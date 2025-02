Poetul vizionar

„Baudelaire”, spune Adela Toplean într-o postare pe FB, e „absolut genial”! Anume când zice că „fiecare jandarm al opiniei face poliţie în folosul viciilor lui”. Este că este?

Altfel, sper că nu trebuie să explic cine sunt azi „jandarmii opiniei”…

Milioane

Era în prag de Crăciun când mi-a sărit în ochi următoarea frază de pe burtiera Digi24: „Lovitură pentru milioane de români”. Ha, ia să vedem. Știți ce a urmat? „Guvernul vrea impozitarea marilor averi.” De unde am putea ori poate chiar ar trebui să deducem nici mai mult, nici mai puțin decât că milioane de români dețin mari averi, nu-i așa? Halal!

Altă dandana logică

Evident, tot la tv. I-auzi: „Risc de înghețare a salariilor la stat”! Zău, frate? Risc? Păi, până acum pe Digi24 am tot auzit nu doar de la diverși analiști, ci și prin emisiunile economice cum că e nefiresc, adică deloc normal ca salariile bugetarilor să fie, în medie, net mai mari decât la privat!? Mda, când ideologia ori interesul de moment bate logica, o bate bătător la ochi.

Litera și spiritul

Litera legii și spiritul ei. Tare-mi mai place diferențierea asta. Atâta doar că într-o țară neașezată cu o justiție neașezată, diferențierea se face adesea, prea adesea, arbitrar, în funcție de interes – vorba aia, interesul poartă fesul: se invocă spiritul legii când ar trebui aplicată litera ei și invers. După caz.

Întortocheate mai sunt căile domnițelor de stânga

Citesc eu interviul luat de Alina Purcaru scriitoarei Raluca Nagy, (Suplimentul de cultură nr. 873 din 16.12.24 – avea să fie penultimul număr, din păcate – fie-i țărâna ușoară…). Printre altele, e deplâns „individualismul turbat” din România, țara în care am avea (subscriu întrucâtva) un „capitalism mai de junglă decât în mama capitalismului” (Nagy). Și întreabă A.P.:

„Ca să ieșim un pic din zona asta a filmelor de groază” (beculeț roșu aprins: care „filme de groază”?), „în ce mod crezi tu că literatura ne poate scoate din aceste văgăuni ale individualismului”? (alt beculeț roșu aprins: care văgăuni? dar poate e doar galben – galbenul de la invidie).

Răspunde R. Nagy: „Știi, dacă am dat Japonia ca exemplu de societate, nu o să dau exemplu neapărat literatura japoneză, pentru că e adesea o reacție la faimosul lor proverb: cuiul care iese în evidență își ia un ciocan în cap…” Ha, proverbul ilustrează o vorbă – un banc? – din… comunism: cine ridică prea mult capul, o ia în cap. De, egalitarism ideologic și de formă, căci știm prea bine că ei, tovarășii activiști comuniști, erau cei mai egali dintre egali…)! „De fapt, ce nu înțeleg”, continuă scriitoarea Nagy, „e cum ajungi la concluzia că individualismul ar fi soluția, ca să-mi dau seama ce ar putea funcționa.” Hm, mie mi se pare foarte simplu: până una alta, individualismul din România e și el o reacție la egalitarismul comunist.

Dar acum urmează o mirare care chiar că mă miră: „De multe ori mă întreb, însă, cum de România e singura țară dintre cele prin care m-am plimbat eu în care intelectualii publici, vizibili, consacrați, sunt numai de dreapta. E ciudat, că și în State sunt intelectuali de stânga, mai ales în centrele universitare. Poate că un îndemn ar putea fi citiți intelectuali publici francezi, citiți intelectuali publici americani! Bun, trimitem oamenii la literatură, dar cum spuneam, literatura fiind adesea o reacție la un (fost) status quo, mai degrabă, poate că ar trebui să trimitem oamenii la teorie.”

Na, ce să zic: nu zic să nu citiți „intelectuali publici francezi, intelectuali publici americani”, ci să citiți, dacă tot citiți și dacă se poate (și se poate), și intelectuali de dreapta. Altfel, ce să spun: așa-zișii „intelectuali publici de stânga” (care, nota bene, îi includ pe cei progresiști, ecologiști, wokiști) domină copios spațiul public din Franța și din SUA – dar și din Germania, de pildă! Și credeți că-i (mai) bine așa? Nicidecum.

Ucraineni rătăciți prin munții Maramureșului

Iar. Aflăm apoi că cei trei ucraineni au fost găsiți și salvați de salvamontiști după 30 de ore de căutări! Ce nu ni se spune este ce căutau ei pe acolo? Fugeau de armată (recrutare), erau contrabandiști? Căci nu e nici pe departe prima dată când aflăm de ucraineni rătăciți prin munții Maramureșului… Măcar că pe Euronews s-a încercat o explicație, fie și eufemistic formulată: „au încercat probabil să fugă din calea războiului”.

Movie Line

Am revăzut o comedie germană drăguță, făinuță – Zaun an Zaun (Gard în gard, 2017), cu Esther Schweins și Adnan Maral. Ea e nemțoaica scriitoare, el vecinul (și chiriașul) turc șef de șantier. El e, ca mod de viață, neamțul din film, ea – cea dezordonată și complet atipică pentru o germancă.

Un vecin de-al vecinului, pe care nu-l vedem tot filmul, dar cu care turcul mai schimbă câte o vorbă, îi zice asta la un moment dat: Fehler werden erst dann zu Irrtümern, wenn man sie korrigiert. „Greșelile devin erori abia atunci când sunt corijate.” Hai că-mi plac formulările paradoxe. Pardon, paradoxale.

Zicală scoțiană

What’s for you will not go by you.

Ce-i pentru tine (ce ți-e menit, dacă vreți) nu va trece pe lângă tine.

Contextul în filmul din care am pescuit vorba era unul pozitiv. Dar zicala, aș zice, e neutră. Corespondentul ei în limba română, construit asemănător? De ce ți-e frică nu scapi. Mda, cam fatalist, dar ăsta-i spiritul locului, nu?

Michael Astner este poet, traducător și publicist

