2000, emigranții noștri economici au fost printre primii care s-au prins (ca urmare a experienței directe cu țările civilizate) de limitările pesedismului iliescian, fiind un motor electoral pentru dezvoltare și europeism, ce fac mulți dintre ei astăzi (rămași blocați, ca o placă de vinil zgâriată, la prosteasca cerință a „turului doi – care n-a avut loc! – înapoi!) este nu numai de neînțeles, ci chiar de neacceptat. Promovarea isterică și irațională a agendei anti-UE dictată de Moscova, fascinația bolnavă față de „președintele ales” care n-a fost niciodată ales, și, în general toată această panoplie de frustrări patologice amplificate de neputință isterică care debușează în sudălmi birjărești și insinuări scabroase mă lasă, literalmente, în stare de șoc. Aici nu mai e vorba de simpatii politice legitime pe care fiecare nu are decât să și le asume public, ci de un linșaj monstruos al bunului-simț și al decenței. Să mai spun oare că toată această adunătură de farisei, stă cu crucioiele pe chept și e zeloasă bătătoare de mătănii, debordând de iubire creștinească? Ptiu, drace!

Mă tem că ar trebui, după exemplul lor, să facem și noi liste și să-i supunem, cu nume și prenume, oprobriului public. Căci intoleranța mânjitoare nu ar mai trebui tolerată!

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

