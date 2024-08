Întors în țară, David Popovici îi trage de urechi pe politicieni: Ar trebui să asculte interviurile noastre

După câştigarea medaliilor de aur la 200 m liber şi bronz la 100 m liber la Paris, David Popovici a spus că îşi doreşte ca medaliile obţinute de el la Paris să aducă mai multă atenţie pentru sport. Popovici a precizat atunci că trebuie mai multe investiţii pentru sport şi a adăugat că el îşi va face partea în acest sens. El a transmis un mesaj pentru politicieni, subliniind că pentru o Românie educată, sănătoasă, trebuie să se investească mai mult în sport.

El a revenit vineri asupra subiectului, precizând că este nevoie de bani “investiţi cu cap”.

“Despre condiţii şi bazine a vorbit antrenorul meu, am vorbit cred că destul de mult despre asta imediat după curse, sunt nişte interviuri pe care poate mulţi oameni din fruntea ţării ar trebui să le asculte de mai multe ori. Şi pe ale mele, şi pe ale antrenorului meu, pentru că într-adevăr este nevoie de bani investiţi în sport, bani investiţi cu cap la noi în ţară”, a spus Popovici.

Antrenorul lui David Popovici, Adrian Rădulescu, a declarat că noul campion olimpic are condiţii de pregătire, dar situaţia poate nu stă la fel în cazul altor sportivi. El a menţionat că şi-ar dori ca în România toţi copiii să aibă posibilitatea să ştie să înoate.

“Ne cerem scuze pentru întârziere, dar aşa cred că trebuie să se întâmple lucrurile câteodată. Ne antrenăm răbdarea, răbdare pe care ne-am tot antrenat-o de 20 de ani încoace aşteptând o nouă medalie la înot şi din fericire într-un final a venit. Acum aş vrea să ne antrenăm nerăbdarea şi să nu mai aşteptăm alţi 20 de ani ca să ne bucurăm de astfel de momente împreună, iar ca să facem lucrul acesta ar trebui cu toţii să ffacem un efort colectiv şi să ne gândim… Eu am un vis, mi-aş dori ca în România toţi copiii să ştie să înoate şi acest lucru să fie cât se poate de accesibil, aşa cum este în cele mai multe ţări din Europa. Mai mult decât atât, asta ne va asigura continuitate în ceea ce înseamnă rezultate şi am văut că toată lumea a preluat situaţia bazinului de la Lia Manoliu. Vreau să spun că David are condiţii de pregătire, dar ceilalţi poate nu au aceleaşi oportunităţi şi dacă vrem să avem rezultate în continuare în jurul lui David va trebui să construim o echipă de înotători, iar pentru asta avem nevoie de centre de pregătire comparabile cu cele din Vest”, a afirmat Rădulescu.

Campionul olimpic David Popovici a revenit, vineri, de la Paris, unde a câştigat o medalie de aur şi una de bronz la Jocurile Olimpice.

Publicitate și alte recomandări video